टीम इंडियासाठी खतरेकी घंटी...! पाकिस्तानविरुद्ध 18 वर्षांपासून मिळाला नाही विजय; दोन्ही संघाचा फायनलमधील लेखाजोखा

भारतानं आतापर्यंत आठ वेळा आशिया कप जिंकला आहे. पाकिस्ताननं फक्त दोनदाच जिंकला आहे. कोणत्याही स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील विक्रम कसा आहे?

INDIA vs PAKISTAN Final Record
टीम इंडियासाठी खतरेकी घंटी (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 10:56 AM IST

4 Min Read
दुबई INDIA vs PAKISTAN Final Record : भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना रविवारी दुबई इथं खेळला जाणार आहे. सध्याच्या स्पर्धेत दोन्ही संघ एकमेकांसमोर येण्याची ही तिसरी वेळ असेल. यापूर्वी भारतानं आशिया कपच्या गट टप्प्यात आणि सुपर फोर सामन्यात आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत केलं होतं आणि आता ते पाकिस्तानविरुद्ध विजयाची हॅटट्रिक साकारण्याचा प्रयत्न करतील. भारतासाठी हे सोपं नसेल, कारण जेतेपदाच्या सामन्यांमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध संघाचा रेकॉर्ड चांगला नाही.

आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पहिलाच सामना : पाकिस्ताननं बांगलादेशला 11 धावांनी हरवून आशिया कप 2025 च्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता, ते जेतेपदाच्या सामन्यात भारताशी सामना करणार आहे. आशिया कप 1984 मध्ये सुरु झाला होता. 2016 मध्ये ही स्पर्धा पहिल्यांदाच टी-20 स्वरुपात खेळवण्यात आली. भारतीय संघानं सर्वाधिक वेळा आशिया कप जिंकला आहे. भारतानं आतापर्यंत आठ वेळा आशिया कप जिंकला आहे. पाकिस्ताननं फक्त दोनदाच विजेतेपद जिंकलं आहे, तर श्रीलंकेनं सहा वेळा विजेतेपद जिंकलं आहे. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, आशिया कपच्या 41 वर्षांच्या इतिहासात भारत आणि पाकिस्तान कधीही अंतिम सामन्यात एकमेकांसमोर आलेले नाहीत.

भारतीय संघ या स्पर्धेत अपराजित : गेल्या दोन सामन्यांमध्ये भारतीय संघानं पाकिस्तानवर वर्चस्व गाजवलं असेल, परंतु अतिआत्मविश्वासापासून त्यांना सावधगिरी बाळगावी लागेल, जो घातक ठरु शकतो. पाकिस्तान अंतिम फेरीचा दावेदार वाटत नव्हता परंतु त्यांनी जेतेपदाच्या सामन्यात पुनरागमन केलं. कोणत्याही स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील जेतेपदाच्या सामन्यांचा विक्रम लक्षात घेता हा सामना भारतासाठी सोपा राहणार नाही. भारतीय संघ सलग पाच सामने जिंकून अपराजित राहून अंतिम फेरीत पोहोचला आहे, परंतु रविवारी एकही चूक विनाशकारी ठरु शकते. कारण हे दोन्ही संघ आतापर्यंत बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये 12 वेळा अंतिम सामन्यात आमनेसामने आले आहेत. यात पाकिस्ताननं 8 तर टीम इंडियानं 4 वेळा विजय मिळवला आहे.

जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा - 1985

जागतिक अजिंक्यपदचा अंतिम सामना 1985 मध्ये मेलबर्न इथं भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झाला होता. यात भारतानं 17 चेंडू शिल्लक असताना आठ विकेटनं विजय मिळवला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 176 धावा केल्या तर भारतानं 47.1 षटकांत विजय मिळवला.

INDIA vs PAKISTAN Final Record
पाकिस्तानविरुद्ध 18 वर्षांपासून मिळाला नाही विजय! (AP Photo)

ऑस्ट्रल आशिया कप - 1986

जागतिक अजिंक्यपद क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यानंतर पुढच्याच वर्षी, ऑस्ट्रल आशिया कपच्या विजेतेपदाच्या सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने आले. या रोमांचक सामन्यात पाकिस्ताननं शेवटच्या षटकात एका विकेटनं विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतानं सात विकेटवर 245 धावा केल्या तर जावेद मियांदादनं चेतन शर्माच्या शेवटच्या चेंडूवर मारलेल्या षटकाराच्या मदतीनं पाकिस्ताननं विजय मिळवला.

