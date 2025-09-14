टीम इंडियाचं आज दुबईमध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर'! फ्रीमध्ये मॅच पाहायची? करा 'हे' काम
आशिया कप 2025 च्या सहाव्या सामन्यात आज म्हणजेच 14 सप्टेंबर (रविवार) भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ आमनेसामने येणार आहेत.
Published : September 14, 2025 at 10:20 AM IST
दुबई IND vs PAK Match : आशिया कप 2025 च्या सहाव्या सामन्यात आज म्हणजेच 14 सप्टेंबर (रविवार) भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ आमनेसामने येणार आहेत. हा सामना आज रात्री 8 वाजेपासुन दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यात सूर्यकुमार यादव भारताचा कर्णधार असेल, तर सलमान अली आगा पाकिस्तानचं नेतृत्व करेल. मात्र पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सामन्यावर अनेक विरोधी नेत्यांनी बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली असून यावरुन देशभरात चांगलंच राजकारण तापलं आहे.
सामन्यावर बहिष्कार करण्याची मागणी : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्या आणि त्यानंतर दोन्ही देशांमधील वाढलेल्या तणावामुळं या सामन्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. या सामन्यावर बहिष्कारल करण्याची मागण्याही केली जात आहे. परंतु भारताच्या क्रीडा मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर हा सामना होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. कारण सरकारनं म्हटलं आहे की दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय पातळीवर क्रिकेट खेळलं जाणार नाही. फक्त एसीसी आणि आयसीसी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्येच खेळलं जाईल. परिणामी दोन्ही संघांमधील सामना आणखी मनोरंजक आणि भावनिक झाला आहे.
Explosive as ever. Fierce as always 💥💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 13, 2025
Who will rule the biggest stage of them all? 👀
Watch #INDvPAK tomorrow, 7 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/rOOWe3Ukha
दोन्ही संघांची स्पर्धेत विजयी सुरुवात : या स्पर्धेत भारतीय संघानं पहिल्या सामन्यात यूएईचा 9 विकेटनं पराभव करुन स्पर्धेची सुरुवात केली. ज्यात कुलदीप यादव आणि शिवम दुबे यांच्या गोलंदाजीनं छाप पाडली. दुसरीकडे पाकिस्ताननेंही ओमानविरुद्ध 93 धावांनी विजय मिळवला. पण त्यात त्यांची फलंदाजी अपेक्षेनुसार नव्हती. पाकिस्तानकडून फक्त मोहम्मद हॅरिस धावा करु शकला, बाकीचे फलंदाज अपयशी ठरले. परंतु पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली आणि संघाला विजय मिळवून दिला. आता दुबईमध्ये होणाऱ्या या मोठ्या सामन्यात, दोन्ही संघ आणि त्यांचे समर्थक जबरदस्त थरारासाठी सज्ज आहेत.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत एकूण 13 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. या 13 टी-20 सामन्यांपैकी भारतीय क्रिकेट संघानं 10 सामने जिंकले आहेत. दुसरीकडे, पाकिस्तान क्रिकेट संघानं आतापर्यंत भारताविरुद्ध फक्त 3 सामने जिंकले आहेत. आकडेवारीनुसार, टीम इंडियाला पाकिस्तानवर जोरदार आघाडी आहे.
This isn’t just a game. It’s the 𝐒𝐇𝐎𝐖𝐃𝐎𝐖𝐍 of cricket’s fiercest rivals 🇮🇳🇵🇰— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025
Watch INDIA vs PAKISTAN, live TONIGHT, 7 PM onwards, on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/QwC7AioM97
दुबईची खेळपट्टी कशी असेल : दुबईतील दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमची खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांसाठी अधिक उपयुक्त ठरतो. मात्र या खेळपट्टीवर वेगवान गोलंदाजांसाठी चांगला वेग आणि उसळी दिसून येत आहे. तसंच या खेळपट्टीवर फलंदाजांसाठी धावा देखील आहेत. एकदा फलंदाज इथं सेट झाला की, तो सहजपणे धावा करु शकतो. या खेळपट्टीवर पहिल्या सामन्यात भारताकडून फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवनं 4 आणि शिवम दुबेनं 3 बळी घेतले होते. टी-20 मध्ये या खेळपट्टीवर सर्वाधिक धावसंख्या 222 आहे जी भारतानं केली होती. तर सर्वात कमी धावसंख्या 56 आहे जी वेस्ट इंडिजच्या नावावर आहे. तर या खेळपट्टीची सरासरी धावसंख्या 145-155 दरम्यान आहे.
वादाच्या भोवऱ्यात होणार सामना : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा सामना अनेक वादांच्या भोवऱ्यात खेळला जात आहे. या सामन्याबाबत भारतातील काही लोकांचं असं मत आहे की टीम इंडियानं पाकिस्तानवर बहिष्कार टाकायला हवा होता, परंतु बीसीसीआयनं असं काहीही केलं नाही. चाहते दरवर्षी या सामन्याची आतुरतेनं वाट पाहत असत, परंतु आता परिस्थिती अशी आली आहे की स्टेडियमची तिकिटं देखील अद्याप पूर्णपणे विकली गेलेली नाहीत.
सामना कुठं पाहता येणार : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणारा आशिया चषकातीस सहावा सामना भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येईल. तसंच मोबाईलवर सोनी लिव्ह ऍप आणि फॅनकोडवर पाहता येईल. तर हा सामना टीव्हीवर डीडी स्पोर्ट्स हा सामना फ्रीमध्ये पाहता येईल.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती/अर्शदीप सिंग.
पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद हरीस (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन शाह आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.
हेही वाचा :