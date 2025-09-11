'साहेबां'ची घरात नाचक्की, आफ्रिकेकडून लाजिरवाणा पराभव; 40 ओव्हरचा सामना 12.5 ओव्हरमध्ये संपला
इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळल्या गेलेल्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना आफ्रिकन संघानं डीएलएस नियमानुसार 14 धावांनी जिंकण्यात यश मिळवलं.
Published : September 11, 2025 at 9:28 AM IST
कार्डिफ SA Beat ENG in 1st T20I : इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु झाली आहे. या मालिकेतील पहिला सामना बुधवार 10 सप्टेंबर रोजी कार्डिफ मैदानावर खेळवण्यात आला. या सामन्यात पावसानं व्यत्यय आणला. आफ्रिकन संघाला फक्त 7.5 षटकांसाठी फलंदाजीची संधी मिळाली ज्यामध्ये त्यांनी 5 गडी गमावून 97 धावा केल्या. पाऊस थांबल्यानंतर, पंचांनी डकवर्थ लुईस नियमानुसार यजमान इंग्लंडला 5 षटकांत 69 धावांचं लक्ष्य देण्याचा निर्णय घेतला, परंतु इंग्लंड संघ केवळ 54 धावांपर्यंत पोहोचू शकला आणि त्यांना 14 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 10, 2025
What a thriller under DLS conditions! 🔥
The Proteas showed their grit in a rain-affected clash to take a 1-0 lead in the T20I series with a fantastic win. 🇿🇦🏏#WozaNawe pic.twitter.com/TRnzydTws8
इंग्लंडचे अनेक फलंदाज अपयशी : कार्डिफ मैदानावर पावसानं प्रभावित झालेल्या या सामन्यात जेव्हा इंग्लंडला डीएलएस नियमानुसार 5 षटकांत 69 धावांचं लक्ष्य मिळालं तेव्हा सर्वांना अपेक्षा होती की ते त्याचा पाठलाग करतील, परंतु दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी हे होऊ दिलं नाही. इंग्लंडकडून सलामीला आलेला फिल साल्ट आपलं खातंही उघडू शकला नाही, जरी जॉस बटलरनं जलद धावा केल्या, परंतु दुसऱ्या टोकाकडून त्याला अपेक्षित साथ मिळाली नाही, ज्यामध्ये जेकब बेथेल 7 धावा करुन बाद झाला, तर कर्णधार हॅरी ब्रूक 4 चेंडूंचा सामना केल्यानंतर खातंही न उघडता पॅव्हेलियनमध्ये परतला.
South Africa take a 1-0 series lead after a rain-affected encounter in Cardiff 🏏— England Cricket (@englandcricket) September 10, 2025
Onto Manchester 🫡
Full highlights ⬇️
5 फलंदाजांनी गाठला नाही दुहेरी आकडा : जॉस बटलरनं 11 चेंडूत 25 धावांची खेळी करत संघाला विजय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याचे प्रयत्न अपुरे पडले. तसंच 10 महिन्यांनंतर इंग्लंडच्या टी-20 संघात परतणाऱ्या सॅम करननं 10 धावांची नाबाद खेळी खेळली. याशिवाय 5 फलंदाजांना दुहेरी आकडाही गाठता आला नाही. दक्षिण आफ्रिकेकडून मार्को जॅन्सन आणि कॉर्बिन बॉश यांनी गोलंदाजीत 2-2 बळी घेतले, तर कागिसो रबाडानं एक विकेट घेतली.
South Africa hold their nerve in wet conditions to take the first #ENGvSA T20I 🙌— ICC (@ICC) September 10, 2025
Scorecard 📲 https://t.co/0P8fwoHoHW pic.twitter.com/l1Nyhkx2Ca
मार्कराम आणि ब्रेव्हिस आक्रमक फलंदाजी : या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाच्या फलंदाजीच्या कामगिरीबद्दल बोलायचं झालं तर कर्णधार एडेन मार्कराम आणि ब्रेव्हिसची चमक त्यात दिसून आली. मार्करामनं 28 धावांची खेळी केली, तर ब्रेव्हिसनं 10 चेंडूत 23 धावांची खेळी केली. याशिवाय डोनोव्हन फरेरानंही नाबाद 25 धावा केल्या. विशेष म्हणजे कार्डिफ मैदानावर आतापर्यंत झालेल्या 11 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये इंग्लंडचा हा एकमेव दुसरा पराभव होता, ज्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेने दोन्ही वेळा त्यांना पराभूत करण्यात यश मिळवलं आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना शुक्रवार 12 सप्टेंबर रोजी मॅन्चेस्टर इथं खेळवला जाईल.
हेही वाचा :