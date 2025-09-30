आशिया कप जिंकून मायदेशी परतलेल्या सूर्याचं ढोल ताशांच्या गजरात जंगी स्वागत, देवनार येथील निवासस्थानी चाहत्यांची मोठी गर्दी
आशिया कप जिंकून टीम इंडिया सोमवारी मायदेशी परतली. यावेळी टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं त्याच्या निवास्थानी जंगी स्वागत करण्यात आलं.
Published : September 30, 2025 at 10:14 AM IST|
Updated : September 30, 2025 at 12:45 PM IST
मुंबई : आशिया कप 2025 ची ट्रॉफी जिंकून टीम इंडिया मायदेशी परतली आहे. रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियानं पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला आणि नवव्यांदा ट्रॉफीवर नाव कोरलं. मायदेशात पोहोचल्यावर टीम इंडियाच्या खेळाडूंचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. मुंबई विमानतळावर हार्दिक पंड्या आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या स्वागतासाठी चाहत्यांनी प्रचंड गर्दी केली होती. ढोल-ताशांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. तर हैदराबाद विमानतळावर तिलक वर्माच्या स्वागतासाठी हजारो चाहते जमले होते.
कर्णधार सूर्याचं जंगी स्वागत : टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव सोमवारी रात्री त्याच्या देवनार येथील निवासस्थानी पोहोचला. यावेळी तेथेही त्याचं ढोल ताशाच्या गजरात जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं. यावेळी त्याच इमारतीत राहणारे माजी खासदार राहुल रमेश शेवाळे यांनी सोसायटीतील पदाधिकारी आणि परिसरातील रहिवाशांच्या उपस्थितीत सूर्याचं शाल, पुष्पहार आणि तिरंगा देऊन अभिनंदन केलं. यावेळी सूर्यकुमार यादवचं औक्षणही करण्यात आलं. त्यानंतर सूर्याने शेवाळे यांच्या घरी विराजमान असलेल्या दुर्गामातेचं आशीर्वाद घेतलं आणि चाहत्यांसोबत फोटोसेशन देखील केलं.
भारतानं नवव्यांदा आशिया कप जिंकला : आशिया चषकाचा अंतिम सामना खूपच रोमहर्षक झाला. पण टीम इंडियानं कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला शेवटच्या षटकात 5 विकेट्सनं धुळ चारून इतिहास रचला. या विजयासह भारतानं विक्रमी नवव्यांदा आशिया कपची ट्रॉफी जिंकली आणि आशियाई क्रिकेटमध्ये आपलं वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केलं.
भारतीय फिरकीपटूंसमोर पाकिस्तानी फलंदाज ढेर : सामन्याच्या भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्तीनं शानदार कामगिरी करत पाकिस्तानी फलंदाजी उलथवून टाकली. भारतीय फिरकीपटूंसमोर संपूर्ण पाकिस्तानी संघाला फक्त 146 धावांच करता आल्या.
प्रत्युत्तरात, लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात खराब झाली होती. टीम इंडियाचे टॉप तीन फलंदाज अवघ्या 20 धावांत तंबूत परतले. त्यानंतर तिलक वर्मा आणि संजू सॅमसननं डाव सावरला आणि 57 धावांची अमूल्य भागिदारी केली. त्यानंतर शिवम दुबेनं पाकिस्तानी गोलंदाजांची धुलाई करत वेगानं धावा केल्या. तर रिंकू सिंगनं शेवटच्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर विजयी फटका मारला.
