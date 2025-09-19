पाकिस्तानच्या अडचणी वाढणार, ICC मोठी ॲक्शन घेण्याच्या तयारीत; UAE विरुद्धच्या सामन्यापूर्वी केला होता 70 मिनिटं ड्रामा
पाकिस्तान क्रिकेट संघानं युएई विरुद्ध सामना खेळण्यासाठी खूप नाटक करत अनेक नियमांचंही उल्लंघन केलं होतं.
Published : September 19, 2025 at 10:27 AM IST
दुबई ICC Action Against Pakistan : आशिया चषकात 17 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान आणि युएई क्रिकेट संघात सामना खेळवण्यात आला होता. ज्यात पाकिस्तानी संघानं 41 धावांनी विजय मिळवला होता. मात्र या सामन्यापूर्वी पाकिस्तान संघाकडून बरीच नाटकं करण्यात आली. पाकिस्तानी संघानं नियोजित वेळेपर्यंत हॉटेल सोडलं नाही आणि तिथंच बसून राहिला. खरं तर पाकिस्ताननं सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना आशिया कपमधून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. मात्र आयसीसीनं त्यांची मागणी मान्य केली नाही. त्यानंतर पाकिस्तानी संघ सामना खेळण्यासाठी मैदानातही दाखल झाला. आता आयसीसी पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करण्याची तयारी करत असल्याचं समोर आलंय.
🚨 ACTION AGAINST PAKISTAN 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) September 18, 2025
- ICC mulling to take action against Pakistan for violation of multiple rules ahead of the Asia Cup match against UAE. [Kushan Sarkar from PTI]
An E-Mail has been sent by ICC CEO to PCB. pic.twitter.com/f8pjA43j3A
पीएमओए नियमांचं उल्लंघन : वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार बुधवारच्या सामन्यापूर्वी आयसीसीनं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला एक ईमेल पाठवला होता. ज्यात खेळाडू आणि सामना अधिकारी क्षेत्र (पीएमओए) प्रोटोकॉलचे गैरवर्तन आणि अनेक उल्लंघन असल्याचं नमूद केलं होतं. स्पर्धेशी संबंधित एका जवळच्या सूत्रानं पीटीआयला सांगितलं की आयसीसीचे सीईओ संजोग गुप्ता यांनी पीसीबीला पत्र लिहून सांगितलं होतं की सामन्याच्या दिवशी पीएमओए नियमांचं वारंवार उल्लंघन केल्याबद्दल बोर्ड दोषी असून याबाबत पीसीबीला ईमेल मिळाला आहे.
पीसीबीनं मीडिया मॅनेजरला बैठकीसाठी बोलावलं : यात अहवालात असंही सांगण्यात आलं आहे की, अनेक वेळा इशारे देऊनही, पाकिस्ताननं नियमांचं उल्लंघन केल्याचं कळलं आहे. मीडिया मॅनेजर नईम गिलानी यांना टॉसपूर्वी पायक्रॉफ्ट, मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन आणि कर्णधार सलमान अली आगा यांच्यातील बैठकीचं चित्रीकरण करण्याची परवानगी देऊन आयसीसीनं स्पष्ट केलं होतं की मीडिया मॅनेजरना अशा बैठकींना उपस्थित राहण्याची परवानगी नाही. सूत्रांनी सांगितलं की टॉसच्या वेळी उद्भवणारं कोणतंही दुर्दैवी गैरसमज किंवा गैरसंवाद टाळण्यासाठी यामागील हेतू होता. पीसीबीनं त्यांच्या मीडिया मॅनेजरला बैठकीत आणले आणि संभाषणादरम्यान उपस्थित राहण्याचा आग्रह धरला.
ICC mulling action against Pakistan for violation of multiple rules prior to their Asia Cup match against UAE: Tournament sources.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
PCB has been sent an e-mail by ICC CEO Sanjog Gupta detailing Pakistan's violations including filming of restricted areas: Sources. pic.twitter.com/DqUquBf8nh
आयसीसीनं घेतला आक्षेप : आयसीसीच्या भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्थापकानं मीडिया मॅनेजरला प्रवेश नाकारला कारण तो त्याचा मोबाईल फोन पीएमओएमध्ये घेऊन जाऊ इच्छित होता, जे काटेकोरपणे नियंत्रित आहे. सूत्रांनी सांगितलं की पीसीबीनं मीडिया मॅनेजरला बैठकीदरम्यान उपस्थित राहू न दिल्यास सामन्यातून माघार घेण्याची धमकी दिली आणि नंतर संभाषणाचं (ऑडिओशिवाय) चित्रीकरण करण्याचा आग्रह धरला, हे पीएमओएच्या नियमांचं आणखी एक उल्लंघन आहे. पीसीबीनं चित्रित केलेलं फुटेज कसं वापरायचं याचीही आयसीसीला माहिती देण्यात आली नव्हती. आयसीसीनं पीसीबीच्या प्रेस रिलीजवरही आक्षेप घेतला ज्यामध्ये पायक्रॉफ्टनं माफी मागितली असा दावा केला होता, परंतु प्रत्यक्षात त्याला फक्त चुकीच्या संवादाबद्दल पश्चात्ताप झाला होता.
हेही वाचा :