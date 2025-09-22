ETV Bharat / sports

पिक्चर अभी बाकी है...! भारत-पाकिस्तान आशिया कपच्या फायनलमध्ये भिडणार? समजून घ्या गणित

आशिया चषकाच्या पहिल्या सुपर-4 सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघाकडून पराभव पत्करावा लागला असला तरी, अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या पाकिस्तानच्या आशा जिवंत आहेत.

Scenario for IND vs PAK Final
भारत-पाकिस्तान आशिया कपच्या फायनलमध्ये भिडणार? (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
दुबई Scenario for IND vs PAK Final : आशिया चषकाच्या पहिल्या सुपर-4 सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघाकडून पराभव पत्करावा लागला असला तरी, अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या पाकिस्तानच्या आशा जिवंत आहेत. रविवारी झालेल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 5 बाद 171 धावा केल्या. अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार 74 धावांमुळं भारतानं 18.5 षटकांत 4 गडी गमावून लक्ष्य गाठलं. या आशिया कपमध्ये पाकिस्तानला भारताकडून दोनदा पराभव पत्करावा लागला आहे आणि अंतिम फेरीत चुरशीच्या लढतीची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भारत-पाकिस्तान अंतिम सामन्यात भिडणार : आशिया चषकाच्या पहिल्या साखळी सामन्यात पाकिस्तानला भारताकडून पराभव पत्करावा लागला आणि त्यानंतर सुपर-4 मध्येही पराभव पत्करावा लागला. टीम इंडियाविरुद्ध सलग दोन सामने गमावल्यानंतर, चाहते पुन्हा एकदा दोन्ही संघांना समोरासमोर पाहण्यास उत्सुक आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंतिम सामना होण्यासाठी इतर संघांच्या कामगिरीवरही अवलंबून राहावं लागेल.

समीकरण काय : आशिया चषकाचा अंतिम सामना 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. जेतेपदाच्या सामन्यात भारताचं स्थान जवळपास निश्चित झालं आहे आणि पाकिस्तानही अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो. यासाठी समीकरण असं आहे की सलमान आघाच्या संघानं त्यांच्या पुढील दोन सामन्यांमध्ये श्रीलंका आणि बांगलादेशला हरवावं आणि भारतीय संघानं दोन्ही सामन्यांनाही हरवावं अशी प्रार्थना करावी. श्रीलंकेविरुद्ध जिंकल्यानंतर बांगलादेशचे सध्या दोन गुण आहेत. जर ते पाकिस्तान आणि भारताकडून हरले तर त्यांचे दोनच गुण राहतील. दरम्यान, पुढील दोन सामने जिंकून पाकिस्तान चार गुणांवर पोहोचेल. श्रीलंकेनं आधीच आपला पहिला सामना गमावला आहे आणि मात्र जर पाकिस्ताननं उर्वरित दोन सुपर-4 सामने गमावले तर ते थेट अंतिम फेरीत पोहोचेल.

दुसरं समीकरण काय : जर पाकिस्तानला अंतिम फेरीत पोहोचायचं असेल तर त्याला कोणत्याही परिस्थितीत बांगलादेशला हरवावं लागेल आणि भारतानंही बांगलादेशला हरवावं अशी प्रार्थना करावी लागेल. कारण श्रीलंकेकडून पराभव झाल्यानंतरही संघ नेट रन रेटच्या आधारे अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो, परंतु बांगलादेशचा विजय आणि पाकिस्तानचा पराभव म्हणजे स्पर्धेतून बाहेर पडणं आहे.

टीम इंडियाचा एकतर्फा विजय : आशिया चषकातील लीग सामन्यात एकतर्फी सामन्यात पाकिस्तानला हरवल्यानंतर भारतीय संघानं सुपर-4 फेरीतही विजय मिळवला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं साहिबजादा फरहानच्या अर्धशतकामुळं भारताला 5 बाद 171 धावांचा डोंगर उभा केला होता. अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल मैदानात आले आणि पहिल्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करत सामना भारताच्या बाजूनं झुकवला. सूर्यकुमार यादव आणि संजू सॅमसन यांनी स्वतःच्या चुकांमुळं त्यांची विकेट गमावली. शेवटी हार्दिक पांड्या आणि तिलक वर्मा यांनी 18.5 षटकांत भारताला विजय मिळवून दिला. अभिषेक शर्मानं 39 चेंडूत 74 तर गिलनं 47 धावा केल्या.

