पुणे Mardani Khel in Germany : गणेशोत्सव साजरं करताना, पुणे शहरातील पारंपरिक चालीरीती, संस्कृती आणि कलांना उजाळा देणारे कार्यक्रम साऱ्यांच्याच लक्षात राहतात. ढोल-ताशांच्या गजरात, टाळ मृदंगाच्या निनादात आणि भगव्या पताका फडकावत गणरायाचं स्वागत करताना, पुण्याचा आत्मा जागृत झाल्यासारखा वाटतो. या पारंपरिक साजशृंगारात एक विशेष आकर्षण असतं. ते म्हणजे मर्दानी खेळांची प्रात्यक्षिकं. ही शौर्यगाथा आता फक्त पुण्यापुरती मर्यादित न राहता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झळकू लागली आहे, तीही थेट युरोपच्या जर्मनीपर्यंत!
जर्मनीत गेले मैदानी खेळ : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष देणारे मर्दानी खेळ, जे महाराष्ट्राच्या मुळात खोलवर रुजलेले आहेत. ते खेळ आता परदेशातही पाय रोवू लागले आहे. पुण्यातील शिवाजीनगर गावठाण येथील श्री शिवाजीराजे मर्दानी आखाडा या संस्थेच्या अथक प्रयत्नांतून ही पारंपरिक युद्धकला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली आहे. याचं श्रेय जर्मनीतील लटोया वाईल्ड या तरुणीला जाते, जिनं मर्दानी कलेच्या प्रेमात पडून, ही कला जर्मनीत नेण्याचा ध्यास घेतला.
लटोयानं पुण्यात घेतलं प्रशिक्षण : लटोयानं प्रथम पुण्यात येऊन श्री शिवाजीराजे मर्दानी आखाडा इथं प्रशिक्षण घेतलं. ती गणेशोत्सवाच्या आगमन व विसर्जन मिरवणुकांमध्ये देखील सहभागी झाली, ज्यामुळं तिचा भारतीय संस्कृतीशी अधिकच खोल संबंध निर्माण झाला. पुण्यातील तिच्या वास्तव्यानंतर ती जर्मनीत परतली असली तरी, तिचा मर्दानी कलेशी असलेला संपर्क कायम राहिला. ऑनलाईन प्रशिक्षणाद्वारे ती सातत्यानं आखाड्याशी जोडलेली राहिली.
जर्मनीत सादर केली प्रात्यक्षिकं : यानंतर लटोयानं जर्मनीत शिवजयंती उत्सव आणि छावा चित्रपटाच्या प्रीमियरमध्ये मर्दानी खेळाची थरारक प्रात्यक्षिकं सादर केली. या प्रात्यक्षिकांना प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि स्थानिक नागरिकांनी या कलेत रुची दाखवली. परिणामी, श्री शिवाजीराजे मर्दानी आखाडा यांच्या सहकार्यानं लटोया वाईल्डनं जर्मनीत मर्दानी कलेचा प्रशिक्षण वर्ग सुरु केला. विशेष म्हणजे ही भारताबाहेरची मर्दानी कलेची पहिली अधिकृत शाखा ठरली आहे.
जागतिक स्तरावर पोहोचली कला : मर्दानी कला हे केवळ शारीरिक व्यायाम नव्हे, तर ते एक शिस्त, संस्कार आणि परंपरेचा संगम आहे. या कलेला जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याचे कार्य वस्ताद पंडित अण्णा पोवार यांनी कोल्हापूर इथं स्थापन केलेल्या मर्दानी कला विशारद प्राचीन युद्धकला प्रशिक्षण संस्था मार्फत सुरु झालं होतं. आगामी गणेशोत्सवात, अशा परंपरांचा जागर घडवणारे खेळ आपल्याला केवळ मनोरंजन देत नाहीत, तर आपल्या इतिहासाची, संस्कृतीची आणि शौर्यगाथेची आठवण करुन देतात. मर्दानी कलेचा हा जागतिक प्रवास केवळ एक पाऊल नसून, तो महाराष्ट्राच्या समृद्ध वारशाचा विजयघोष आहे.
हेही वाचा :