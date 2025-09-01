ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप खेळणारे संघ होणार करोडपती; जय शाह यांनी केली सर्वात मोठी घोषणा

30 सप्टेंबरपासून महिला विश्वचषक 2025 सुरु होत आहे आणि त्याचा अंतिम सामना 2 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल. या स्पर्धेसाठी बक्षीसाची रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे.

वर्ल्ड कप खेळणारे संघ होणार करोडपती
ETV Bharat Sports Team

September 1, 2025

दुबई Prize Money For ICC World Cup : 30 सप्टेंबरपासून भारतात महिला वनडे विश्वचषक सुरु होत आहे. आयसीसीनं या स्पर्धेसाठी बक्षीस रकमेची घोषणा केली आहे. यावेळी विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघावर भरपूर पैशांचा पाऊस पडणार आहे. महिला विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघासाठी आयसीसीनं 4.48 दशलक्ष डॉलर्स (39.4 कोटी) बक्षीस रक्कम जाहीर केली आहे, जी 2022 मध्ये खेळल्या गेलेल्या वनडे विश्वचषकापेक्षा 4 पट जास्त आहे. 2022 चा महिला विश्वचषक ऑस्ट्रेलियानं जिंकलं होतं.

किती आहे बक्षीस रक्कम : 2023 च्या पुरुष वनडे विश्वचषकापेक्षा बक्षीस रक्कम खूपच जास्त आहे. आठ संघांच्या या स्पर्धेची एकूण बक्षीस रक्कम 13.88 दशलक्ष डॉलर्स आहे, जी 2022 मध्ये न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या गेल्या महिला विश्वचषकाच्या 3.5 दशलक्ष डॉलर्सच्या रकमेपेक्षा 297 टक्के जास्त आहे. या महिला विश्वचषकाची एकूण बक्षीस रक्कम 2023 च्या आयसीसी पुरुष विश्वचषकाच्या बक्षीस रकमेपेक्षाही जास्त आहे. 2023 च्या वनडे विश्वचषकासाठी एकूण बक्षीस रक्कम 10 दशलक्ष डॉलर्स होती.

उपविजेत्या संघाला किती बक्षीस : यावेळी उपविजेत्या संघाला 2.24 दशलक्ष डॉलर्स मिळतील. तर उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या दोन्ही संघांना 1.12 दशलक्ष डॉलर्स मिळतील. तर गट-टप्प्यात प्रत्येक सामना जिंकणाऱ्या संघांना 34,314 डॉलर्स मिळतील. तर पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर असलेल्या संघांना 700,000 डॉलर मिळतील, तसंच सातव्या आणि आठव्या स्थानावर असलेल्या संघांना 280,000 डॉलर्स मिळतील. त्याच वेळी स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक संघाला 250,000 डॉलर्स मिळतील.

बक्षीस रकमेची घोषणा केल्यानंतर काय म्हणाले जय शाह : बक्षीस रकमेची घोषणा करताना आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह म्हणाले की, ही घोषणा महिला क्रिकेटच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. बक्षीस रकमेत ही चार पट वाढ महिला क्रिकेटसाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे आणि त्यांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी आमची स्पष्ट वचनबद्धता दर्शवते. आमचा संदेश सोपा आहे, महिला क्रिकेटपटूंना हे माहित असलं पाहिजे की जर त्यांनी हा खेळ व्यावसायिकपणे खेळण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांना पुरुषांइतकंच वागणूक दिली जाईल.

