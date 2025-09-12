ETV Bharat / sports

48 तासांत बदला पूर्ण होणार? 'करो या मरो' सामन्यात ENG vs SA आमनेसामने

दक्षिण आफ्रिकेचा क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. वनडे मालिकेनंतर दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे, यातील दुसरा सामना आज होईल.

ENG vs SA 2nd T20I Live
'करो या मरो' सामन्यात ENG vs SA आमनेसामने (AP Photo)
मँचेस्टर ENG vs SA 2nd T20I Live : इंग्लंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना आज 12 सप्टेंबर रोजी मँचेस्टर येथील एमिरेट्स ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर खेळला जाईल. यजमान इंग्लंड संघाला पहिल्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे आणि आता या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत टिकून राहण्यासाठी जिंकणं आवश्यक असल्यानं हा सामना आता खूप महत्त्वाचा बनला आहे, हा दुसरा टी-20 सामना इंग्लिश संघासाठी करा किंवा मरो असा असेल.

मालिका जिंकण्याचा आफ्रिकेचा प्रयत्न : मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळं प्रभावित झाला होता आणि डकवर्थ-लुईस नियमानुसार इंग्लंडला 14 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता. हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील संघ आता मालिका बरोबरीत आणण्याच्या उद्देशानं मैदानात उतरेल. दुसरीकडे एडन मार्करामच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेचा आत्मविश्वास शिखरावर आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं आधीच वनडे मालिका 2-1 अशी जिंकली आहे आणि टी-20 मालिकेची सुरुवातही उत्तम पद्धतीनं केली आहे. मात्र त्यांना केशव महाराजची सेवा मिळणार नाही, जो कंबरेच्या दुखापतीमुळं गेल्या सामन्यातून बाहेर पडला होता. असं असूनही, संघाचं संतुलन मजबूत आहे आणि आता त्यांचं लक्ष्य इंग्लंडला हरवून मालिका जिंकण्याचं असेल.

हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : आतापर्यंत इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात 27 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यात दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं वरचढ कामगिरी केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं 14 सामने जिंकले आहेत. तर इंग्लंडच्या संघानं फक्त 12 सामने जिंकले आहेत. त्याच वेळी एका सामन्याचा निकाल लागला नाही. परंतु असं असलं तरी या सामन्यात इंग्लंडचा संघ वरचढ असल्याचं दिसतं. हा सामना दक्षिण आफ्रिकेसाठी आव्हानात्मक असू शकतो, विशेषतः इंग्लंडच्या मजबूत गोलंदाजी आणि फलंदाजीविरुद्ध. इंग्लंड संघाच्या अलिकडच्या कामगिरीकडे पाहता, ते मालिकेतील दुसरा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना जिंकू शकतात. दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना होऊ जाऊ शकतो.

सामन्यादरम्यान हवामान कसं असेल : इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यान मँचेस्टरमध्ये होणाऱ्या सामन्यादरम्यान हवामान मोठी भूमिका बजावू शकते. ताज्या हवामान अहवालानुसार इथं पावसाची शक्यता 35 टक्क्यांपर्यंत व्यक्त करण्यात आली आहे. तसंच तापमान सुमारे 15 अंश सेल्सिअस राहण्याची अपेक्षा आहे, तर आर्द्रतेचे प्रमाण सुमारे 70 टक्के असेल. अशा परिस्थितीत, सामन्यादरम्यान जोरदार वारे आणि रिमझिम पाऊस खेळात व्यत्यय आणू शकतो.

  • इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल?
  • इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना मँचेस्टर येथील एमिरेट्स ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर रात्री 11 वाजेपासून खेळवला जाईल. याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल.
  • इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?
  • इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येईल. तसंच या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग सोनी लिव्ह ऍपवर केलं जाईल.

दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :

  • इंग्लंड : फिल साल्ट, जोस बटलर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक, सॅम करन, टॉम बँटन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद.
  • दक्षिण आफ्रिका : एडन मार्कराम, रायन रिक्लेटन, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, डोनोव्हन फरेरा, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, मार्को जॉन्सन, लुंगी एनगिडी.

