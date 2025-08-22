ETV Bharat / sports

बेंगळुरु OUT, नवी मुंबई IN... वर्ल्ड कप सुरु होण्यापूर्वीच ICC नं अचानक बदललं वेळापत्रक - REVISED WORLD CUP SCHEDULE

भारतात होणाऱ्या 2025 च्या महिला विश्वचषकाच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे.

Revised World Cup Schedule
वर्ल्ड कप सुरु होण्यापूर्वीच ICC नं अचानक बदललं वेळापत्रक (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 5:02 PM IST

मुंबई Revised World Cup Schedule : 2025 चं ICC महिला क्रिकेट विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करणार आहेत आणि त्यात एकूण 8 संघ सहभागी होणार आहेत. परंतु स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वीच स्पर्धेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल करण्यात आला आहे. बेंगळुरुमधील चेंगराचेंगरीनंतर आता आयसीसीनं बेंगळुरुमधील एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणारे सामने नवी मुंबईतील मैदानावर हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

चेंगराचेंगरीमुळं बेंगळुरुमधून हलवले सामने : आयपीएल 2025 चं विजेतेपद आरसीबी संघानं जिंकलं. त्यानंतर, विजयोत्सव साजरा करण्यासाठी आरसीबीचे खेळाडू बेंगळुरुमधील एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर जमले. त्यांना पाहण्यासाठी गर्दी झाली आणि त्यानंतर चेंगराचेंगरीमुळं अनेक चाहत्यांना जीव गमवावा लागला. त्यानंतर कर्नाटक सरकारनं एक आयोग स्थापन केला, ज्यानं बेंगळुरुचं मैदान मोठ्या स्पर्धांसाठी असुरक्षित घोषित केलं. आता त्यानंतरच आयसीसीनं बेंगळुरुच्या मैदानावर सामने न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Revised World Cup Schedule
वर्ल्ड कप सुरु होण्यापूर्वीच ICC नं अचानक बदललं वेळापत्रक (ICC)

नवी मुंबईच्या मैदानावर खेळवले जातील सामने : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सामना 30 सप्टेंबर रोजी बेंगळुरुच्या मैदानावर खेळवला जाणार होता, जो आता गुवाहाटी मैदानावर खेळवला जाईल. त्याच वेळी, इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामना देखील 3 ऑक्टोबर रोजी होणार होता, जो आता गुवाहाटीमध्ये खेळवला जाईल. 20 ऑक्टोबर रोजी श्रीलंका विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातील सामना कोलंबोच्या मैदानावर खेळवला जाणार होता, जो आता नवी मुंबईच्या मैदानावर खेळवला जाईल. दुसरीकडे, नवी मुंबईला बेंगळुरुमधील आणखी दोन सामने खेळवायचे आहेत. यामध्ये भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (23 ऑक्टोबर) आणि भारत विरुद्ध बांगलादेश (26 ऑक्टोबर) हे सामने समाविष्ट आहेत.

उपांत्य फेरीचे सामने कुठं होणार : आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक 2025 चा पहिला उपांत्य सामना 29 ऑक्टोबर रोजी गुवाहाटी किंवा कोलंबो इथं होईल. तर दुसरा उपांत्य सामना 30 ऑक्टोबर रोजी नवी मुंबईत खेळवला जाईल. तर स्पर्धेचा अंतिम सामना 2 नोव्हेंबर रोजी कोलंबो किंवा नवी मुंबईत होईल. जर पाकिस्तानी संघ अंतिम-4 मध्ये पोहोचला तर ते पहिला उपांत्य सामना कोलंबोमध्ये खेळतील. तसंच पाकिस्तानी संघ अंतिम फेरीत पोहोचला तर विजेतेपदाचा सामना देखील कोलंबोमध्ये होईल. जर उपांत्य सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झाला तर पहिला उपांत्य सामना कोलंबोमध्ये होईल. जर पाकिस्तानी संघ उपांत्य फेरीत पोहोचू शकला नाही तर सर्व नॉकआउट सामने भारतात होतील.

Revised World Cup Schedule
वर्ल्ड कप सुरु होण्यापूर्वीच ICC नं अचानक बदललं वेळापत्रक (ICC)

