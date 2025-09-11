ETV Bharat / sports

अमेरिकेतून WWE रेसलमेनियाची 'सुट्टी'; पहिल्यांदाच 'या' देशात होणार आयोजन

WWE मध्ये रेसलमेनिया हा सर्वात मोठा इव्हेंट असतो. अशातच आता रेसलमेनिया 43 बद्दल महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे, जी खूपच आश्चर्यकारक आहे.

WWE WrestleMania 43
रेसलमेनिया (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 10:13 AM IST

नवी दिल्ली WWE WrestleMania 43 : WWE मध्ये रेसलमेनिया हा सर्वात मोठा इव्हेंट असतो. दरवर्षी चाहत्यांच्या नजरा त्यावर असतात. कंपनीकडून मोठे सामने यात खेळवले जातात. पूर्वी हा कार्यक्रम एका दिवसाचा असायचा. मात्र 2020 नंतर तो दोन दिवसांचा करण्यात आला आहे. आता व्यवसायाच्या बाबतीत मोठा फायदा होत आहे. त्याच वेळी, WWE स्टार्सना सर्वात मोठ्या स्टेजवर सादरीकरण करण्याची संधी मिळत आहे. अशातच आता रेसलमेनिया 43 बद्दल महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे, जी खूपच आश्चर्यकारक आहे.

WWE रेसलमेनिया 43 कुठं आयोजित केलं जाईल? : काही महिन्यांपूर्वी WWE नं घोषणा केली की 2026 चा रॉयल रंबल सौदी अरेबियामध्ये आयोजित केला जाईल. WWE च्या चार मोठ्या कार्यक्रमांपैकी एक सौदी अरेबियामध्ये आयोजित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यानंतर भविष्यात रेसलमेनिया देखील सौदीमध्ये आयोजित केला जाईल अशी अटकळ वाढली. विशेष म्हणजे WWE आणि सौदी अरेबियामध्ये 10 वर्षांचा मजबूत करार आहे आणि आता त्यांचा करार अधिक मजबूत होत आहे.

पहिल्यांदाच अमेरिकेबाहेर होणार इव्हेंट : सौदी अरेबियाचे सल्लागार तुर्क अल-शिख यांनी एका व्हिडिओमध्ये मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितलं की 2027 मध्ये होणारा रेसलमेनिया सौदीमध्ये होईल. 2026 मध्ये रेसलमेनिया इव्हेंट सलग दुसऱ्या वर्षी लास वेगासमध्ये होणार आहे. 'रेसलमेनियाची घोषणा करण्यात आली आहे. अमेरिकेबाहेर पहिल्यांदाच 2027 मध्ये रेसलमेनिया सौदी अरेबियात होईल.

WWE रेसलमेनिया 41 होता शानदार : या वर्षी एप्रिलमध्ये आयोजित झालेला रेसलमेनिया 41 खूप जबरदस्त होता. या दोन दिवसांच्या कार्यक्रमानं चाहत्यांची मनं जिंकली. नाईट-1 च्या मुख्य कार्यक्रमात रोमन रेन्स, सीएम पंक आणि सेथ रोलिन्स यांच्यात सामना झाला. ज्यात पॉल हेमननं रेन्स आणि पंकचा विश्वासघात करत रोलिन्सशी हातमिळवणी केली. हेमनमुळं रोमन जिंकला. तर नाईट-2 मध्ये, कोडी रोड्सनं जॉन सीनाविरुद्ध निर्विवाद WWE चॅम्पियनशिपचा बचाव केला. दोघांमध्ये एक उत्तम सामना झाला. शेवटी सीनाने कोडीला हरवून त्याच्या कारकिर्दीत 17व्यांदा जागतिक विजेतेपद जिंकलं होतं.

