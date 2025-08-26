नवी दिल्ली Kevin Pietersen Demand : इंग्लंडचा माजी आक्रमक क्रिकेटपटू केविन पीटरसन अनेकदा आपलं स्पष्ट मत मांडताना दिसतो. याकारणानं तो नेहमीच चर्चेत असतो. वेळोवेळी तो सोशल मीडियाद्वारे क्रिकेटच्या नियमांवरही प्रश्न उपस्थित करतो. याशिवाय तो खेळाडूंवर टीकाही करतो. अशातच आता केविननं क्रिकेटचा एक नियम बदलण्याबद्दल बोललं आहे. जर एखाद्या फलंदाजानं लांब षटकार मारला तर त्याला 12 धावा मिळायला हव्यात असं त्याचं मत आहे. केविनचं हे विधान आता चांगलंच चर्चेत आलं आहे.
I’ve said it before and I will say it again, if a batter hits a six that is over 100m, 12 runs should be added to the score!— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) August 24, 2025
More batters will try and with more batters trying, more entertainment.
केविन पीटरसनची अजब मागणी : 45 वर्षीय माजी स्फोटक फलंदाज म्हणाला, 'मी हे आधीही सांगितलं आहे आणि पुन्हा सांगेन. जर एखाद्या फलंदाजानं 100 मीटरपेक्षा जास्त अंतराचा षटकार मारला तर स्कोअरमध्ये 12 धावा जोडल्या पाहिजेत! यामुळं फलंदाज लांब अंतराचे शॉट मारण्याचा प्रयत्न करेल. या प्रयत्नामुळं मनोरंजन वाढेल.'
यापूर्वीही केल्या अशा मागण्या : यापूर्वी माजी क्रिकेटपटूनं सुमारे चार वर्षांपूर्वी एक पोस्ट पोस्ट केली होती. ज्यात त्यानं आयसीसी आणि इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाला टॅग केलं होतं आणि लहान फॉरमॅटमध्ये बदल सुचवले होते. त्यानं लिहिलं होतं, 'जर एखाद्या फलंदाजानं 100 मीटरपेक्षा जास्त अंतराचा षटकार मारला तर त्याला सहा धावांऐवजी 12 धावा द्याव्यात. आयसीसीनं याचा विचार करावा. तसंच इंग्लंड बोर्डानं 'द हंड्रेड' स्पर्धेत हा नियम जोडण्याचा प्रयत्न करावा,' अशी मागणीही त्यानं केली होती.
If a six goes out of the park and lands in someone’s house, the batter should be declared out and must personally go to the owner’s house to ask for the ball back, just like gully cricket.— Aaraynsh (@aaraynsh) August 24, 2025
चाहत्यांनी उडवली खिल्ली : मात्र त्या काळात चाहत्यांनी त्याची खूप खिल्ली उडवली. एका चाहत्यानं त्यावर प्रश्न उपस्थित केला होता आणि लिहिलं होतं की, जर एखाद्या फलंदाजानं रिव्हर्स स्वीपद्वारे षटकार मारला तर त्याला किती धावा मिळाव्यात? त्याच वेळी, आणखी एका क्रिकेटप्रेमीने लिहिलं होतं की जर एखाद्या गोलंदाजानं 150 पेक्षा जास्त वेगानं गोलंदाजी केली तर पंचांनी एकाऐवजी दोन चेंडू द्यावेत.
केविन पीटरसनची क्रिकेट कारकीर्द : 45 वर्षीय केविन पीटरसननं इंग्लंडसाठी 104 कसोटी सामन्यांमध्ये 47.28 च्या सरासरीनं 8181 धावा केल्या आहेत. याशिवाय, त्यानं 136 वनडे सामन्यांमध्ये 40.73 च्या सरासरीनं 4440 धावा केल्या आहेत. त्याच वेळी, त्यानं 37 टी-20 सामन्यांमध्ये 37.93 च्या सरासरीनं 1176 धावा केल्या आहेत.
