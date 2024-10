ETV Bharat / sports

पुण्यात पाच वर्षांनी होणार कसोटी मॅच, रेल्वे दराच्या किंमतीत मिळतंय सामन्याचं तिकीट; कसं खरेदी करायचं ऑनलाइन आणि ऑफलाइन?

By ETV Bharat Sports Team

पुणे How To Buy IND vs NZ 2nd Test Match Tickets : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ यांच्यातील तीन सामन्यांची कसोटी मालिका 16 ऑक्टोबरपासून सुरु झाली आहे. या दोन्ही संघांमधील मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना 24 ऑक्टोबरपासून पुण्यातील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर सुरु होत आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर 2019 मध्ये भारतीय संघ आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात शेवटची कसोटी खेळली गेली होती. आता प्रदीर्घ कालावधीनंतर या मैदानावर कसोटी सामना रंगणार असून, तमाम क्रिकेटप्रेमी आगामी सामन्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात पुण्यात होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही तिकिटे कशी खरेदी करावी? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. तर याचं उत्तर या बातमीत मिळेल.

पहिल्या सामन्यात भारताचा पराभव : बेंगळुरु इथं झालेल्या मालिकेतील पहिल्या कसोटी सामन्यात 8 विकेट्सनी पराभूत झाल्यानंतर भारत आता पुण्यातील कसोटी सामना जिंकत मालिकेत पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न असेल. तसंच 2012 मध्ये या मैदानाच उद्घाटन झालं. त्यानंतरचा या मैदानावरील हा तिसरा कसोटी सामना असेल. 2025 मध्ये खेळल्या जाणाऱ्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यात आपलं स्थान निश्चित करण्यासाठी भारताला या सामन्यात विजय मिळवणं आवश्यक आहे. तर दुसरीकडे 36 वर्षानंतर भारतात कसोटी सामना जिंकल्यानंतर न्यूझीलंडचा आत्मविश्वास उंचावलेला असेल.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड कसोटी मालिकेचं वेळापत्रक :