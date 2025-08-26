नवी दिल्ली Oman Cricket Team : भारताला आशिया कप 2025 चं यजमानपद मिळालं आहे. परंतु ही स्पर्धा तटस्थ ठिकाणी यूएईमध्ये आयोजित केला जात आहे. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी तयारी करण्यासाठी सर्व संघांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे. यावेळी एकूण 8 संघ स्पर्धेत सहभागी होतील. यामध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, यूएई, ओमान आणि हाँगकाँग या संघांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या स्पर्धेत प्रथमच सहभागी होत असून ओमानला भारतीय संघासह गट-अ मध्ये स्थान मिळालं आहे.
𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤! 🏏— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 26, 2025
The ACC Men’s T20I Asia Cup kicks off from 9th to 28th September in the UAE! 🤩
Get ready for thrilling matchups as the top 8 teams in Asia face off for continental glory! 👊#ACCMensAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/JzvV4wuxna
कशी मिळवली आशिया चषकासाठी पात्रता : ओमान क्रिकेट संघ पहिल्यांदाच आशिया कप मध्ये सहभागी होणार आहे. ओमाननं एसीसी पुरुष प्रीमियर कप मध्ये खूप चांगली कामगिरी केली होती. तेव्हा संघानं बहरीन, कंबोडिया, यूएई आणि कुवेत या संघांना पराभूत केलं. त्यानंतर, ते उपांत्य फेरीत पोहोचले त्यांनी उपांत्य फेरीत हाँगकाँगचा 5 गडी राखून पराभव केला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश मिळवला. अंतिम फेरीत यूएई विरुद्ध 55 धावांनी पराभव पत्करावा लागला असला तरी, पॉइंट टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर राहिल्यामुळं संघ आशिया कप 2025 साठी पात्र ठरला.
ओमान क्रिकेट संघानं खेळले 98 टी-20 सामने : ओमान क्रिकेट संघानं आतापर्यंत एकूण 98 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 44 जिंकले आहेत आणि 51 सामने गमावले आहेत. 2 सामने बरोबरीत सुटले आहेत आणि एका सामन्याचा निकाल लागला नाही. ओमान संघानं 2015 मध्ये पहिला टी-20 सामना खेळला होता.
🚨 Squad Announcement! 🇴🇲— Oman Cricket (@TheOmanCricket) August 25, 2025
Here's Oman's Squad for our first-ever edition as a part of the Asia Cup 2025!! 🏏
We move in with a blend of experience and youth at the big stage with bigger dreams to achieve as a team! 💪🇴🇲
More to Follow..#OmanCricket #AsiaCup2025… pic.twitter.com/8XGqhNOVYQ
संघ भारताच्या गटात : ओमान क्रिकेट संघाला आशिया कप 2025 साठी गट-अ मध्ये स्थान मिळालं आहे. यामध्ये त्यांचा पहिला सामना 12 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानी संघाविरुद्ध असेल. त्यानंतर 15 सप्टेंबर रोजी यूएईविरुद्ध आणि 16 सप्टेंबर रोजी भारतीय संघाविरुद्ध सामना होईल. आगामी स्पर्धेसाठी संघाची घोषणा करण्यात आली असून जितंदर सिंग याच्याकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
आशिया कप 2025 साठी ओमानचा संघ :
जतिंदर सिंग (कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला (यष्टीरक्षक), सुफयान युसूफ (यष्टीरक्षक), आशिष ओदेदेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफयान महमूद, आर्यन बिश्त, करण सोनावले, झिकारिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल अहमद शाह, इम्रान शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद खान.
हेही वाचा :