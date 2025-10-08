ETV Bharat / sports

कर्णधारपद गमावल्यानंतर BCCI रोहित शर्माचे पैसे कापणार? काय आहे नियम, वाचा

कर्णधारपद गेल्यामुळं रोहित शर्माचा बीसीसीआयकडून मिळणारा पगार कमी होईल का? अशी चर्चा चाहत्यांमध्ये सुरु आहे.

Rohit Sharma Salary
रोहित शर्मा (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 3:05 PM IST

1 Min Read
मुंबई Rohit Sharma Salary : गेल्या वर्षभरात भारतीय क्रिकेट संघात मोठं परिवर्तन झालं आहे. टी-20 आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त झालेल्या रोहित शर्मानं वनडे संघाचं कर्णधारपदही गमावलं आहे. त्याच्याजागी शुभमन गिल भारतीय वनडे संघाचा नवा कर्णधार झाला आहे आणि तो ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल. कर्णधारपद गेल्यामुळं रोहित शर्माचा बीसीसीआयकडून मिळणारा पगार कमी होईल का? अशी चर्चा चाहत्यांमध्ये सुरु आहे.

काय आहे नियम : बीसीसीआयच्या केंद्रीय करार यादीतील खेळाडूंना ग्रेड सिस्टमनुसार पैसे दिले जातात. खेळाडूंना ग्रेड ए+, ग्रेड ए, ग्रेड बी आणि ग्रेड सी मध्ये विभागलं जातं. खेळाडू कर्णधार असो वा उपकर्णधार, हे महत्त्वाचं नाही. रोहित शर्मा ग्रेड ए+ श्रेणीत येतो आणि बीसीसीआय या श्रेणीतील खेळाडूंना वार्षिक ₹7 कोटी पगार देते. कर्णधारपद गमावल्यानंतरही रोहित ग्रेड ए+ श्रेणीत राहील, त्यामुळं त्याचा पगार अप्रभावित राहील. रोहित शर्मा व्यतिरिक्त, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा हे तीन क्रिकेटपटू आहेत ज्यांना दरवर्षी 7 कोटी रुपये मानधन मिळते.

शुभमन गिलला किती मिळतं मानधन : शुभमन गिलला बीसीसीआयच्या 2024-25 च्या केंद्रीय करार यादीत ग्रेड ए मध्ये स्थान देण्यात आलं होतं. बीसीसीआय भारतीय वनडे संघाचा नवा कर्णधार शुभमन गिलला दरवर्षी 5 कोटी रुपये मानधन देते. सर्व श्रेणी पाहता ग्रेड ए+ खेळाडूंना दरवर्षी 7 कोटी रुपये, ग्रेड ए खेळाडूंना दरवर्षी 5 कोटी रुपये आणि ग्रेड बी क्रिकेटपटूंना दरवर्षी 3 कोटी रुपये मिळतात. तर ग्रेड सी मधील खेळाडूंना दरवर्षी 1 कोटी रुपये मिळतात.

भारताचा 15 सदस्यीय वनडे संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), विराट कोहली, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, के.एल. राहुल नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वाल.

