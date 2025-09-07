ETV Bharat / sports

नादच खुळा...! हार्दिकनं 20 कोटींचं घड्याळ घालून केला सराव; घड्याळात काय आहे खास?

भारतीय क्रिकेट संघ आशिया कप 2025 खेळण्यासाठी दुबईला पोहोचला आहे. टीम इंडियाचा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इथं एका वेगळ्याच लूकमध्ये दिसत आहे.

Hardik Pandya Watch
हार्दिकनं 20 कोटींचं घड्याळ घालून केला सराव (Hardik Pandya X Account)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 10:18 AM IST

2 Min Read

दुबई Hardik Pandya Watch : भारतीय क्रिकेट संघ आशिया कप 2025 खेळण्यासाठी दुबईला पोहोचला आहे. टीम इंडियाचा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इथं एका वेगळ्याच लूकमध्ये दिसत आहे. टीम इंडियाच्या सराव दरम्यान हार्दिक पांड्या हा दुबईमध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेला खेळाडू आहे. याची एक नाही तर अनेक कारणं आहेत. त्याचा नवीन केसांचा रंग आणि स्टाईल चर्चेमध्ये आहे, परंतु सराव दरम्यान त्यानं घातलेल्या घड्याळामुळं खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे हार्दिक पांड्यानं घातलेल्या घड्याळाची किंमत आशिया कप विजेत्या संघाला मिळालेल्या रकमेपेक्षा जास्त आहे.

किती आहे हार्दिकच्या घड्याळ्याची किंमत : आशिया कप खेळण्यासाठी आलेल्या हार्दिक पांड्यानं सराव दरम्यान मनगटावर बांधलेल्या घड्याळाची किंमत कोटींची असल्याचं सांगितलं जातं. यावर्षी स्पर्धा जिंकणाऱ्या विजेत्या संघाला तीन लाख अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच 2.6 कोटी रुपये मिळणार असल्याचे वृत्त आहे. त्याच वेळी, हार्दिक पांड्याच्या हातातील घड्याळाची किंमत यापेक्षा सुमारे 10 पट जास्त आहे. सराव करताना हार्दिकनं घातलेल्या घड्याळाची किंमत सुमारे 20 कोटी असल्याचं बोललं जातयं.

हार्दिकच्या घड्याळात काय आहे खास : हार्दिकनं घातलेलं घड्याळ रिचर्ड मिल RM27-04 (Richard Mille RM27-04) आहे. एका वेबसाइटनुसार, त्याची किंमत 2250000 अमेरिकन डॉलर्स आहे. हार्दिकच्या हातात तुम्हाला दिसणारं घड्याळ संपूर्ण जगात फक्त 50 लोकांसाठी बनवण्यात आलं आहे. ते विशेषतः स्पेनचा महान टेनिसपटू राफेल नदालसाठी बनवण्यात आलं आहे. या घड्याळाचं वजन फक्त 30 ग्रॅम आहे. तर त्यात 12,000 ग्रॅमपेक्षा जास्त फोर्सचा दाब सहन करण्याची क्षमता आहे. हा स्वतःच एक विक्रम आहे.

मंगळवारी सुरु होईल आशिया कप : आगामी आशिया कप मंगळवार 9 सप्टेंबरपासून युएईमध्ये सुरु होईल. भारत-पाकिस्तान दोन्ही सामने दुबईमध्ये खेळले जातील. पहिला सामना 14 सप्टेंबर रोजी होईल, तर 21 सप्टेंबर रोजी दोन्ही संघ पुन्हा आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामना 28 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल. ही स्पर्धा टी-20 स्वरुपात असेल, जेणेकरुन पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाची तयारी करता येईल. या स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून सुर्यकूमार यादवच्या नेतृत्वाखाली 15 सदस्यीय संघ भारताला नवव्यांदा आशियाचा विजेता बनवण्यास मैदानात उतरणार आहे.

