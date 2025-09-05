नवी दिल्ली Ross Taylor Will Play For Samoa : न्यूझीलंडचा माजी अनुभवी दिग्गज क्रिकेटपटू रॉस टेलरनं तीन वर्षांनंतर निवृत्ती मागे घेतली आहे. आता तो पुन्हा क्रिकेट खेळताना दिसणार आहे, पण यावेळी तो न्यूझीलंडसाठी नव्हे तर दुसऱ्या देशासाठी पदार्पण करेल. यासाठी तो न्यूझीलंड सोडून गेला आहे. कीवी संघासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 40 शतकं झळकावणाऱ्या रॉस टेलरच्या या निर्णयानं क्रिकेट चाहते हैराण झाले आहेत. न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार रॉस टेलर आता सामोआ देशाकडून खेळताना दिसणार आहे. 41 वर्षीय या खेळाडूनं सोशल मीडियाद्वारे त्याच्या चाहत्यांना याबद्दल माहिती दिली.
काय म्हणाला रॉस टेलर : निवृत्ती मागे घेतल्यानंतर रॉस टेलरनं सामोआ क्रिकेट संघाच्या जर्सीसह त्याचा फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे. यादरम्यान त्यानं लिहिलं, "हे अधिकृत आहे, मी निळी जर्सी घालून क्रिकेटमध्ये सामोआचं प्रतिनिधित्व करेन. हे जाहीर करताना मला अभिमान वाटतो. हे केवळ मला आवडणाऱ्या खेळात परतणं नाही तर माझ्या वारशाचं, संस्कृतीचं, गावांचं आणि कुटुंबाचं प्रतिनिधित्व करणं माझ्यासाठी एक मोठा सन्मान आहे. खेळाला काहीतरी परत देण्याची, संघात सामील होण्याची आणि मैदानावर आणि मैदानाबाहेर माझे अनुभव शेअर करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी उत्सुक आहे."
सामोआला पात्र ठरवण्याचा प्रयत्न : रॉस टेलर पुढील वर्षी होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकासाठी सामोआ क्रिकेट संघाला पात्र ठरविण्याचा प्रयत्न करेल. यावेळी तो म्हणाला की, "मला नेहमीच या संघात कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात योगदान द्यायचं होतं, पण मला माहित नव्हतं की मी खेळाच्या स्वरुपात योगदान देईन. मला नेहमीच वाटायचं की मी तरुणांना प्रशिक्षण देईन आणि शक्य असेल तिथं क्रिकेट किट देईन, पण मी या खेळात सामील होण्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहे."
रॉस टेलर ऑक्टोबरपासून दिसणार मैदानावर : पहिल्या आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप विजेत्या संघाचा सदस्य रॉस टेलर ऑक्टोबरमध्ये ओमानमध्ये होणाऱ्या विश्वचषक आशिया-पॅसिफिक पात्रता मालिकेत सामोआ संघाच्या वतीनं सहभागी होईल. सामोआ गट-3 मध्ये यजमान देश आणि पापुआ न्यू गिनीविरुद्ध सामने खेळेल. या पात्रता स्पर्धेत प्रत्येकी तीन संघांचे तीन गट असतात, प्रत्येक गटातील शीर्ष दोन संघ सुपर सिक्समध्ये पोहोचतात. या स्पर्धेत पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकात त्यांचं स्थान निश्चित करणारे अव्वल तीन संघ निश्चित होतील. रॉस टेलरनं 2006 मध्ये न्यूझीलंडकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आणि 2022 मध्ये त्यानं शेवटचा सामना खेळला.
2022 मध्ये खेळला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना : रॉस टेलरनं 2022 मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. त्यानंतर तो निवृत्त झाला. त्यानं न्यूझीलंडकडून 112 कसोटी सामने खेळले आहेत. त्याच्या 196 डावांमध्ये त्यानं 44.66 च्या सरासरीनं 7683 धावा केल्या आहेत. यामध्ये 19 शतकं आणि 35 अर्धशतकांचा समावेश आहे. याशिवाय, त्यानं 236 वनडे सामन्यांमध्ये 47.55 च्या सरासरीनं 8607 धावा केल्या आहेत. यादरम्यान त्यानं 21 शतकं आणि 51 अर्धशतकं केली आहेत.
