ETV Bharat / sports

भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कप ट्रॉफीचं दिमाखात आनावरण; कर्णधार म्हणाली, "यावेळी आम्ही..." - CRICKET WORD CUP

यंदाचा ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भारतात होणार आहे. या विश्वचषकाच्या ट्रॉफीचं मुंबईत अनावरण करण्यात आलं.

ICC Women cricket word cup
आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या ट्राफीचं अनावरण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2025 at 5:27 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 6:39 PM IST

2 Min Read

मुंबई ICC Women cricket word cup : भारतात क्रिकेटला धर्म मानलं जातं. इथं गल्लीबोळात जिथं जागा उपलब्ध होईल तिथं क्रिकेट खेळलं जातं. नुकतंच भारतीय पुरुष क्रिकेट संघानं इंग्लडमध्ये कसोटीत दमदार कामगिरी केली आहे. तर गेल्या वर्षी भारतीय क्रिकेट संघानं टी-20 वर्ल्ड कप जिंकला होता. तर चॉम्पियन ट्राफीही भारतानं जिंकली आहे. पुरुषांच्या संघाप्रमाणे महिलाही काही मागे नाहीत. भारतीय महिला क्रिकेट संघ देखील दमदार कामगिरी करत आहे. दरम्यान, भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 ही स्पर्धा होणार आहे. या ट्रॉफीचं आज मुंबईत अनावरण झालं.

दिग्गजांच्या उपस्थितीत ट्राफीचं अनावरण : दरम्यान आजपासून आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपचं कांऊटडाऊन सुरु झालं असून, 30 सप्टेंबरला ही स्पर्धा सुरु होणार आहे. या स्पर्धेला आजपासून केवळ 50 दिवस बाकी आहेत. या स्पर्धेत भारतातील एकूण पाच शहरांत क्रिकेटचे सामने खेळवले जाणार आहेत. तसंच श्रीलंकेतील कोलंबोमध्ये यातील सामने होणार आहेत. दरम्यान, या महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या ट्राफीचं दिग्जांच्या उपस्थितीत मुंबईत अनावरण करण्यात आलं. यावेळी भारतीय महिला संघाची माजी कर्णधार मिताली राज, भारताचा माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंग, भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर, संघातील स्टार सलामीवीर फलंदाज स्मृती मंधाना, प्रसिद्ध खेळाडू जेमिमा रॉड्रिग्ज यांच्यासह ICC चे अध्यक्ष जय शाह देखील उपस्थित होते.

ICC Women cricket word cup
आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या ट्राफीचं अनावरण (ETV Bharat Reporter)

भारताकडून मोठी अपेक्षा : दरम्यान, आज आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 या स्पर्धेची माहिती देण्यासाठी मुंबईत एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी बोलताना माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंग म्हणाला की, "अनेक वर्षानंतर भारतात क्रिकेट वर्ल्ड कप होत आहे. त्यामुळं मी खूप उत्साही आहे. भारतात क्रिकेटला धर्म मानलं जातं. त्यामुळं आम्हाला सगळ्यानांच देशात वर्ल्ड कप होत असल्यामुळं भारतीय महिला क्रिकेट टीमकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि नक्कीच भारतीय टीम चांगली कामगिरी करेल." तसंच जेव्हा क्रिकेट वर्ल्डकप असतो, तेव्हा टिव्ही चॅनेल आणि वर्तमानपत्रही क्रिकेटमुळं जास्त वाचली जातात. सोशल मीडियावर क्रिकेटबद्दल बोललं जातं, असंही युवराज सिंग म्हणाला. याशिवाय भारतात क्रिकेट वर्ल्ड कप होत असल्यामुळं खूप आनंद होत असून मी खूप उत्साही आहे. नक्कीच आपली टीम चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वास माजी कर्णधार मिताली राज हिनं व्यक्त केला.

