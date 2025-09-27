ETV Bharat / sports

क्रिकेटच्या इतिहास घडणार नवा अध्याय; रोहितच्या नेतृत्वाखाली खेळणार पहिलीच मालिका

नेपाळ क्रिकेटच्या इतिहासात हा सामना खास आहे कारण नेपाळला पहिल्यांदाच आयसीसीच्या पूर्णवेळ सदस्य संघाविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका खेळण्याची संधी मिळाली आहे.

Nepal vs West Indies T20I
नेपाळ क्रिकेट (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शारजाह Nepal vs West Indies T20I : नेपाळ राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यात ऐतिहासिक तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना शनिवार 27 सप्टेंबर रोजी युएईमधील शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.

पहिल्यांदाच पूर्ण सदस्य संघाविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका : नेपाळ क्रिकेटच्या इतिहासात हा सामना खास आहे कारण नेपाळला पहिल्यांदाच आयसीसीच्या पूर्णवेळ सदस्य संघाविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका खेळण्याची संधी मिळाली आहे. नियमित कर्णधार शाई होपच्या अनुपस्थितीत संघाचं नेतृत्व करणाऱ्या अकील होसेनच्या नेतृत्वाखाली वेस्ट इंडिज या सामन्यात सहभागी होईल. कॅरिबियन संघात अकीम ऑगस्ट आणि अमीर जांगूसह पाच खेळाडू आहेत, ज्यांना अद्याप कॅप मिळालेली नाही, तर जेसन होल्डर, काइल मेयर्स आणि फॅबियन अॅलनसारखे अनुभवी खेळाडू अनुभव आणि संतुलन प्रदान करतील.

Nepal vs West Indies T20I
नेपाळ क्रिकेट (Getty Images)

वेस्ट इंडिजची खराब कामगिरी : गेल्या वर्षभरात वेस्ट इंडिजनं टी-20 मध्ये चांगली कामगिरी केलेली नाही. या कॅलेंडर वर्षात संघानं 12 पैकी फक्त दोन सामने जिंकले आहेत. मात्र त्यांच्या अनुभवामुळं त्यांना नेपाळविरुद्ध विजयाचं दावेदार मानलं जातं. नेपाळनं या आव्हानासाठी त्यांच्या संघात प्रमुख खेळाडू परतवले आहेत. मोहम्मद आदिल आलम आणि सुदीप जोरा यांचं पुनरागमन संघाला बळकटी देईल. कर्णधार रोहित पौडेलसोबत उपकर्णधार दीपेंद्र सिंग ऐरी असेल, तर संदीप लामिछानं आणि ललित राजभाषी फिरकी विभाग सांभाळतील. शारजाच्या संथ खेळपट्टीवर हे फिरकीपटू महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

नेपाळची कामगिरी कशी : नेपाळनं या वर्षी आठ टी-20 सामन्यांपैकी चार सामने जिंकले, ज्यामध्ये कुशल भुर्तेल धावा काढण्यात आघाडीवर आहे. मात्र या सामन्यात सकारात्मक निकाल मिळविण्यासाठी नेपाळच्या टॉप ऑर्डरला प्रभावी कामगिरी करावी लागेल. दोन्ही संघांमधील ही पहिलाच सामना आहे. यापूर्वी, नेपाळनं 2024 मध्ये वेस्ट इंडिज अ विरुद्ध पाच सामने खेळले होते, त्यापैकी दोन सामने जिंकले होते.

हे सामने भारतात कधी, कुठं आणि कसे पाहता येतील?

नेपाळ आणि वेस्ट इंडिजमधील तिन्ही सामने शारजाच्या वेळेनुसार संध्याकाळी 7:00 वाजता सुरू होतील. भारतात हे सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केले जातील, तर फॅन कोडवर थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. नेपाळमध्ये, सामना कांतिपूर मॅक्सवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

नेपाळ : रोहित पौडेल (कर्णधार), दीपेंद्र सिंग ऐरी (उपकर्णधार), आसिफ शेख (यष्टीरक्षक), संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, लोकेश बाम, कुशल मल्ला, मोहम्मद आदिल आलम, आरिफ शेख, संदीप जोरा, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, सोमपाल कामी, शहाब आलम.

वेस्ट इंडिज : अकिल होसेन (कर्णधार), फॅबियन अॅलन, ज्वेल अँड्र्यू, अकीम ऑगस्टे, नवीन बिदाईसेई, जेदिदिया ब्लेड्स, कीसी कार्टी, करिमा गोर, जेसन होल्डर, अमीर जांगू, काइल मेयर्स, ओबेद मॅककॉय, झीशान मोटारा, रेमन सिमंड्स, शमार स्प्रिंगर.

हेही वाचा :

  1. IND vs SL सुपर ओव्हर ड्रामा... दासुन शनाकाला आउट देऊन नंतर नॉट आउट का दिलं? काय आहे ICC चा नियम?
  2. सुपर ओव्हरमध्ये टीम इंडियाच 'बादशाह'; सूर्या ब्रिगेडनं 'सिमोल्लंघन' करत केला खास विक्रम

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPAL VS WEST INDIES T20I LIVENEPAL VS WEST INDIES T20I HISTORYNEPAL VS WEST INDIES T20I STREAMNEPAL VS WEST INDIES T20INEPAL VS WEST INDIES T20I

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.