शेजाऱ्यांनी 'या' संघाचा पहिल्यांदा केला 'क्लीन स्वीप'; आशिया चषकानंतर रचला इतिहास
आशिया चषकानंतर झालेल्या पहिल्याच मालिकेत मोठा अपसेट पाहायला मिळाला.
Published : October 6, 2025 at 10:20 AM IST
शारजाह Bangladesh Clean Sweep Afghanistan : बांगलादेश क्रिकेट संघानं तिसऱ्या टी-20 सामन्यात अफगाणिस्तानचा 6 विकेट्सनं पराभव केला आणि अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत 3-0 असा विजय मिळवला. या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत बांगलादेशनं अफगाणिस्तानला क्लीन स्वीप करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या संपूर्ण मालिकेत अफगाणिस्तानचा संघ फॉर्ममध्ये नव्हता आणि तो चांगली कामगिरी करु शकला नाही.
Bangladesh complete a 3-0 clean sweep against Afghanistan in Sharjah 🔥— ICC (@ICC) October 5, 2025
📸: @BCBtigers#AFGvBAN 📝: https://t.co/37CK9o8jm6 pic.twitter.com/6hyWtTuf6y
सैफ हसनचं शानदार अर्धशतक : तिसऱ्या टी-20 सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानचा संघ फक्त 143 धावांवर बाद झाला. दरवेश रसूलीनं संघाकडून सर्वाधिक 32 धावा काढल्या, तर सेदिकुल्लाह अटलनं 28 धावा काढल्या. प्रत्युत्तरात बांगलादेशनं 18व्या षटकात लक्ष्याचा सहज पाठलाग केला. सैफ हसन बांगलादेश संघासाठी सर्वात मोठा हिरो ठरला, त्यानं 38 चेंडूत दोन चौकार आणि सात षटकारांसह 64 धावा केल्या. तन्झिद हसननंही 33 धावांचं योगदान दिलं. बांगलादेशच्या विजयात या खेळाडूंचं मोलाचं योगदान होतं.
Etisalat Cup Champions! 🏆🇧🇩Bangladesh complete a flawless 3-0 series sweep over Afghanistan. Glory to the Tigers!#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANVSAFG #Cricket #TigersForever #BANVSAFG2025 #BANvAFG pic.twitter.com/qmc7A7ICVa— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 6, 2025
नसुम अहमदला मिळाला मालिकावीर पुरस्कार : या सामन्यात दमदार अर्धशतक झळकावणाऱ्या बांगलादेशच्या सैफ हसनला सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला. तर संपूर्ण मालिकेत अफगाण फलंदाजांसाठी अडचणीचा विषय ठरलेल्या नसुम अहमदला मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला. त्यानं मालिकेतील 3 सामन्यात एकूण 5 विकेट्स घेतल्या.
8 ऑक्टोबरपासून वनडे मालिका : बांगलादेश क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानविरुद्धचा पहिला टी-20 सामना चार विकेट्सनं जिंकला होता. त्यानंतर त्यांनी दुसरा टी-20 सामना दोन विकेट्सनं जिंकून मालिका जिंकली. अफगाणिस्तानला तिसऱ्या सामन्यात क्लीन स्वीप टाळण्याची संधी होती, परंतु ते त्यात अपयशी ठरले आणि त्यांना सहा विकेट्सनं पराभव पत्करावा लागला. आता यानंतर दोन्ही संघांमधील तीन सामन्यांची वनडे मालिका 8 ऑक्टोबरपासून सुरु होईल.
Champions at Sharjah! 🏆🇧🇩Bangladesh celebrate a dominant 3-0 sweep in the Etisalat Cup! 🎉— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 5, 2025
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫
Photo Credit: @ACBofficials
#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANVSAFG #Cricket #TigersForever #BANVSAFG2025 #BANvAFG #whiteball… pic.twitter.com/JgdhBDGti6
आशिया कपमध्येही अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाने खराब कामगिरी : आशियातील वेगानं उदयास येणाऱ्या देशांमध्ये अफगाणिस्तान क्रिकेट संघ हा सर्वात बलवान संघांपैकी एक मानला जातो. 2023 च्या वनडे विश्वचषक आणि 2024 च्या टी-20 विश्वचषकात अफगाणिस्ताननं आपल्या कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केलं होतं. अफगाणिस्तान संघानं ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडसारख्या विश्वविजेत्या संघांना पराभूत केलं होतं. 2025 च्या आशिया कपमध्ये अफगाणिस्तानला अंतिम फेरीचा दावेदार मानलं जात होतं, परंतु ते सुपर फोरमध्येही पोहोचू शकले नाहीत. अफगाणिस्ताननं आपली कामगिरी सुधारली पाहिजे. ही घसरण जागतिक क्रिकेटसाठी नुकसान आहे.
हेही वाचा :