विल्स ट्रॉफी - 1991

विल्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या पाकिस्ताननं सहा विकेटवर 262 धावा केल्या, परंतु भारतीय संघ लक्ष्य गाठू शकला नाही आणि त्यांचा डाव 190 धावांवर संपुष्टात आला. पाकिस्तानकडून आकिब जावेदनं 37 धावांत सात विकेट घेतल्या, ज्यामुळं पाकिस्तानला भारताचा पराभव करण्यास मदत झाली.

INDIA vs PAKISTAN Final Record
पाकिस्तानविरुद्ध 18 वर्षांपासून मिळाला नाही विजय! (AP Photo)

ऑस्ट्रल कप - 1994

शारजाह इथं भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या या सामन्यात पाकिस्ताननं आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं. या सामन्यात पाकिस्ताननं 250 धावा केल्या. तर पाठलाग करताना भारत 211 धावांवर आऊट झाला आणि 39 धावांनी पराभव पत्करावा लागला.

सिल्व्हर ज्युबिली कप - 1998

भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात सिल्व्हर ज्युबिली कप नावाची त्रिकोणी मालिका खेळवण्यात आली, ज्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तानी संघ अंतिम फेरीत पोहोचले. ढाका इथं तीन अंतिम सामने खेळवण्यात आले. भारतीय संघानं पहिला अंतिम सामना आठ विकेट्सनं जिंकला, तर दुसरा पाकिस्ताननं सहा विकेट्सनं जिंकला. तिसरा अंतिम सामना निर्णायक ठरला, जिथं भारतानं जेतेपद जिंकण्यासाठी एक चेंडू शिल्लक असताना तीन विकेट्सनं जिंकला.

INDIA vs PAKISTAN Final Record
पाकिस्तानविरुद्ध 18 वर्षांपासून मिळाला नाही विजय! (AP Photo)

पेप्सी कप - 1999

पुढील वर्षी पेप्सी कप आयोजित करण्यात आला यात भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा अंतिम सामन्यात भिडले. बंगळुरु इथं खेळलेला अंतिम सामना पाकिस्ताननं 123 धावांनी जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 291 धावा केल्या, परंतु भारतीय संघ लक्ष्याचा पाठलाग करु शकला नाही आणि 168 धावांतच गारद झाला.

कोका-कोला कप - 1999

पेप्सी कप जिंकल्यानंतर लगेचच, भारत आणि पाकिस्तान कोका-कोला कपमध्ये आमनेसामने आले, परंतु भारतासाठी परिस्थिती बदलली नाही. पाकिस्ताननं 132 चेंडू शिल्लक असताना आठ विकेट्सनं सामना जिंकला. त्या सामन्यात भारतानं प्रथम फलंदाजी केली, परंतु त्यांचा डाव 125 धावांवर संपुष्टात आला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्ताननं दोन विकेट शिल्लक असताना सहज सामना जिंकला.

INDIA vs PAKISTAN Final Record
पाकिस्तानविरुद्ध 18 वर्षांपासून मिळाला नाही विजय! (AP Photo)

टी-20 विश्वचषक - 2007

भारत आणि पाकिस्तान बऱ्याच काळानंतर स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत आमनेसामने आले. 2007 मध्ये, महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखालील तरुण भारतीय संघ टी-20 विश्वचषकाच्या पहिल्या आवृत्तीत सहभागी झाला. आयसीसीनं खेळाच्या सर्वात लहान स्वरुपात विश्वचषक आयोजित करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यात भारत आणि पाकिस्तान अंतिम फेरीत भिडले. 24 सप्टेंबर 2007 रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग इथं खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, गौतम गंभीरच्या शानदार अर्धशतकामुळं भारतानं प्रथम फलंदाजी करताना पाच बाद 157 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, पाकिस्तान 152 धावांवर ऑलआउट झाला आणि भारतीय संघानं पाच धावांनी सामना जिंकला.

किटप्लाय कप - 2008

टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर पुढच्या वर्षी, किटप्लाय कपच्या अंतिम फेरीत भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने आले. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं तीन बाद 315 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारतीय संघ फक्त 290 धावाच करू शकला आणि अशा प्रकारे पाकिस्तानने सामना 25 धावांनी जिंकला.

आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी - 2017

लंडनमध्ये खेळल्या गेलेल्या 2017 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने आले, ज्यात पाकिस्ताननं 180 धावांच्या मोठ्या फरकानं विजय मिळवला. भारतानं स्पर्धेच्या गट टप्प्यात पाकिस्तानचा पराभव केला होता, परंतु पाकिस्ताननं जेतेपदाच्या सामन्यात हा सामना जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं चार विकेट गमावून 338 धावा केल्या आणि भारतासमोर मोठं लक्ष्य ठेवलं, परंतु भारतीय संघ 158 धावांवरच बाद झाला.