ICC Women cricket word cup
आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या ट्राफीचं अनावरण (ETV Bharat Reporter)

भारतीय संघ चांगली कामगिरी करेल : यावेळी भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली, "आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफीचं आज अनावरण झालं. भारतीय महिला क्रिकेट टीमनं अजूनपर्यंत कोणताही क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकलेला नाही. मात्र यावेळी आम्ही नक्कीच चांगली कामगिरी करु आणि क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकण्याचा प्रयत्न करु." तसंच 2017 साली इंग्लडमध्ये झालेल्या वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतानं चांगली कामगिरी केली. अंतिम फेरीत धडक मारली. मात्र विश्वविजेता होता आलं नाही. भारताला उपविजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं. त्यामुळं यावर्षीचा वर्ल्ड कप जिंकण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. विश्वचषक आमच्यासाठी नेहमीच खास राहिलेला आहे. मी नेहमी माझ्या देशासाठी काहीतरी खास करायची इच्छा आहे. मी जेव्हा कधी युवराज सिंगला बघतो तेव्हा मला खूप काही प्रेरणा मिळते, असंही कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली.

भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कप ट्रॉफीचं दिमाखात आनावरण (ETV Bharat Reporter)

महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत किती संघ सहभागी? -

  • भारत
  • इंग्लंड
  • ऑस्ट्रेलिया
  • दक्षिण आफ्रिका
  • न्यूझीलंड
  • पाकिस्तान
  • बांग्लादेश
  • श्रीलंका
ICC Women cricket word cup
महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत किती संघ सहभागी? (ETV Bharat GFX)
भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कप ट्रॉफीचं दिमाखात आनावरण (ETV Bharat Reporter)
ICC Women cricket word cup
भारताचे सामने कधी व कोणाबरोबर? (ETV Bharat GFX)

भारताचे सामने कधी व कोणाबरोबर?

  • 30 सप्टेंबर - भारत विरुद्ध श्रीलंका
  • 5 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान
  • 9 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
  • 12 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
  • 19 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध इंग्लड
  • 23 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड
  • 26 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध बांग्लादेशचा

हेही वाचा :

  1. Asia Cup 2025 मध्ये टीम इंडियासाठी कोण देणार सलामी? 'हे' खेळाडू दावेदार
  2. इस्रायलच्या हल्ल्यात 100 गोल करणाऱ्या फुटबॉल खेळाडूचा मृत्यू; क्रीडा जगतात शोककळा

मुंबई ICC Women cricket word cup : भारतात क्रिकेटला धर्म मानलं जातं. इथं गल्लीबोळात जिथं जागा उपलब्ध होईल तिथं क्रिकेट खेळलं जातं. नुकतंच भारतीय पुरुष क्रिकेट संघानं इंग्लडमध्ये कसोटीत दमदार कामगिरी केली आहे. तर गेल्या वर्षी भारतीय क्रिकेट संघानं टी-20 वर्ल्ड कप जिंकला होता. तर चॉम्पियन ट्राफीही भारतानं जिंकली आहे. पुरुषांच्या संघाप्रमाणे महिलाही काही मागे नाहीत. भारतीय महिला क्रिकेट संघ देखील दमदार कामगिरी करत आहे. दरम्यान, भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 ही स्पर्धा होणार आहे. या ट्रॉफीचं आज मुंबईत अनावरण झालं.

दिग्गजांच्या उपस्थितीत ट्राफीचं अनावरण : दरम्यान आजपासून आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपचं कांऊटडाऊन सुरु झालं असून, 30 सप्टेंबरला ही स्पर्धा सुरु होणार आहे. या स्पर्धेला आजपासून केवळ 50 दिवस बाकी आहेत. या स्पर्धेत भारतातील एकूण पाच शहरांत क्रिकेटचे सामने खेळवले जाणार आहेत. तसंच श्रीलंकेतील कोलंबोमध्ये यातील सामने होणार आहेत. दरम्यान, या महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या ट्राफीचं दिग्जांच्या उपस्थितीत मुंबईत अनावरण करण्यात आलं. यावेळी भारतीय महिला संघाची माजी कर्णधार मिताली राज, भारताचा माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंग, भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर, संघातील स्टार सलामीवीर फलंदाज स्मृती मंधाना, प्रसिद्ध खेळाडू जेमिमा रॉड्रिग्ज यांच्यासह ICC चे अध्यक्ष जय शाह देखील उपस्थित होते.

