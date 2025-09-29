"खेळाच्या मैदानावर ऑपरेशन सिंदूर..."; राष्ट्रपती मुर्मू, पंतप्रधान मोदींपासून शाह-जयशंकरपर्यंत नेत्यांनी केलं भारतीय संघाचं अभिनंदन
आशिया चषकाच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तान क्रिकेट संघाला हरवून भारतानं नवव्यांदा आशिया कप जिंकला आहे. यानंतर भारतीय संघावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
Published : September 29, 2025 at 7:00 AM IST
दुबई Politicians Reactions on India Victory : आशिया चषकाच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तान क्रिकेट संघाला हरवून भारतानं नवव्यांदा आशिया कप जिंकला आहे. यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध नेत्यांनी भारतीय संघाचं त्यांच्या विजयाबद्दल अभिनंदन केले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भारताच्या विजेतेपदाच्या विजयाबद्दल संघाचं अभिनंदन केलं. त्यांच्या एक्स अकाउंटवर पोस्ट करत मुर्मू यांनी लिहिलं, "आशिया कप क्रिकेट स्पर्धा जिंकल्याबद्दल भारतीय संघाचं अभिनंदन. संपूर्ण स्पर्धेत संघानं एकही सामना गमावला नाही, जो खेळातील त्यांचं वर्चस्व दर्शवितो. भविष्यात भारतीय संघाला अशाच यशाची शुभेच्छा देते."
My heartiest congratulations to Team India for winning the Asia Cup cricket tournament. The team did not lose any match in the tournament, marking its dominance in the game. I wish Team India sustained glory in the future.— President of India (@rashtrapatibhvn) September 28, 2025
पंतप्रधान मोदींच्याही शुभेच्छा : आशिया कपमध्ये टीम इंडियानं पाकिस्तानचा दारुण पराभव केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया एक्सवरील पोस्टमध्ये टीम इंडियाचं त्यांच्या विजयाबद्दल अभिनंदन केलं आणि त्यांचं एक वाक्य खूप महत्त्वाचं आहे. पहिल्या ओळीत त्यांनी लिहिलं, "खेळाच्या मैदानावर ऑपरेशन सिंदूर, निकाल एकच आहे, भारत जिंकला... आमच्या क्रिकेटपटूंचे अभिनंदन."
#OperationSindoor on the games field.— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
Outcome is the same - India wins!
Congrats to our cricketers.
भारत जिंकणारच आहे, ठिकाण काहीही असो: शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय संघाचं आशिया कप टी-20 ट्रॉफी जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केलं. त्यांनी भारतीय खेळाडूंच्या उर्जेचं कौतुकही केलं. शाह यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "एक अभूतपूर्व विजय. आमच्या खेळाडूंच्या प्रचंड उर्जेनं पुन्हा एकदा त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना पराभूत केलं आहे. भारत जिंकणारच आहे, ठिकाण काहीही असो."
Congrats to Team India on winning the Asia Cup.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 28, 2025
New India delivers.#AsiaCup2025 pic.twitter.com/CIJipY5qbT
नवीन भारत हे करु शकतो: जयशंकर
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना जिंकल्याबद्दल टीम इंडियाचं अभिनंदन केलं. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "आशिया कप जिंकल्याबद्दल टीम इंडियाचं अभिनंदन. नवीन भारत हे करु शकतो."
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, "पाकिस्तान हरणारच होता आणि भारत नेहमीच चॅम्पियन राहील. भारतीय क्रिकेट संघाचं त्यांच्या विजयाबद्दल अभिनंदन." केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते पियुष गोयल यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, "भारताचा विजय तिलक. आज भारतीय क्रिकेट संघानं केवळ आशिया कप फायनलच नाही तर प्रत्येक भारतीयाचं मन जिंकलं आहे. तिलक वर्मा आणि कुलदीप यादव यांच्या जबरदस्त कामगिरीनं हा विजय ऐतिहासिक बनवला."
'मैदान' कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 28, 2025
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन!
जय हिंद 🇮🇳
मैदान कोणतही असो, भारत नेहमीच जिंकेल: योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कप फायनल जिंकल्याबद्दल भारतीय संघाचं अभिनंदन केलं. त्यांच्याच शैलीत त्यांनी पोस्ट करत लिहिलं की, "मैदान कोणतही असो, भारत नेहमीच जिंकेल... भारतीय क्रिकेट संघातील प्रत्येक खेळाडूचं हार्दिक अभिनंदन! जय हिंद."
#OperationSindoor in sports too 🇮🇳— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 28, 2025
India defeats Pakistan !
Congratulations Team India on the massive and historic win !#AsiaCup2025
टीम इंडियाचं ऐतिहासिक विजयाबद्दल अभिनंदन: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
तसंच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "खेळामध्येही ऑपरेशन सिंदूर. भारतानं पाकिस्तानला हरवलं. टीम इंडियाचं ऐतिहासिक विजयाबद्दल अभिनंदन."
हेही वाचा :