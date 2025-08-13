ETV Bharat / sports

ODI सामन्यात 202 धावांनी विजय; कॅरोबियन संघानं रातोरात बदलला इतिहास - WEST INDIES BEAT PAKISTAN

वेस्ट इंडिज संघानं पहिल्यांदाच वनडे क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानला 200 किंवा त्याहून अधिक धावांनी पराभूत केलं आहे. असा पराक्रम यापूर्वी कधीही घडला नव्हता.

WI vs PAK ODI
कॅरोबियन संघानं रातोरात बदलला इतिहास (AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2025 at 2:55 PM IST

त्रिनिदाद WI vs PAK ODI : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं तिसऱ्या वनडे सामन्यात पाकिस्तानचा 202 धावांनी पराभव केला. या विजयासह, विंडीज संघानं वनडे क्रिकेटमध्ये असा चमत्कार केला आहे, जो यापूर्वी कधीही झाला नव्हता. वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात वेस्ट इंडिजनं पाकिस्तानला 200 किंवा त्याहून अधिक धावांच्या फरकानं पराभूत करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्याचबरोबर, वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात धावांच्या बाबतीत वेस्ट इंडिजचा हा चौथा सर्वात मोठा विजय आहे.

50 वर्षांत पहिल्यांदाच इतका मोठा विजय : पाकिस्तानविरुद्ध वेस्ट इंडिजचा सर्वात मोठा विजय 150 धावांचा होता. हा विजय त्यांनी 2015 च्या वनडे विश्वचषकात क्राइस्टचर्च मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध मिळवला होता. पण 12 ऑगस्ट रोजी खेळल्या गेलेल्या सामन्यात वेस्ट इंडिजनं 202 धावांनी विजय नोंदवून 50 वर्षांचा इतिहास बदलला आहे. दोन्ही संघांमधील वनडे मालिका 1975 पासून खेळली जात आहे. पण पहिल्यांदाच विंडीज संघानं पाकिस्तानविरुद्ध इतका मोठा विजय नोंदवला आहे.

नेदरलँड्सविरुद्ध सर्वात मोठा विजय : वनडे क्रिकेटमध्ये धावांच्या बाबतीत वेस्ट इंडिजचा सर्वात मोठा विजय 2011 मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध होता. तिथं त्यांनी नेदरलँड्सचा 215 धावांनी पराभव केला. 2010 मध्ये त्यांनी किंग्स्टनमध्ये कॅनडाचा 208 धावांनी पराभव केला. 2014 मध्ये वेस्ट इंडिजनं हॅमिल्टनमध्ये न्यूझीलंडवर 203 धावांनी विजय नोंदवला. हा त्यांचा वनडे क्रिकेटमधील तिसरा सर्वात मोठा विजय आहे. त्यांचा चौथा सर्वात मोठा विजय पाकिस्तानविरुद्धच्या त्याच सामन्यात होता. त्यांचा पाचवा सर्वात मोठा विजय 2025 मध्ये आयर्लंडविरुद्ध झाला. ज्यात त्यांनी आयर्लंडचा 197 धावांनी पराभव केला.

वेस्ट इंडिजचा वनडे सामन्यांमध्ये धावांच्या बाबतीत सर्वात मोठा विजय :

  • 215 धावा, नेदरलँड्सविरुद्ध, 2011, दिल्ली
  • 208 धावा, कॅनडाविरुद्ध, 2010, किंग्स्टन
  • 203 धावा, न्यूझीलंडविरुद्ध, 2014, हॅमिल्टन
  • 202 धावा, पाकिस्तानविरुद्ध, 2025, त्रिनिदाद
  • 197 धावा, आयर्लंडविरुद्ध, 2025, डब्लिन

