ETV Bharat / sports

नारी शक्ती जिंदाबाद...! 148 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दिसणार असं दृश्य; ICC चा ऐतिहासिक निर्णय

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) गुरुवारी भारत आणि श्रीलंकेत या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणाऱ्या वनडे विश्वचषकासाठी पहिल्या महिला पंचांच्या पॅनेलची घोषणा केली.

ICC Women World Cup
148 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दिसणार असं दृश्य (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 4:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई ICC Women World Cup : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) गुरुवारी भारत आणि श्रीलंकेत या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणाऱ्या वनडे विश्वचषकासाठी पहिल्या महिला पंचांच्या पॅनेलची घोषणा केली. ही स्पर्धा 30 सप्टेंबर रोजी गुवाहाटी इथं संयुक्त यजमान भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सामन्यानं सुरु होईल. माजी भारतीय खेळाडू वृंदा राठी, एन जनानी आणि गायत्री वेणुगोपालन यांनाही पंचांच्या पॅनेलमध्ये स्थान मिळालं आहे. माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि पहिल्या महिला सामनाधिकारी जीएस लक्ष्मी चार सदस्यीय सामनाधिकारी पॅनेलचा भाग असतील.

आयसीसीनं काय म्हटलं : आयसीसीनं याबाबत म्हटलं आहे की क्लेअर पोलोसेक, जॅकलिन विल्यम्स आणि स्यू रेडफर्न हे त्रिकूट त्यांच्या तिसऱ्या महिला विश्वचषकात पंच म्हणून काम करतील. लॉरेन एजेनबाग आणि किम कॉटन दुसऱ्यांदा विश्वचषकाचा भाग असतील. आयसीसी अध्यक्ष जय शाह म्हणाले, 'सामना अधिकाऱ्यांच्या पॅनेलमध्ये फक्त महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश करणं ही केवळ एक मोठी कामगिरी नाही तर क्रिकेटमध्ये लिंग समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयसीसीच्या अढळ वचनबद्धतेचं एक मजबूत प्रतिबिंब आहे. हे एका प्रतीकात्मक संकेतापेक्षा खूप पुढं जातं. हे दृश्यमानता, संधी आणि भावी पिढ्यांना प्रेरणा देऊ शकतील असं अर्थपूर्ण आदर्श निर्माण करण्याबद्दल आहे.'

वनडे विश्वचषकासाठी अधिकाऱ्यांची यादी -

वनडे विश्वचषकासाठी सामनाधिकारी :

ट्रुडी एंडरसन, शैंड्रे फ्रिट्ज, जीएस लक्ष्मी, मिशेल परेरा

वनडे विश्वचषकासाठी अंपायर :

लॉरेन एजेनबैग, कैंडेस ला बोर्डे, किम कॉटन, सारा दंबनेवाना, शतिरा जाकिर जेसी, केरिन क्लास्टे, जननी एन, निमाली परेरा, क्लेयर पोलोसेक, वृंदा राठी, सू रेडफर्न, एलोइस शेरिडन, गायत्री वेणुगोपालन, जैकलीन विलियम्स

यजमान संघातील सामन्यानं स्पर्धेची सुरुवात : आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक स्पर्धेची सुरुवात यजमान संघातील सामन्यानं होईल. भारत आणि श्रीलंका पहिल्याच सामन्यात आमनेसामने येतील. महिला वनडे विश्वचषकात प्रवेश करण्यापूर्वी, भारतीय संघ घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिका खेळेल. ही 3 सामन्यांची मालिका 14 सप्टेंबरपासून चंदीगडमध्ये सुरु होत आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघांमध्ये 14, 17 आणि 20 सप्टेंबर रोजी 3 सामने खेळवले जातील.

हेही वाचा :

  1. पहिल्याच बॉलवर सिक्सर... 'शर्मा'जीच्या पोरानं असं केलं जे आतापर्यंत कोणत्याच भारतीयाला जमलं नाही
  2. Asia Cup मधील भारत-पाकिस्तान सामन्याचं भविष्य काय? सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी
  3. IND vs PAK सामना म्हणजे देशद्रोह, आम्ही रस्त्यावर उतरु; संजय राऊतांची भाजपावर घणाघाती टीका

For All Latest Updates

TAGGED:

ALL FEMALE MATCH OFFICIALSWOMENS CRICKET WORLD CUPHISTORIC DECISION BY ICCMATCH OFFICIALS REVAALEDICC WOMEN WORLD CUP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.