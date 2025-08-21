ETV Bharat / sports

93 वर्षात भारतीय संघ 'या' संघाविरुद्ध पहिल्यांदा खेळणार मॅच; आशिया चषकात होणार ऐतिहासिक सामना - ASIA CUP 2025

आशिया कपचा 17वा हंगाम 9 सप्टेंबरपासून यूएईमध्ये सुरु होत आहे. ज्यात भारतासह एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत.

Asia Cup 2025
93 वर्षाच्या इतिहासात भारतीय संघ 'या' संघाविरुद्ध पहिल्यांदा खेळणार मॅच (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 10:29 AM IST

हैदराबाद Asia Cup 2025 : आशिया कपचा 17वा हंगाम 9 सप्टेंबरपासून यूएईमध्ये सुरु होत आहे. ज्यात भारतासह एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत. गट 'अ' मध्ये चार संघ आणि गट 'ब' मध्ये चार संघ ठेवण्यात आले आहेत. गट 'अ' मध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई आणि ओमान एकमेकांशी भिडतील तर गट 'ब' मध्ये श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग एकमेकांशी खेळतील.

स्पर्धा तटस्थ ठिकाणी : गट सामन्यानंतर, सुपर फोरचा टप्पा सुरु होईल, ज्यामध्ये प्रत्येक संघ एकमेकांशी खेळेल आणि त्यानंतर अव्वल दोन संघांमध्ये अंतिम सामना खेळला जाईल. हे देखील उल्लेखनीय आहे की बीसीसीआयला 2025 चा आशिया कप आयोजित करण्याचा अधिकार आहे. परंतु पाकिस्तान भारतात न आल्यामुळं, बीसीसीआयनं ही स्पर्धा यूएईमधील तटस्थ ठिकाणी आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला.

कोणत्या संघाविरुद्ध भारतानं खेळला नाही सामना : विशेष गोष्ट अशी आहे की या स्पर्धेत असा संघ देखील सहभागी होत आहे ज्यांच्यासोबत भारतानं क्रिकेट इतिहासात कधीही कोणत्याही स्वरुपात एकही सामना खेळलेला नाही. त्याचं नाव ओमान आहे. ओमान क्रिकेट संघाला 2014 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा (ICC) असोसिएट दर्जा मिळाला. याशिवाय, भारतानं प्रत्येक संघाविरुद्ध सामने खेळले आहेत. आशिया कपमध्ये, भारत 10 सप्टेंबर रोजी UAE विरुद्ध आपली मोहीम सुरु करेल. त्यानंतर त्यांचा दुसरा सामना पाकिस्तान विरुद्ध आहे, जो 14 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. त्यानंतर 19 सप्टेंबर रोजी भारत ओमान विरुद्ध शेवटचा गट सामना खेळेल.

आशिया कप T-20 स्वरुपात खेळला जाईल : यावेळी आशिया कप T-20 विश्वचषक 2026 मुळं T-20 स्वरुपात खेळला जाईल. स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक संघाविरुद्ध T-20 स्वरुपात भारताची कामगिरी उत्कृष्ट राहिली आहे. त्यामुळं, भारताला विजेतेपद जिंकण्याचा प्रबळ दावेदार मानलं जातं. भारतानं आतापर्यंत श्रीलंकेविरुद्ध एकूण 32 T-20 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी त्यांनी 22 जिंकले आहेत. तर पाकिस्तानविरुद्ध, भारतानं 13 पैकी 10 सामने जिंकले आहेत. याशिवाय, भारतानं बांगलादेशविरुद्ध एकूण 17 T-20 सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी विरोधी संघाला 16 वेळा पराभूत केलं आहे. दुसरीकडे, भारतानं अफगाणिस्तानविरुद्ध 9 पैकी 8 सामने जिंकले आहेत. तर भारताने हाँगकाँग आणि यूएईविरुद्ध प्रत्येकी एक सामना खेळला आहे, ज्यामध्ये भारतानं विजय मिळवला आहे. भारतानं ओमानविरुद्ध कधीही सामना खेळलेला नाही.

आशिया कपमध्ये भारताची कामगिरी कशी : भारतीय संघानं आशिया कपमध्ये वर्चस्व गाजवलं आहे. त्यांनी एकूण 8 वेळा विजेतेपद जिंकलं आहे. ज्यामध्ये 7 वनडे आणि एक टी-20 स्वरुप समाविष्ट आहे. यानंतर, श्रीलंका 6 विजेतेपदांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात यशस्वी आशियाई संघ आहे. तर पाकिस्तान 2 विजेतेपदांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारत हा आशिया कपचा गतविजेता आहे. जेव्हा त्यांनी 2023 मध्ये एकतर्फी अंतिम सामन्यात श्रीलंकेचा पराभव केला होता.

INDIA WILL PLAY AGAINST OMAN1ST TIME IN CRICKET HISTORYINDIAN CRICKET TEAMTEAM INDIA ASIA CUP TIME TABLEASIA CUP 2025

