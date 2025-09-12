ETV Bharat / sports

20 दिवस चालणाऱ्या स्पर्धेत 3 दिवसांत संघाचा 'खेळ खल्लास'; 21 वर्षांपासून मिळाला नाही विजय

आशिया चषकाच्या तिसऱ्या सामन्यात बांगलादेशनं हाँगकाँगचा 7 विकेट्सनं पराभव केला. या पराभवासह हाँगकाँगचा आशिया कपमधील प्रवास जवळजवळ संपला आहे.

Hong Kong Out of Asia Cup 2025
हाँगकाँग क्रिकेट संघ (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 10:27 AM IST

दुबई Hong Kong Out of Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 मधील तिसरा सामना बांगलादेश आणि हाँगकाँग क्रिकेट संघात खेळला गेला. बांगलादेशनं हा सामना जिंकून आशिया कप 2025 ची शानदार सुरुवात केली आहे. या स्पर्धेतील बांगलादेशचा हा पहिला सामना असला तरी, हाँगकाँगनं मात्र दुसरा सामना खेळला. परंतु स्पर्धेतील दुसऱ्या सामन्यातही हाँगकाँगला पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवासह आशिया कप 2025 मधील हाँगकाँगचा प्रवास जवळपास संपल्यात जमा आहे.

21 वर्षांनंतरही विजयाची पाटी कोरी : खरं तर गेल्या 21 वर्षांपासून हाँगकाँग संघ आशिया कपमध्ये पहिल्या विजयाची वाट पाहत आहे. 21 वर्षांनंतरही हाँगकाँग संघ जिंकू शकलेला नाही. हाँगकाँगचा आशिया कप 2025 मधील सलग दुसरा पराभव आहे. यापूर्वी संघाला अफगाणिस्तानकडून पहिल्या सामन्यात पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. सलग 2 सामन्यांतील पराभवासह, हाँगकाँग संघ गट-अ मध्ये शेवटच्या स्थानावर आहे.

हाँगकाँगची आशिया चषकातील कामगिरी : हाँगकाँग क्रिकेट संघानं 2004 मध्ये पहिल्यांदा आशिया चषकात भाग घेतला होता. त्या हंगामात संघानं साखळी फेरीत 2 सामने खेळले आणि दोन्ही सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर 2008 आणि 2022 मध्येही संघानं साखळी फेरीत दोन-दोन सामने खेळले मात्र यातही त्यांना विजयाचं खात उघडता आलं नाही. यंदाही संघाला आतापर्यंत खेळलेल्या दोन्ही सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळं आशिया चषकात 21 वर्षांनंतरही विजयाचं स्वप्न अपुरंच आहे. आता त्यांना या हंगामात शेवटच्या साखळी सामन्यात श्रीलंकेचा सामना करायचा आहे. या सामन्यात ते विजय मिळवण्यात यशस्वी ठरतात का हे पाहावं लागेल.

बांगलादेशनं 7 विकेट्सनं जिंकला सामना : या सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर प्रथम फलंदाजी करताना हाँगकाँग संघानं 20 षटकांत 7 विकेट्स गमावून 143 धावा केल्या. या दरम्यान, हाँगकाँगकडून फलंदाजी करताना निजाकत खाननं 40 चेंडूत सर्वाधिक 42 धावा केल्या. याशिवाय जिशान अलीनं 30 धावा केल्या. बांगलादेशकडून गोलंदाजी करताना तस्कीन अहमद, तंजीम हसन सकीब आणि रिशाद यांनी 2-2-2 विकेट्स घेतल्या.

बांगलादेश दुसऱ्या स्थानावर : प्रत्युत्तरात बांगलादेशनं 17.4 षटकांत 3 विकेट्स गमावून 144 धावांचं लक्ष्य गाठलं. बांगलादेशकडून फलंदाजी करताना कर्णधार लिटन दासनं 39 चेंडूत 59 धावांची खेळी केली. त्याच्या शानदार कामगिरीसाठी लिटन दासला सामनावीर म्हणून निवडण्यात आलं. या दरम्यान, त्यानं 6 चौकार आणि 1 षटकार मारला. ज्यामुळं बांगलादेशनं हा सामना 7 विकेट्सनं जिंकला. या विजयासह, बांगलादेश संघ पॉइंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. हाँगकाँगकडून गोलंदाजी करताना अतिक इक्बालनं 3.4 षटकांत 14 धावा देत सर्वाधिक 2 बळी घेतले.

