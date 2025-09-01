दुबई Prize Money For ICC World Cup : 30 सप्टेंबरपासून भारतात महिला वनडे विश्वचषक सुरु होत आहे. आयसीसीनं या स्पर्धेसाठी बक्षीस रकमेची घोषणा केली आहे. यावेळी विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघावर भरपूर पैशांचा पाऊस पडणार आहे. महिला विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघासाठी आयसीसीनं 4.48 दशलक्ष डॉलर्स (39.4 कोटी) बक्षीस रक्कम जाहीर केली आहे, जी 2022 मध्ये खेळल्या गेलेल्या वनडे विश्वचषकापेक्षा 4 पट जास्त आहे. 2022 चा महिला विश्वचषक ऑस्ट्रेलियानं जिंकलं होतं.
In another boost for women's cricket, there will be a huge increase in prize money for the @ICC Women’s @CricketWorldCup 2025. Overall prize money totals USD $13.88M, a 297% increase from the last edition and more than the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 (USD $10M). #CWC25 pic.twitter.com/rXtIhFEax5— Jay Shah (@JayShah) September 1, 2025
किती आहे बक्षीस रक्कम : 2023 च्या पुरुष वनडे विश्वचषकापेक्षा बक्षीस रक्कम खूपच जास्त आहे. आठ संघांच्या या स्पर्धेची एकूण बक्षीस रक्कम 13.88 दशलक्ष डॉलर्स आहे, जी 2022 मध्ये न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या गेल्या महिला विश्वचषकाच्या 3.5 दशलक्ष डॉलर्सच्या रकमेपेक्षा 297 टक्के जास्त आहे. या महिला विश्वचषकाची एकूण बक्षीस रक्कम 2023 च्या आयसीसी पुरुष विश्वचषकाच्या बक्षीस रकमेपेक्षाही जास्त आहे. 2023 च्या वनडे विश्वचषकासाठी एकूण बक्षीस रक्कम 10 दशलक्ष डॉलर्स होती.
Breakdown of a grand prize money pool for #CWC25 🏆— ICC (@ICC) September 1, 2025
More ➡️ https://t.co/oDGTG3zyx6 pic.twitter.com/OMzeveP3YA
उपविजेत्या संघाला किती बक्षीस : यावेळी उपविजेत्या संघाला 2.24 दशलक्ष डॉलर्स मिळतील. तर उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या दोन्ही संघांना 1.12 दशलक्ष डॉलर्स मिळतील. तर गट-टप्प्यात प्रत्येक सामना जिंकणाऱ्या संघांना 34,314 डॉलर्स मिळतील. तर पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर असलेल्या संघांना 700,000 डॉलर मिळतील, तसंच सातव्या आणि आठव्या स्थानावर असलेल्या संघांना 280,000 डॉलर्स मिळतील. त्याच वेळी स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक संघाला 250,000 डॉलर्स मिळतील.
बक्षीस रकमेची घोषणा केल्यानंतर काय म्हणाले जय शाह : बक्षीस रकमेची घोषणा करताना आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह म्हणाले की, ही घोषणा महिला क्रिकेटच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. बक्षीस रकमेत ही चार पट वाढ महिला क्रिकेटसाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे आणि त्यांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी आमची स्पष्ट वचनबद्धता दर्शवते. आमचा संदेश सोपा आहे, महिला क्रिकेटपटूंना हे माहित असलं पाहिजे की जर त्यांनी हा खेळ व्यावसायिकपणे खेळण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांना पुरुषांइतकंच वागणूक दिली जाईल.
हेही वाचा :