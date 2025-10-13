दुसऱ्या डावात कॅरोबियन फलंदाजांनी टीम इंडियाला झुंजवलं; सामना जिंकण्यासाठी भारताला आणखी 58 धावांची गरज

ETV Bharat / sports

भारतीय संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध दिल्ली कसोटी जिंकण्याच्या जवळ आहे. चौथ्या दिवशी वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी भारतीय संघाला बराच त्रास दिला.

नवी दिल्ली IND vs WI 2nd Test : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं भारतासमोर दुसऱ्या कसोटी सामन्यात विजयासाठी फक्त 121 धावांचं लक्ष्य ठेवलं आहे. सामन्याच्या चौथ्या दिवशी वेस्ट इंडिजचा संघ दुसऱ्या डावात 390 धावांवर सर्वबाद झाला. यामुळं भारताला या दोन सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 असा क्लीन स्वीप पूर्ण करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारतानं 1 बाद 63 धावा केल्या होत्या, त्यांना विजयासाठी आणखी 58 धावांची आवश्यकता आहे. यशस्वी जैस्वाल स्वस्तात बाद झाला. दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा केएल राहुल 25 धावांवर तर साई सुदर्शन 30 धावांवर खेळत आहेत.

दुसऱ्या डावात वेस्ट इंडिजचं पुनरागमन : टीम इंडियानं वेस्ट इंडिजला फॉलोऑन करण्यास भाग पाडले. या डावातही पाहुण्या संघाची सुरुवात निराशाजनक झाली. 35 धावांचा टप्पा गाठण्यापूर्वी त्यांनी दोन विकेट गमावल्या. मात्र तिथून, सलामीवीर जॉन कॅम्पबेलनं शाय होपसह तिसऱ्या विकेटसाठी 177 धावा जोडल्या आणि डावाच्या पराभवाचा धोका टाळला. कॅम्पबेलनं 199 चेंडूत 115 धावा केल्या, ज्यात 12 चौकार आणि 3 षटकारांचा समावेश होता. कॅम्पबेलच्या जाण्यानंतर, शाय होपनं कर्णधार रोस्टन चेससह चौथ्या विकेटसाठी 59 धावांची भागीदारी करत संघाला आघाडी मिळवून दिली.

शेवटच्या विकेटसाठी 79 धावांची भागीदारी : वेस्ट इंडिजसाठी शाय होपनंही शतक झळकावलं. त्यानं 214 चेंडूंचा सामना करत दोन षटकार आणि 12 चौकारांसह 103 धावा केल्या. कर्णधार रोस्टन चेसनंही संघाच्या खात्यात 40 धावांचं योगदान दिलं. जस्टिन ग्रीव्हज 50 धावांवर नाबाद राहिला, तर जेडेन सील्सनं 32 धावा जोडल्या. सील्स आणि ग्रीव्हजनं शेवटच्या विकेटसाठी 79 धावांची भागीदारी केली, ज्यामुळं सामन्याचा निर्णय 5व्या दिवशी लागणार आहे. या डावात भारताकडून कुलदीप यादव आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले, तर मोहम्मद सिराजनं दोन बळी घेतले.

भारताचा पहिला डाव घोषित : नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेत भारतीय संघानं पहिला डाव 518/5 धावांवर घोषित केला. यशस्वी जैस्वालनं 175 धावा केल्या, तर कर्णधार शुभमन गिलनं नाबाद 129 धावा केल्या. या डावात जोमेल वॉरिकननं सर्वाधिक तीन बळी घेतले. प्रत्युत्तरादाखल, वेस्ट इंडिजचा संघ पहिल्या डावात फक्त 248 धावांवर बाद झाला. अॅलेक अथानासेनं सर्वाधिक 41 धावा केल्या, तर शाय होपनं 36 धावा केल्या. पहिल्या डावाच्या आधारे भारतानं 270 धावांची मोठी आघाडी घेतली होती.

