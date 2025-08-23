ETV Bharat / sports

4-1-21-5... 46 वर्षीय इम्रान ताहिरनं रचला इतिहास; टी-20 क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिलाच कॅप्टन - IMRAN TAHIR

कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2025 मध्ये 46 वर्षीय इम्रान ताहिरनं 5 विकेट घेत नवा विक्रम प्रस्थापित केला.

Imran Tahir News
इम्रान ताहिर (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 3:46 PM IST

1 Min Read

नवी दिल्ली Imran Tahir News : कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2025 मध्ये अँटिग्वा आणि बारबुमा फाल्कन्स संघ आणि गयाना अमेझॉन वॉरियर्स संघाविरुद्ध सामना झाला. यामध्ये गयानाच्या संघानं 83 धावांनी विजय मिळवला. 46 वर्षीय इम्रान ताहिरनं संघाच्या विजयात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आणि त्यानं दमदार कामगिरी केली. गयाना वॉरियर्स संघानं प्रथम फलंदाजी करताना 211 धावांचा मोठा स्कोअर केला. त्यानंतर अँटिग्वा आणि बारबुमा फाल्कन्स संघ फक्त 128 धावांवर सर्वबाद झाला.

टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच विकेट घेणारा सर्वात वयस्कर कर्णधार : इमरान ताहिरनं सामन्यात 4 षटकांत 21 धावा देत पाच विकेट घेतल्या. विरोधी संघाचे फलंदाज त्याचे चेंडू समजू शकले नाहीत आणि ते खराब कामगिरी करत अपयशी ठरले. त्यानं 46 वर्षे 148 दिवसांच्या वयात पाच विकेट घेण्याचा हा पराक्रम केला आहे. टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात पाच विकेट घेणारा तो सर्वात वयस्कर कर्णधार बनला आहे. त्यानं मलावीचा कर्णधार मोअज्जम अली बेगचा विश्वविक्रम मोडला आहे. मोअज्जमनं वयाच्या 39 व्या वर्षी मलावीकडून खेळताना कॅमेरुनविरुद्ध पाच बळी घेतले होते. आता कर्णधार असताना इम्राननं त्याचा विक्रम मोडला आहे.

इम्राननं केला टी-20 क्रिकेटमध्ये विक्रम : इमरान ताहिर हा टी-20 क्रिकेटमध्ये पहिला कर्णधार बनला आहे ज्यानं 40 वर्षांपेक्षा जास्त वय असताना टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच बळी घेतले आहेत. इम्रानपूर्वी, वयाच्या 40 व्या वर्षानंतर कोणताही कर्णधार टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच बळी घेऊ शकला नाही.

लसिथ मलिंगाची केली बरोबरी : इमरान ताहिर टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक पाच बळी घेणारा दुसरा खेळाडू बनला आहे. त्यानं आतापर्यंत टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच वेळा पाच बळी घेतले आहेत. यासह त्यानं शाहीन आफ्रिदी, लसिथ मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार, शाकिब अल हसन यांची बरोबरी केली आहे. या गोलंदाजांनी टी-20 क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी पाच वेळा पाच बळी घेतले आहेत. टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक पाच विकेट्स घेण्याचा विक्रम डेव्हिड वीसेच्या नावावर आहे, त्यानं 7 वेळा एका डावात पाच बळी घेण्याची कामगिरी केली आहे.

हेही वाचा :

  1. रोहित शर्मा कोट्यवधीच्या कारसह मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकला, तरीही केलं असं काम; पाहा व्हिडिओ
  2. 5/33, 5/42... ऑस्ट्रेलियन भूमीवर पहिल्यांदाच झाली कामगिरी, आफ्रिकेच्या गोलंदाजांचा मोठा पराक्रम
  3. 'IND vs PAK मॅच मुंबईत झाली असती तर...' संजय राऊतांनी करुन दिली 1991 च्या वानखेडेची आठवण, पंतप्रधानांना विचारले 5 प्रश्न

नवी दिल्ली Imran Tahir News : कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2025 मध्ये अँटिग्वा आणि बारबुमा फाल्कन्स संघ आणि गयाना अमेझॉन वॉरियर्स संघाविरुद्ध सामना झाला. यामध्ये गयानाच्या संघानं 83 धावांनी विजय मिळवला. 46 वर्षीय इम्रान ताहिरनं संघाच्या विजयात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आणि त्यानं दमदार कामगिरी केली. गयाना वॉरियर्स संघानं प्रथम फलंदाजी करताना 211 धावांचा मोठा स्कोअर केला. त्यानंतर अँटिग्वा आणि बारबुमा फाल्कन्स संघ फक्त 128 धावांवर सर्वबाद झाला.

टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच विकेट घेणारा सर्वात वयस्कर कर्णधार : इमरान ताहिरनं सामन्यात 4 षटकांत 21 धावा देत पाच विकेट घेतल्या. विरोधी संघाचे फलंदाज त्याचे चेंडू समजू शकले नाहीत आणि ते खराब कामगिरी करत अपयशी ठरले. त्यानं 46 वर्षे 148 दिवसांच्या वयात पाच विकेट घेण्याचा हा पराक्रम केला आहे. टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात पाच विकेट घेणारा तो सर्वात वयस्कर कर्णधार बनला आहे. त्यानं मलावीचा कर्णधार मोअज्जम अली बेगचा विश्वविक्रम मोडला आहे. मोअज्जमनं वयाच्या 39 व्या वर्षी मलावीकडून खेळताना कॅमेरुनविरुद्ध पाच बळी घेतले होते. आता कर्णधार असताना इम्राननं त्याचा विक्रम मोडला आहे.

इम्राननं केला टी-20 क्रिकेटमध्ये विक्रम : इमरान ताहिर हा टी-20 क्रिकेटमध्ये पहिला कर्णधार बनला आहे ज्यानं 40 वर्षांपेक्षा जास्त वय असताना टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच बळी घेतले आहेत. इम्रानपूर्वी, वयाच्या 40 व्या वर्षानंतर कोणताही कर्णधार टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच बळी घेऊ शकला नाही.

लसिथ मलिंगाची केली बरोबरी : इमरान ताहिर टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक पाच बळी घेणारा दुसरा खेळाडू बनला आहे. त्यानं आतापर्यंत टी-20 क्रिकेटमध्ये पाच वेळा पाच बळी घेतले आहेत. यासह त्यानं शाहीन आफ्रिदी, लसिथ मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार, शाकिब अल हसन यांची बरोबरी केली आहे. या गोलंदाजांनी टी-20 क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी पाच वेळा पाच बळी घेतले आहेत. टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक पाच विकेट्स घेण्याचा विक्रम डेव्हिड वीसेच्या नावावर आहे, त्यानं 7 वेळा एका डावात पाच बळी घेण्याची कामगिरी केली आहे.

हेही वाचा :

  1. रोहित शर्मा कोट्यवधीच्या कारसह मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकला, तरीही केलं असं काम; पाहा व्हिडिओ
  2. 5/33, 5/42... ऑस्ट्रेलियन भूमीवर पहिल्यांदाच झाली कामगिरी, आफ्रिकेच्या गोलंदाजांचा मोठा पराक्रम
  3. 'IND vs PAK मॅच मुंबईत झाली असती तर...' संजय राऊतांनी करुन दिली 1991 च्या वानखेडेची आठवण, पंतप्रधानांना विचारले 5 प्रश्न

For All Latest Updates

TAGGED:

OLDEST CAPTAIN IN T20 CRICKETIMRAN TAHIR RECORDCPL 2025 NEWS5 WICKET HAUL IN T20IMRAN TAHIR

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.