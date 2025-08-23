नवी दिल्ली Imran Tahir News : कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2025 मध्ये अँटिग्वा आणि बारबुमा फाल्कन्स संघ आणि गयाना अमेझॉन वॉरियर्स संघाविरुद्ध सामना झाला. यामध्ये गयानाच्या संघानं 83 धावांनी विजय मिळवला. 46 वर्षीय इम्रान ताहिरनं संघाच्या विजयात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आणि त्यानं दमदार कामगिरी केली. गयाना वॉरियर्स संघानं प्रथम फलंदाजी करताना 211 धावांचा मोठा स्कोअर केला. त्यानंतर अँटिग्वा आणि बारबुमा फाल्कन्स संघ फक्त 128 धावांवर सर्वबाद झाला.
Imran Tahir produces his greatest masterpiece yet! ✨— CPL T20 (@CPL) August 23, 2025
A maiden five-wicket haul for the ageless wonder! 👏#CPL25 #ABFvGAW #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/y6r19ITmmw
टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच विकेट घेणारा सर्वात वयस्कर कर्णधार : इमरान ताहिरनं सामन्यात 4 षटकांत 21 धावा देत पाच विकेट घेतल्या. विरोधी संघाचे फलंदाज त्याचे चेंडू समजू शकले नाहीत आणि ते खराब कामगिरी करत अपयशी ठरले. त्यानं 46 वर्षे 148 दिवसांच्या वयात पाच विकेट घेण्याचा हा पराक्रम केला आहे. टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात पाच विकेट घेणारा तो सर्वात वयस्कर कर्णधार बनला आहे. त्यानं मलावीचा कर्णधार मोअज्जम अली बेगचा विश्वविक्रम मोडला आहे. मोअज्जमनं वयाच्या 39 व्या वर्षी मलावीकडून खेळताना कॅमेरुनविरुद्ध पाच बळी घेतले होते. आता कर्णधार असताना इम्राननं त्याचा विक्रम मोडला आहे.
The Guyana Amazon Warriors run rampant over the Antigua & Barbuda Falcons! 🇬🇾#CPL25 #ABFvGAW #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #Sky365 pic.twitter.com/b7jO5D8u5i— CPL T20 (@CPL) August 23, 2025
इम्राननं केला टी-20 क्रिकेटमध्ये विक्रम : इमरान ताहिर हा टी-20 क्रिकेटमध्ये पहिला कर्णधार बनला आहे ज्यानं 40 वर्षांपेक्षा जास्त वय असताना टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच बळी घेतले आहेत. इम्रानपूर्वी, वयाच्या 40 व्या वर्षानंतर कोणताही कर्णधार टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच बळी घेऊ शकला नाही.
46 year old Imran Tahir took a five wicket haul in the CPL - 5/21. 🤯 pic.twitter.com/w5xqtoanuZ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 23, 2025
लसिथ मलिंगाची केली बरोबरी : इमरान ताहिर टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक पाच बळी घेणारा दुसरा खेळाडू बनला आहे. त्यानं आतापर्यंत टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच वेळा पाच बळी घेतले आहेत. यासह त्यानं शाहीन आफ्रिदी, लसिथ मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार, शाकिब अल हसन यांची बरोबरी केली आहे. या गोलंदाजांनी टी-20 क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी पाच वेळा पाच बळी घेतले आहेत. टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक पाच विकेट्स घेण्याचा विक्रम डेव्हिड वीसेच्या नावावर आहे, त्यानं 7 वेळा एका डावात पाच बळी घेण्याची कामगिरी केली आहे.
Imran Tahir, playing his 436th T20 match, produced his career-best figures in the format, returning 5-21 in the CPL on Friday 😲— Tariq Wahab Khanzada (@tariqwahab) August 23, 2025
Simply unstoppable. pic.twitter.com/WZc737KZ9v
