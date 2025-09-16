मोठी बातमी...! आशिया कप जिंकूनही ट्रॉफी घेणार नाही टीम इंडिया; हस्तांदोलन टाळल्यानंतर मोठा निर्णय?
आशिया चषकातील भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यानंतर पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन न करण्याच्या भारतीय संघाच्या निर्णयावरुन निर्माण झालेला वाद काही संपत नाहीये.
Published : September 16, 2025 at 9:40 AM IST
दुबई Handshake Gate : आशिया चषकातील भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यानंतर पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन न करण्याच्या भारतीय संघाच्या निर्णयावरुन निर्माण झालेला वाद काही संपत नाहीये. याप्रकरणी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं (PCB) सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना जबाबदार धरत त्यांना काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. तसंच या संपूर्ण घटनेवर नाराजी व्यक्त करुन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं आशियाई क्रिकेट परिषदेकडे (ACC) तक्रार केली तसंच आता आयसीसीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
सामना भारतीय सैन्याला समर्पित : या सामन्याला भारतात मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. एप्रिल महिन्यात पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे देशभरात रोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे बीसीसीआय, सरकार तसेच भारतीय खेळाडूंवरही तीव्र टीका झाली. दरम्यान, सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतर सूर्यकुमार यादवनं पहलगाम हल्ल्यातील हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. संपूर्ण देशासोबत भारतीय संघ असल्याचा संदेश दिला. "पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांसोबत आम्ही उभे आहोत. आजचा विजय आम्ही सशस्त्र दलांना समर्पित करू इच्छितो," अशी भावना व्यक्त करत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यानं हा सामना भारतीय सैन्याला समर्पित केल्याचं सांगितलं.
टीम इंडिया मोहसीन नक्वीकडून आशिया कपचं विजेतेपद घेणार नाही : टीम इंडिया आशिया कप जिंकण्याच्या दावेदारांमध्ये नंबर वन आहे. यावेळी भारतीय संघ इतका मजबूत आहे की त्यांच्याशी स्पर्धा करणं क्वचितच शक्य आहे. अशातच आता काही रिपोर्ट्सनुसार असं समोर आलं आहे की जर भारतीय संघानं 28 सप्टेंबर रोजी आशिया कपचं विजेतेपद जिंकलं तर संघ एसीसी प्रमुख मोहसीन नक्वी यांच्याकडून स्पर्धेची ट्रॉफी घेणार नाही. मोहसीन नक्वी हे पाकिस्तानी आहेत आणि ते यावेळी आशियाई क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख आहेत. टीम इंडिया त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचा विचार करत आहे. सहसा आयसीसीचं विजेतेपद त्यांच्या प्रमुखांकडून दिलं जातं त्याचप्रमाणे एसीसीचं विजेतेपदही त्यांच्या प्रमुखांकडून दिलं जातं. परंतु टीम इंडिया मोहसीन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी घेणार नाहीत किंवा त्यांच्यासोबत स्टेज शेअर करणार नाहीत असा निर्णय घेण्यात आल्याचं या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय.
पाकिस्तानची आशिया कपमधून माघार घेण्याची धमकी : काही माडिया रिपोर्ट्सनुसार जर सामनाधिकारी पायक्रॉफ्टला काढून टाकलं नाही तर पाकिस्ताननं स्पर्धेतून माघार घेण्याची धमकी दिली आहे. पीसीबी प्रमुख मोहसीन नक्वी हे सध्या आशियाई क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख असल्यानं हे अशक्य वाटतं. तर दुसरीकडे, आयसीसीचे प्रमुख भारताचे जय शाह आहेत. मात्र आशिया कप ही आयसीसी स्पर्धा नाही आणि ती एसीसीद्वारे व्यवस्थापित केली जाते.
