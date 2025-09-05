नवी दिल्ली How to Buy Match Tickets : आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक 2025 सुरु होण्यास फारसा वेळ शिल्लक राहिलेला नाही. भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे या स्पर्धेचं आयोजन करत आहेत. आगामी स्पर्धेतील पहिला सामना 30 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. आता स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आली आहे. भारतात होणाऱ्या सर्व लीग सामन्यांच्या तिकिटांच्या किमती 100 रुपयांपासून सुरु होतील. जे की भारतात एक लिटर पेट्रोलपेक्षाही स्वस्त आहे. यामुळं मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही 2025 च्या महिला विश्वचषकाच्या सामन्यांचा आनंद घेता येईल.
Exciting news 🤩— ICC (@ICC) September 4, 2025
India’s musical pride @shreyaghoshal will get Guwahati grooving at the @cricketworldcup Grand Opening Ceremony ahead of the tournament opener between @BCCI and @OfficialSLC on September 30 🎶
Details 👉 https://t.co/XRP281vd9c pic.twitter.com/MoJBmtk7rS
श्रेया घोषाल उद्घाटन समारंभात करणार सादरीकरण : 30 सप्टेंबर रोजी गुवाहाटी इथं भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील उद्घाटन सामन्यापूर्वी भारतीय संगीत आयकॉन श्रेया घोषाल महिला विश्वचषकाच्या उद्घाटन समारंभात सादरीकरण करणार असल्याची माहिती आयसीसीनं दिली आहे. तिकिटांच्या किमती खूपच कमी असल्यानं या वर्षीची स्पर्धा नवीन पायंडा स्थापित करेल असंही आयसीसीनं म्हटलं आहे. सामन्यांदरम्यान स्टेडियम भरलेले असावेत अशी आयसीसीची इच्छा आहे. भारतातील सर्व लीग सामन्यांची तिकिटं फक्त 100 रुपयांपासून (सुमारे 1.14 अमेरिकन डॉलर्स) सुरु होतील.
Get your ICC Women’s @CricketWorldCup tickets now through the exclusive Google Pay ticket window. 🎟️ Early bird offers are live — don’t miss out! #CWC25— ICC (@ICC) September 4, 2025
Book your tickets now ➡️ https://t.co/x4bsB7R90P pic.twitter.com/IwFZqdgeRw
कधीपासून बुक करता येतील तिकिटं : महिला विश्वचषक 2025 चे सामने पाहण्यासाठी चाहते आता परवडणाऱ्या किमतीत तिकिटं बुक करु शकतात. आगामी स्पर्धेसाठी चार दिवसांची विशेष प्री-सेल विंडो उपलब्ध आहे. आयसीसीच्या अधिकृत वेबसाईटवर सर्व सामन्यांची आगाऊ तिकिटं उपलब्ध आहेत. चाहते 4 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून गुगल पे द्वारे इथून तिकिटं बुक करु शकतात.
महिला विश्वचषक 2025 मध्ये एकूण 8 संघ सहभागी : महिला विश्वचषक 2025 मध्ये भारतीय संघासह एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत. यामध्ये पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि न्यूझीलंड या संघांचा समावेश आहे. भारतीय महिला संघ 30 सप्टेंबर रोजी श्रीलंकेच्या संघाविरुद्ध पहिला सामना खेळेल.
𝑰𝒕’𝒔 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 🏆— ICC (@ICC) September 4, 2025
The #CWC25 tickets are now available at record low prices in an exclusive pre-sale access 🎫https://t.co/XRP281vKYK
विजेत्यांवर पडणार पैशांचा पाऊस : 2023 च्या पुरुष वनडे विश्वचषकापेक्षा बक्षीस रक्कम खूपच जास्त आहे. आठ संघांच्या या स्पर्धेची एकूण बक्षीस रक्कम 13.88 दशलक्ष डॉलर्स आहे, जी 2022 मध्ये न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या गेल्या महिला विश्वचषकाच्या 3.5 दशलक्ष डॉलर्सच्या रकमेपेक्षा 297 टक्के जास्त आहे. या महिला विश्वचषकाची एकूण बक्षीस रक्कम 2023 च्या आयसीसी पुरुष विश्वचषकाच्या बक्षीस रकमेपेक्षाही जास्त आहे. 2023 च्या वनडे विश्वचषकासाठी एकूण बक्षीस रक्कम 10 दशलक्ष डॉलर्स होती.
