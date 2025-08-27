कोची Sanju Samson 13 Runs in 1 Ball : आशिया कप 2025 च्या आधी, भारताचा टी-20 क्रिकेट संघाचा सलामीवीर संजू सॅमसननं फलंदाजीत कहर माजवला आहे. तो सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये आहे. सॅमसनची फलंदाजी थांबण्याचं नाव घेत नाहीये, जी भारतीय संघासाठी खूप चांगली गोष्ट आहे. सॅमसन आगामी आशिया कपमध्ये भारतासाठी महत्त्वाची खेळी खेळू शकतो. संजू सॅमसन सध्या केरळ क्रिकेट लीग 2025 म्हणजेच केसीएलमध्ये खेळत आहे. या लीगमध्ये खेळताना संजूनं थ्रिसूर टायटन्सविरुद्ध 1 चेंडूत 13 धावा केल्या, हे कसं शक्य झालं ते जाणून घेऊया.
One ball. Two sixes. Thirteen runs. Only Sanju Samson things. 💥#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/AMAGRIqWyk— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 26, 2025
कशा केल्या 1 चेंडूत 13 धावा कशा केल्या : खरं तर, हे गेल्या मंगळवारी तिरुवनंतपुरममधील ग्रीनफील्ड इंटरनॅशनल स्टेडियमवर खेळलेल्या संजू सॅमसनच्या टीम कोची ब्लू टायगर्स आणि थ्रिसूर टायटन्स यांच्यातील सामन्यात. सिजोमोन जोसेफ कोचीच्या डावातील 5 वा षटक टाकत होता. त्याच्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर संजू सॅमसन स्ट्राईकवर होता आणि त्यानं एक अद्भुत षटकार मारला. मात्र, यानंतर कळलं की तो नो बॉल होता. त्यानंतर स्पिनर गोलंदाजानं टाकलेल्या कायदेशीर चेंडूवर संजूनं षटकार मारला. फलंदाजी करणाऱ्या संघाला नो बॉलसाठी 1 धाव मिळते. अशा परिस्थितीत 2 षटकार आणि 1 नो बॉलमुळं 1 चेंडूवर 13 धावा झाल्या.
Sanju Samson turned the pitch into his kingdom 👑#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/XzCLUUn1BN— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 26, 2025
संजूनं खेळली 89 धावांची तुफानी खेळी : संजू सॅमसननं डावाची सुरुवात करताना केवळ 46 चेंडूत 4 चौकार आणि 9 षटकारांसह 89 धावा केल्या. त्याचा स्ट्राईक रेट 193.48 होता. मात्र या खेळीनंतरही कोची ब्लू टायगर्सचा पराभव झाला. त्रिशूर टायटन्सनं 5 विकेट्सनं सामना जिंकला. संजूच्या संघानं 7 विकेट्सवर 188 धावा केल्या होत्या.
Double the Samson, double the carnage! 💥— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 26, 2025
And just like that Sanju Samson & Saly Samson stitched fireworks into one over!#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/JbMyJyjagB
आधीच्या सामन्यात ठोकलं होतं शतक : 89 धावांची खेळी खेळण्यापूर्वी संजू सॅमसननं गेल्या सामन्यातही तुफानी शतक ठोकलं होतं. सॅमसननं एरीज कोल्लम सेलर्सविरुद्ध 51 चेंडूत 121 धावा केल्या होत्या. आशिया कपपूर्वी संजू सॅमसनचा असा जबरदस्त फॉर्म टीम इंडियासाठी एक चांगला संकेत आहे.
