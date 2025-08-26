ETV Bharat / sports

फ्री फ्री फ्री...! Asia Cup 2025 च्या सर्व सामन्यांची तिकिटं मिळताय मोफत; चाहत्यांसाठी खुशखबर - FREE TICKETS OF HOCKEY ASIA CUP

2025 च्या आशिया कपमध्ये भारतीय संघाला पूल-अ मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. या स्पर्धेत आता चाहत्यांसाठी आनंददाटी बातमी आली आहे.

Free Tickets of Hockey Asia Cup 2025
Asia Cup 2025 च्या सर्व सामन्यांची तिकिटं मिळताय मोफत (Screenshot From X)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 3:45 PM IST

राजगीर Free Tickets of Hockey Asia Cup 2025 : हॉकी आशिया कप 2025 येत्या 29 ऑगस्टपासून बिहारच्या भूमीवर आयोजित केला जाणार आहे आणि अंतिम सामना 7 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाईल. या स्पर्धेचे सर्व सामने बिहारमधील राजगीर हॉकी स्टेडियमवर खेळवले जातील. एकूण 8 संघ यात सहभागी होणार आहेत. ज्यांना प्रत्येकी चार गटात विभागण्यात आलं आहे. आता सर्व भारतीय चाहते या स्पर्धेसाठी खूप उत्सुक आहेत. आता हॉकी इंडियानं भारतात होणाऱ्या या मोठ्या स्पर्धेसाठी चाहत्यांना मोफत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रवेश मोफत उपलब्ध : हॉकी इंडियानं याबाबत जाहीर केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की चाहते वेबसाइटद्वारे सामन्यांची मोफत तिकिटं मिळवू शकतात. यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, चाहत्यांना व्हर्च्युअल तिकीट मिळेल. ही प्रक्रिया एक अखंड आणि त्रासमुक्त अनुभव देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आल्याचं सांगितलं.

दिलीप तुर्की काय म्हणाले : हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तुर्की म्हणाले की राजगीरमध्ये हिरो मेन्स आशिया कपचं आयोजन करणं हा भारतीय हॉकीसाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे आणि आम्हाला प्रत्येक चाहत्यानं या प्रवासाचा भाग व्हावं असं वाटतं. प्रवेश मोफत ठेवून, आम्ही हा खेळ अधिक सुलभ बनवण्याचा आणि कुटुंबे, विद्यार्थी आणि तरुण खेळाडूंना जागतिक दर्जाची हॉकी पाहण्यास प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करतो. ही केवळ एक स्पर्धा नाही तर ती खेळाचा उत्सव आहे.

विजेता संघ ठरेल 2026 च्या विश्वचषकासाठी पात्र : आगामी हॉकी स्पर्धा 2026 च्या विश्वचषकासाठी पात्रता स्पर्धा देखील आहे. या स्पर्धेत जिंकणारा संघ 2026 च्या विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरेल. 2025 च्या हॉकी आशिया कपमध्ये भारत, जपान, चीन, कझाकस्तान, मलेशिया, कोरिया, बांगलादेश आणि चिनी तैपेई हे एकूण आठ संघ सहभागी होतील. यापूर्वी पाकिस्तान आणि ओमानचे संघ यात सहभागी होणार होते, परंतु या दोन्ही संघांनी त्यांची नावं मागे घेतली होती.

