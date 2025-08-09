लंडन Lords Cricket Pitch : क्रिकेटप्रेमींसाठी एक खास आनंदाची बातमी समोर आली आहे. 'क्रिकेटचा मक्का' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाच्या गवताचे (टर्फ) तुकडे आता चाहत्यांना विकत घेता येणार आहेत. मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) या ऐतिहासिक मैदानाचं संचालन करते आणि त्यांनी मैदानातील सध्याचं टर्फ काढून सप्टेंबर 2025 मध्ये नवीन टर्फ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर एमसीसीनं एक अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. लॉर्ड्सच्या मैदानावरील टर्फचे काही तुकडे विक्रीसाठी उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. क्रिकेटच्या इतिहासाशी थेट जोडलेले हे तुकडे मिळवण्याची संधी क्रिकेटप्रेमींसाठी एक मोठा सन्मानच ठरणार आहे.
क्रिकेटच्या विकासासाठी लागणार हातभार : हा उपक्रम केवळ एक संग्रहणीय वस्तू विकण्यापुरता मर्यादित नाही, तर यामागे एक सामाजिक हेतूही आहे. टर्फच्या तुकड्यांची विक्री करुन मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा एक भाग एमसीसी फाउंडेशनसाठी वापरण्यात येणार आहे. ही संस्था तरुण खेळाडूंना प्रशिक्षण, साधनसामग्री आणि संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी काम करते. विक्रीतून मिळणाऱ्या एकूण रकमेपैकी 10 टक्के निधी एमसीसी फाउंडेशनकडे वर्ग करण्यात येईल, तर उर्वरित रक्कम मैदानाच्या दैनंदिन देखभाल व सुविधा सुधारण्यासाठी वापरली जाईल. अशा प्रकारे हा उपक्रम एकाच वेळी ऐतिहासिक आठवणी जपण्यासोबतच क्रिकेटच्या विकासासाठीही हातभार लावणार आहे.
टर्फची किंमत किती : या विक्रीसाठी उपलब्ध असलेले टर्फचे तुकडे अंदाजे 1.2x0.6 मीटर आकाराचे असतील आणि त्यांची किंमत 50 पौंड (सुमारे 5000 रुपये) ठेवण्यात आली आहे. ही संधी केवळ एमसीसीचे 25000 सदस्यच नव्हे, तर सामान्य क्रिकेटप्रेमींसाठीही खुली आहे. मात्र, या टर्फच्या तुकड्यांची संख्या अत्यंत मर्यादित असल्यामुळं इच्छुकांनी लवकरात लवकर नोंदणी करणं आवश्यक आहे. विकत घेतलेले टर्फचे तुकडे 29 किंवा 30 सप्टेंबर 2025 रोजी लॉर्ड्स मैदानावरुन प्रत्यक्ष घ्यावे लागतील. हे तुकडे केवळ स्मृतीचिन्ह म्हणून नव्हे, तर क्रिकेटमधील आपल्या आवडत्या क्षणांची आठवण म्हणूनही जपता येतील.
मैदानावर अनेक ऐतिहासिक सामने : लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर आजवर अनेक संस्मरणीय सामने खेळवले गेले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या भारत विरुद्ध इंग्लंड कसोटी सामन्यात भारतानं शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली जबरदस्त खेळ केला होता. याशिवाय 2025 मधील जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा अंतिम सामना देखील याच मैदानावर पार पडला होता. अशा ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर, लॉर्ड्सच्या खेळपट्टीवरील टर्फचा एक तुकडा आपल्या घरी ठेवणं, हे प्रत्येक क्रिकेट चाहत्याचं स्वप्न असू शकते. या उपक्रमामुळं क्रिकेटप्रेमींना इतिहासाचा एक भाग जपण्याची आणि त्याच वेळी खेळाच्या विकासासाठी योगदान देण्याची दुहेरी संधी मिळणार आहे.