ICC Women cricket word cup
आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या ट्राफीचं अनावरण (ETV Bharat Reporter)

भारताकडून मोठी अपेक्षा : दरम्यान, आज आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 या स्पर्धेची माहिती देण्यासाठी मुंबईत एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी बोलताना माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंग म्हणाला की, "अनेक वर्षानंतर भारतात क्रिकेट वर्ल्ड कप होत आहे. त्यामुळं मी खूप उत्साही आहे. भारतात क्रिकेटला धर्म मानलं जातं. त्यामुळं आम्हाला सगळ्यानांच देशात वर्ल्ड कप होत असल्यामुळं भारतीय महिला क्रिकेट टीमकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि नक्कीच भारतीय टीम चांगली कामगिरी करेल." तसंच जेव्हा क्रिकेट वर्ल्डकप असतो, तेव्हा टिव्ही चॅनेल आणि वर्तमानपत्रही क्रिकेटमुळं जास्त वाचली जातात. सोशल मीडियावर क्रिकेटबद्दल बोललं जातं, असंही युवराज सिंग म्हणाला. याशिवाय भारतात क्रिकेट वर्ल्ड कप होत असल्यामुळं खूप आनंद होत असून मी खूप उत्साही आहे. नक्कीच आपली टीम चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वास माजी कर्णधार मिताली राज हिनं व्यक्त केला.

ICC Women cricket word cup
आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या ट्राफीचं अनावरण (ETV Bharat Reporter)

भारतीय संघ चांगली कामगिरी करेल : यावेळी भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली, "आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफीचं आज अनावरण झालं. भारतीय महिला क्रिकेट टीमनं अजूनपर्यंत कोणताही क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकलेला नाही. मात्र यावेळी आम्ही नक्कीच चांगली कामगिरी करु आणि क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकण्याचा प्रयत्न करु." तसंच 2017 साली इंग्लडमध्ये झालेल्या वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतानं चांगली कामगिरी केली. अंतिम फेरीत धडक मारली. मात्र विश्वविजेता होता आलं नाही. भारताला उपविजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं. त्यामुळं यावर्षीचा वर्ल्ड कप जिंकण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. विश्वचषक आमच्यासाठी नेहमीच खास राहिलेला आहे. मी नेहमी माझ्या देशासाठी काहीतरी खास करायची इच्छा आहे. मी जेव्हा कधी युवराज सिंगला बघतो तेव्हा मला खूप काही प्रेरणा मिळते, असंही कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली.

भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कप ट्रॉफीचं दिमाखात आनावरण (ETV Bharat Reporter)

महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत किती संघ सहभागी? -

  • भारत
  • इंग्लंड
  • ऑस्ट्रेलिया
  • दक्षिण आफ्रिका
  • न्यूझीलंड
  • पाकिस्तान
  • बांग्लादेश
  • श्रीलंका
ICC Women cricket word cup
महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत किती संघ सहभागी? (ETV Bharat GFX)
भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कप ट्रॉफीचं दिमाखात आनावरण (ETV Bharat Reporter)
ICC Women cricket word cup
भारताचे सामने कधी व कोणाबरोबर? (ETV Bharat GFX)

भारताचे सामने कधी व कोणाबरोबर?

  • 30 सप्टेंबर - भारत विरुद्ध श्रीलंका
  • 5 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान
  • 9 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
  • 12 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
  • 19 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध इंग्लड
  • 23 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड
  • 26 ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध बांग्लादेशचा

हेही वाचा :

  1. Asia Cup 2025 मध्ये टीम इंडियासाठी कोण देणार सलामी? 'हे' खेळाडू दावेदार
  2. इस्रायलच्या हल्ल्यात 100 गोल करणाऱ्या फुटबॉल खेळाडूचा मृत्यू; क्रीडा जगतात शोककळा
Last Updated : August 11, 2025 at 6:39 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ICC WOMEN CRICKET WORD CUPICC WOMEN CRICKET WORD CUP DATECAPTAIN HARMANPREET KAURWORLD CUP COUNTDOWN BEGINSCRICKET WORD CUP

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.