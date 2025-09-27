क्रिकेटच्या इतिहास घडणार नवा अध्याय; रोहितच्या नेतृत्वाखाली खेळणार पहिलीच मालिका
नेपाळ क्रिकेटच्या इतिहासात हा सामना खास आहे कारण नेपाळला पहिल्यांदाच आयसीसीच्या पूर्णवेळ सदस्य संघाविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका खेळण्याची संधी मिळाली आहे.
Published : September 27, 2025 at 5:06 PM IST
शारजाह Nepal vs West Indies T20I : नेपाळ राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यात ऐतिहासिक तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना शनिवार 27 सप्टेंबर रोजी युएईमधील शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Nepal Captain Rohit Paudel said 🗣️— ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) September 25, 2025
“We are very happy to play against West Indies. We are fully committed to winning this series and qualifying for the World Cup.”
📽️ CAN pic.twitter.com/JuaKbHgyOF
पहिल्यांदाच पूर्ण सदस्य संघाविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका : नेपाळ क्रिकेटच्या इतिहासात हा सामना खास आहे कारण नेपाळला पहिल्यांदाच आयसीसीच्या पूर्णवेळ सदस्य संघाविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका खेळण्याची संधी मिळाली आहे. नियमित कर्णधार शाई होपच्या अनुपस्थितीत संघाचं नेतृत्व करणाऱ्या अकील होसेनच्या नेतृत्वाखाली वेस्ट इंडिज या सामन्यात सहभागी होईल. कॅरिबियन संघात अकीम ऑगस्ट आणि अमीर जांगूसह पाच खेळाडू आहेत, ज्यांना अद्याप कॅप मिळालेली नाही, तर जेसन होल्डर, काइल मेयर्स आणि फॅबियन अॅलनसारखे अनुभवी खेळाडू अनुभव आणि संतुलन प्रदान करतील.
वेस्ट इंडिजची खराब कामगिरी : गेल्या वर्षभरात वेस्ट इंडिजनं टी-20 मध्ये चांगली कामगिरी केलेली नाही. या कॅलेंडर वर्षात संघानं 12 पैकी फक्त दोन सामने जिंकले आहेत. मात्र त्यांच्या अनुभवामुळं त्यांना नेपाळविरुद्ध विजयाचं दावेदार मानलं जातं. नेपाळनं या आव्हानासाठी त्यांच्या संघात प्रमुख खेळाडू परतवले आहेत. मोहम्मद आदिल आलम आणि सुदीप जोरा यांचं पुनरागमन संघाला बळकटी देईल. कर्णधार रोहित पौडेलसोबत उपकर्णधार दीपेंद्र सिंग ऐरी असेल, तर संदीप लामिछानं आणि ललित राजभाषी फिरकी विभाग सांभाळतील. शारजाच्या संथ खेळपट्टीवर हे फिरकीपटू महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
🚨 Sony LIV and FanCode to broadcast the historic Nepal vs West Indies T20I series in the Asian subcontinent! 🇳🇵🌴 pic.twitter.com/h2I4MeMorg— ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) September 26, 2025
नेपाळची कामगिरी कशी : नेपाळनं या वर्षी आठ टी-20 सामन्यांपैकी चार सामने जिंकले, ज्यामध्ये कुशल भुर्तेल धावा काढण्यात आघाडीवर आहे. मात्र या सामन्यात सकारात्मक निकाल मिळविण्यासाठी नेपाळच्या टॉप ऑर्डरला प्रभावी कामगिरी करावी लागेल. दोन्ही संघांमधील ही पहिलाच सामना आहे. यापूर्वी, नेपाळनं 2024 मध्ये वेस्ट इंडिज अ विरुद्ध पाच सामने खेळले होते, त्यापैकी दोन सामने जिंकले होते.
हे सामने भारतात कधी, कुठं आणि कसे पाहता येतील?
नेपाळ आणि वेस्ट इंडिजमधील तिन्ही सामने शारजाच्या वेळेनुसार संध्याकाळी 7:00 वाजता सुरू होतील. भारतात हे सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केले जातील, तर फॅन कोडवर थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. नेपाळमध्ये, सामना कांतिपूर मॅक्सवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल.
🚨Nepal captain and West Indies captain pose with the trophy in UAE ahead of their historic T20I series, kicking off tomorrow. pic.twitter.com/KFQnmi6j8U— ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) September 26, 2025
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
नेपाळ : रोहित पौडेल (कर्णधार), दीपेंद्र सिंग ऐरी (उपकर्णधार), आसिफ शेख (यष्टीरक्षक), संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, लोकेश बाम, कुशल मल्ला, मोहम्मद आदिल आलम, आरिफ शेख, संदीप जोरा, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, सोमपाल कामी, शहाब आलम.
वेस्ट इंडिज : अकिल होसेन (कर्णधार), फॅबियन अॅलन, ज्वेल अँड्र्यू, अकीम ऑगस्टे, नवीन बिदाईसेई, जेदिदिया ब्लेड्स, कीसी कार्टी, करिमा गोर, जेसन होल्डर, अमीर जांगू, काइल मेयर्स, ओबेद मॅककॉय, झीशान मोटारा, रेमन सिमंड्स, शमार स्प्रिंगर.
हेही वाचा :