ETV Bharat / sports

श्रीलंकेच्या अष्टपैलू खेळाडूवर ICC नं घातली बंदी; क्रिकेट विश्वात खळबळ - SRI LANKA CRICKETER

श्रीलंकेच्या अष्टपैलू खेळाडूवर ICC नं घातली बंदी; क्रिकेट विश्वात खळबळ

ICC Ban saliya saman
श्रीलंकेच्या अष्टपैलू खेळाडूवर ICC नं घातली बंदी (ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2025 at 12:51 PM IST

1 Min Read

कोलंबो ICC Ban saliya saman : श्रीलंकेच्या माजी स्थानिक क्रिकेटपटू सलिया समनवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मॅच फिक्सिंगमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरुन सलियावर आयसीसी (आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) नं पाच वर्षांसाठी क्रिकेटमधून बंदी घातली आहे. सलिया समननं 2021 मध्ये झालेल्या अबू धाबी टी-10 लीग दरम्यान अमिराती क्रिकेट बोर्ड (ECB) भ्रष्टाचार विरोधी संहितेतील तरतुदींचं उल्लंघन केलं होतं. त्यामुळं, सलियावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

तपासात काय झालं : अमिराती क्रिकेट बोर्ड (ECB) भ्रष्टाचार विरोधी संहितेचं उल्लंघनाचा तपास स्वतंत्र आयसीसी भ्रष्टाचार विरोधी न्यायाधिकरणानं केला. या सुनावणीनंतर, न्यायाधिकरणाला असं आढळून आलं की सलिया समननं केवळ सामन्यावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला नाही तर लाच देखील दिली आणि इतर खेळाडूंना भ्रष्ट वर्तनात सहभागी होण्यास प्रवृत्त केलं.

आठ जणांवर आरोप निश्चिती : आयसीसीनं या स्पर्धेसाठी भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी नियुक्त केला होता, ज्यानं वेळेत हे प्रयत्न हाणून पाडले. सप्टेंबर 2023 मध्ये, समनसह आठ जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले. त्याची बंदी त्याच तारखेपासून (13 सप्टेंबर 2023) प्रभावी मानली जाईल जेव्हा त्याला तात्पुरतं निलंबित करण्यात आलं.

सलिया समनसह 8 जणांना खालील आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलं :

  • सामना किंवा त्याच्या कोणत्याही भागावर फिक्सिंग करण्याचा किंवा अयोग्यरित्या प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात सहभागी असणे (कलम 2.1.1)
  • भ्रष्ट वर्तनात सहभागी होण्याच्या बदल्यात दुसऱ्या खेळाडूला लाच देणे (कलम 2.1.3)
  • दुसऱ्या खेळाडूला चिथावणी देणे, प्रवृत्त करणे किंवा सुविधा देणे (कलम 2.1.4)

कशी आहे क्रिकेट कारकिर्द : 39 वर्षीय सलिया समननं श्रीलंकेच्या वरिष्ठ संघासाठी कोणताही सामना खेळला नाही, परंतु तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये एक प्रसिद्ध खेळाडू होता. उजव्या हाताचा अष्टपैलू खेळाडू सलिया समननं 101 प्रथम श्रेणी, 77 लिस्ट-ए आणि 47 टी-20 सामने खेळले. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये, सलियानं 231 विकेट घेतल्या आणि 3662 धावा केल्या. त्याच वेळी, लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये, सलियानं 84 विकेट घेण्याव्यतिरिक्त 898 धावा केल्या. सलिया समनच्या नावावर टी-20 क्रिकेटमध्ये 58 विकेट्स आणि 673 धावा आहेत.

