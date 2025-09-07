0-2 च्या पिछाडीनंतर साहेब घरच्या मैदानावर प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी मैदानात; कशी पाहायची लाईव्ह मॅच?
इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरु आहे. यातील तिसरा आणि शेवटचा सामना आज होणार आहे.
साउथहॅम्प्टन ENG vs SA 3rd ODI Live Stream : इंग्लंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरु आहे. यातील तिसरा आणि शेवटचा वनडे सामना आज 7 सप्टेंबर (रविवार) रोजी साउथहॅम्प्टन येथील द रोझ बाउल इथं खेळला जाईल. पाहुण्या संघानं आधीच मालिका जिंकली असल्यानं हा सामना आता फक्त औपचारिकता आहे. मात्र इंग्लंड संघ आता या शेवटच्या सामन्यात विजय मिळवण्याच्या आशेनं उतरेल जेणेकरुन आयर्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेसाठी रवाना होण्यापूर्वी विजयासह निरोप घेऊ शकेल.
Ready to respond on the South Coast in the final match of the series 🏏 🏟 💪 pic.twitter.com/hCgjKZgJk5— England Cricket (@englandcricket) September 6, 2025
इंग्लंड संघाची निराशजनक कामगिरी : या मालिकेत विश्वविजेत्या इंग्लिश संघाची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक राहिली आहे. खराब फलंदाजीमुळं त्यांना पहिला सामना गमावावा लागला, तर लॉर्ड्सवर खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या सामन्यात त्यांना शेवटच्या चेंडूवर फक्त 5 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं या मालिकेत संतुलन आणि धार दाखवली आहे. पहिल्या वनडे सामन्यात त्यांनी इंग्लंडला फक्त 131 धावांत गुंडाळले आणि लक्ष्य सहज गाठलं. त्यानंतर, दुसऱ्या सामन्यात त्यांच्या गोलंदाजांनी दबावाखाली उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि संघाला रोमांचक विजय मिळवून दिला आणि मालिकेत अजिंक्य आघाडी घेतली. आता दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचं लक्ष इंग्लंडला क्लीन स्वीप करण्यावर असेल जेणेकरुन ते मालिकेचा शेवट संस्मरणीय पद्धतीनं करुन त्यांच्या देशात परतू शकतील.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025
The Proteas held their nerve at Lord’s with brilliant death bowling to claim victory by 5 runs! 🔥
A 2-0 lead means the Proteas have sealed the ODI series with a game to spare. 🇿🇦🏆#WozaNawe pic.twitter.com/0kj1hZTVpL
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : इंग्लंडच्या विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात आतापर्यंत 73 वनडे सामने खेळले गेले आहेत. ज्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं 37 सामने जिंकले आहेत. त्याच वेळी इंग्लंडच्या संघानं फक्त 30 सामने जिंकले आहेत. त्याच वेळी, पाच सामन्यांमध्ये कोणताही निकाल लागलेला नाही.
One change 🔄 Our XI for the final ODI of the series 🧢 Full story 📝👇— England Cricket (@englandcricket) September 6, 2025
इंग्लंडनं जाहीर केली प्लेइंग 11 : दोन सामन्यांत पराभूत झाल्यानंतरही इंग्लंडनं या सामन्यासाठी 24 तासांआधीच आपली प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. इंग्लंडनं मागील सामन्यातील आपल्या प्लेइंग 11 मध्ये एक बदल केला आहे. त्यांनी वेगवान गोलंदाज साकिब महमूदच्या जागी जेमी ओव्हरटनचा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश केला आहे. जेमी ओव्हरटनबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यानं अलीकडेच कसोटी क्रिकेटमधून ब्रेक घेतला आहे आणि तो आता फक्त मर्यादित षटकांच्या स्वरुपात खेळताना दिसेल. आता तो या वनडे सामन्यात कशी कामगिरी करतो हे पाहायचं आहे. त्यानं या वर्षी मे महिन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध शेवटचा वनडे सामना खेळला होता. त्यानंतर तो भारताविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत खेळताना दिसला होता.
Sit back 🛋— England Cricket (@englandcricket) September 6, 2025
Sound on 🔊
Enjoy 👌@josbuttler | 🏴 #ENGvSA 🇿🇦 pic.twitter.com/IfjbssWrg4
इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसरा वनडे सामना कधी आणि कुठं खेळला जाईल?
इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना 7 सप्टेंबर (रविवार) रोजी साउथहॅम्प्टन येथील द रोझ बाउल इथं भारतीय वेळेनुसार दुपारी 03:30 वाजता खेळला जाईल. याचा टॉस 03:00 वाजता होईल.
इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तिसरा वनडे सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?
इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तिसरा वनडे सामना भारतातील सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपण होईल. तसंच या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण फॅनकोड अॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.
दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :
इंग्लंड (घोषित) : जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रुट, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), जेकब बेथेल, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद
दक्षिण आफ्रिका (संभाव्य) : एडन मार्कराम, रायन रिकेल्टन (यष्टिरक्षक), टेम्बा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रेट्झके, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, सेनुरान मुथुसामी, नांद्रे बर्गर, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी
