दुबई ICC Ranking : भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार शुभमन गिलनं इंग्लंडविरुद्धच्या 5 सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील 10 डावांमध्ये 754 धावा केल्या, तर यशस्वी जैस्वालनं 411 धावा केल्या. तरीही, कमी धावा करणाऱ्या सलामीवीरानं आयसीसीच्या ताज्या कसोटी फलंदाजांच्या क्रमवारीत टॉप-5 मध्ये प्रवेश केला आहे, तर गिल टॉप-10 मधून बाहेर पडला आहे. दुसरीकडे, इंग्लंडचा धडाकेबाज जो रुट फलंदाजांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे आणि इंग्लंडचा हॅरी ब्रूक न्यूझीलंडच्या केन विल्यमसनला मागे टाकून दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
Big changes near the top of the Test rankings following the epic fifth Test between England and India at The Oval 😲— ICC (@ICC) August 6, 2025
Details 👇https://t.co/O2f86GzxYs
टॉप-10 मध्ये 2 भारतीय खेळाडू : ओव्हलवरील मालिकेतील दुसऱ्या शतकानंतर भारताचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल कसोटी फलंदाजांच्या क्रमवारीत पुन्हा पहिल्या पाचमध्ये परतला. जैस्वालनं तीन स्थानांनी प्रगती केली आणि त्याचे 792 गुण आहेत. त्याच्याशिवाय, टॉप-10 मध्ये असलेला दुसरा भारतीय फलंदाज ऋषभ पंत आहे, जो एका स्थानानं घसरुन आठव्या स्थानावर आला आहे. पायाच्या दुखापतीमुळं तो पाचवा कसोटी सामना खेळू शकला नाही.
जो रुट अव्वल स्थानावर कायम : इंग्लंडचा फलंदाज जो रुटनं सलग तिसऱ्या शतकासह फलंदाजी क्रमवारीत आपलं अव्वल स्थान मजबूत केलं आहे, तर हॅरी ब्रूक पुन्हा दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. ओव्हलमध्ये दुसऱ्या डावात त्यानं 98 चेंडूत 111 धावा केल्या. गिलनं मालिकेत 4 शतकं केली, तर त्याची सरासरी 75.40 आणि स्ट्राईक रेट 65.56 होता.
JAISWAL BECOMES THE HIGHEST RANKED INDIAN TEST BATTER.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 6, 2025
- Yashasvi Jaiswal is now a No.5 Ranked ICC Test batter. 🇮🇳 pic.twitter.com/gcciat2Bji
सिराजची विक्रमी झेप : दुसरीकडे, भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज ओव्हलमध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटीत चमकदार कामगिरी करुन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) कसोटी क्रमवारीत गोलंदाजांच्या यादीत 15व्या स्थानावर पोहोचला आहे, जी त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम क्रमवारी आहे. सामन्यात नऊ बळी घेतल्यानंतर सिराजनं 12 स्थानांनी झेप घेतली. दुसऱ्या डावात पाच बळी घेतल्यानं भारतानं रोमांचक सामन्यात यजमानांना सहा धावांनी हरवून मालिका 2-2 अशी बरोबरी साधली.
प्रसिदलाही फायदा : सिराजची आतापर्यंतची सर्वोत्तम आयसीसी क्रमवारी 16 होती जी त्यानं गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये मिळवली होती. भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह 889 गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे. त्यानं त्याच्या वर्कलोड मॅनेजमेंटचा भाग म्हणून इंग्लंडविरुद्ध फक्त तीन कसोटी सामने खेळले. प्रसिद कृष्णानंही कारकिर्दीतील सर्वोत्तम 59 व्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. त्यानं दोन्ही डावात चार बळी घेतले. अशाप्रकारे, तो आणि सिराज कसोटीच्या दोन्ही डावात चार किंवा त्याहून अधिक बळी घेणारी दुसरी भारतीय जोडी बनली.
DSP SIRAJ CLIMBS 12 POSITIONS.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 6, 2025
- Mohammed Siraj is now a No.15 Ranked Test bowler. 🫡🇮🇳 pic.twitter.com/wps50FQ5kf
इंग्लिश गोलंदाजांना फायदा : यापूर्वी ही कामगिरी फिरकीपटू बिशन सिंग बेदी आणि एरापल्ली प्रसन्ना यांनी 1969 मध्ये दिल्ली इथं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध केली होती. गोलंदाजीत, इंग्लंडचे वेगवान गोलंदाज अॅटकिन्सन आणि जोश टंग यांनीही सामन्यात प्रत्येकी आठ बळी घेत कारकिर्दीतील सर्वोत्तम क्रमवारी गाठली आहे. अॅटकिन्सननं पहिल्यांदाच टॉप 10 मध्ये प्रवेश केला आहे, तर टंग 14 स्थानांनी पुढं जाऊन 46व्या स्थानावर पोहोचला आहे.
हेही वाचा :