हेही वाचा :

  1. एका डावात 311 धावांची खेळी करणाऱ्या दिग्गज खेळाडूचं निधन; क्रीडा जगताला धक्का
  2. 'या' मैदानावर पहिल्यांदाच होणार T20I मॅच; 1-1 नं बरोबरीत असलेली मालिका कोण जिंकणार?
  3. 21 वर्षीय तरुणाला बनवलं आंतररष्ट्रीय संघाचा कॅप्टन; 13 सामने खेळलेला खेळाडू करणार नेतृत्व

कोलंबो ICC Ban saliya saman : श्रीलंकेच्या माजी स्थानिक क्रिकेटपटू सलिया समनवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मॅच फिक्सिंगमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरुन सलियावर आयसीसी (आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) नं पाच वर्षांसाठी क्रिकेटमधून बंदी घातली आहे. सलिया समननं 2021 मध्ये झालेल्या अबू धाबी टी-10 लीग दरम्यान अमिराती क्रिकेट बोर्ड (ECB) भ्रष्टाचार विरोधी संहितेतील तरतुदींचं उल्लंघन केलं होतं. त्यामुळं, सलियावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

तपासात काय झालं : अमिराती क्रिकेट बोर्ड (ECB) भ्रष्टाचार विरोधी संहितेचं उल्लंघनाचा तपास स्वतंत्र आयसीसी भ्रष्टाचार विरोधी न्यायाधिकरणानं केला. या सुनावणीनंतर, न्यायाधिकरणाला असं आढळून आलं की सलिया समननं केवळ सामन्यावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला नाही तर लाच देखील दिली आणि इतर खेळाडूंना भ्रष्ट वर्तनात सहभागी होण्यास प्रवृत्त केलं.

आठ जणांवर आरोप निश्चिती : आयसीसीनं या स्पर्धेसाठी भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी नियुक्त केला होता, ज्यानं वेळेत हे प्रयत्न हाणून पाडले. सप्टेंबर 2023 मध्ये, समनसह आठ जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले. त्याची बंदी त्याच तारखेपासून (13 सप्टेंबर 2023) प्रभावी मानली जाईल जेव्हा त्याला तात्पुरतं निलंबित करण्यात आलं.

सलिया समनसह 8 जणांना खालील आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलं :

  • सामना किंवा त्याच्या कोणत्याही भागावर फिक्सिंग करण्याचा किंवा अयोग्यरित्या प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात सहभागी असणे (कलम 2.1.1)
  • भ्रष्ट वर्तनात सहभागी होण्याच्या बदल्यात दुसऱ्या खेळाडूला लाच देणे (कलम 2.1.3)
  • दुसऱ्या खेळाडूला चिथावणी देणे, प्रवृत्त करणे किंवा सुविधा देणे (कलम 2.1.4)

कशी आहे क्रिकेट कारकिर्द : 39 वर्षीय सलिया समननं श्रीलंकेच्या वरिष्ठ संघासाठी कोणताही सामना खेळला नाही, परंतु तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये एक प्रसिद्ध खेळाडू होता. उजव्या हाताचा अष्टपैलू खेळाडू सलिया समननं 101 प्रथम श्रेणी, 77 लिस्ट-ए आणि 47 टी-20 सामने खेळले. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये, सलियानं 231 विकेट घेतल्या आणि 3662 धावा केल्या. त्याच वेळी, लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये, सलियानं 84 विकेट घेण्याव्यतिरिक्त 898 धावा केल्या. सलिया समनच्या नावावर टी-20 क्रिकेटमध्ये 58 विकेट्स आणि 673 धावा आहेत.

हेही वाचा :

  1. एका डावात 311 धावांची खेळी करणाऱ्या दिग्गज खेळाडूचं निधन; क्रीडा जगताला धक्का
  2. 'या' मैदानावर पहिल्यांदाच होणार T20I मॅच; 1-1 नं बरोबरीत असलेली मालिका कोण जिंकणार?
  3. 21 वर्षीय तरुणाला बनवलं आंतररष्ट्रीय संघाचा कॅप्टन; 13 सामने खेळलेला खेळाडू करणार नेतृत्व

For All Latest Updates

TAGGED:

SALIYA SAMAN BAN BY ICCWHY ICC BAN CRICKETERSICC BAN SRI LANKA CRICKETERMATCH FIXING AND CORRUPTION CASESRI LANKA CRICKETER

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.