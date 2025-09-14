'साहेबां'ची टीम पुन्हा 300 पार धावा करत निर्णायक सामना जिंकणार? 'सुपर संडे'ची ENG vs SA T20I मॅच 'ईथं' पाहा लाईव्ह

ETV Bharat / sports

दक्षिण आफ्रिकेचा क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. वनडे मालिकेनंतर दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे, यातील तिसरा आणि निर्णायक सामना आज होईल.

ENG vs SA 3rd T20I Live
इंग्लंड क्रिकेट संघ (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 5:05 PM IST

नॉटिंगहॅम ENG vs SA 3rd T20I Live : इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे. या मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा निर्णायक सामना आज 14 सप्टेंबर (रविवार) रोजी नॉटिंगहॅम येथील ट्रेंट ब्रिज इथं खेळला जाणार आहे. मालिका सध्या 1-1 अशी बरोबरीत आहे आणि निर्णायक सामना उत्साहानं भरलेला असणार आहे. हा सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकेल.

दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडनं रचला इतिहास : यजमान संघानं दुसऱ्या टी-20 सामन्यात विक्रमी 304 धावा करुन इतिहास रचला आहे. ही कामगिरी विक्रमी आहे, जी पुरुषांच्या टी-20 मध्ये पूर्णवेळ सदस्य देशानं केलेली आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या आहे. हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील संघ हीच कामगिरी कायम ठेवत त्यांच्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर मालिकेचा शेवट उत्तम पद्धतीनं करण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरीकडे, हा सामना दक्षिण आफ्रिकेसाठी पुनरागमन करण्याची सुवर्णसंधी असेल. दुसरा सामना वाईटरित्या गमावला असला तरी, दक्षिण आफ्रिकेनं या दौऱ्याची सुरुवात उत्तम पद्धतीनं केली. प्रथम वनडे मालिका जिंकली आणि नंतर टी-20 मालिकेचा पहिला सामनाही जिंकला. पण दुसऱ्या सामन्यात त्यांना दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं. आता निर्णायक सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचं लक्ष्य मर्यादित षटकांच्या दोन्ही मालिका जिंकणं असेल, जेणेकरुन ते विजयी होऊन मायदेशी परतू शकतील.

दोन्ही संघांचा रेकॉर्ड कसा : इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आतापर्यंत एकूण 28 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. इंग्लंडनं यापैकी 13 जिंकले आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेनं 14 वेळा विजय मिळवला आहे. एका सामन्याचा निकाल लागला नाही. मात्र या सामन्यात इंग्लंड संघाचा वरचष्मा दिसतो. हा सामना दक्षिण आफ्रिकेसाठी आव्हानात्मक असू शकतो, विशेषतः इंग्लंडच्या मजबूत गोलंदाजी आणि फलंदाजीविरुद्ध. इंग्लंड संघाच्या अलीकडील कामगिरीकडे पाहता, ते मालिकेतील तिसरा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना जिंकू शकतात. परिणामी दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना पाहायला मिळतो.

खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : सामन्याच्या सुरुवातीला ट्रेंट ब्रिजच्या खेळपट्टीवर वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि सीमचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. गवत आणि सुरुवातीच्या ओलाव्यामुळं गोलंदाजी करणं सोपं होईल. मात्र सामना जसजसा पुढं जाईल तसतसं खेळपट्टी सुकत जाईल आणि फलंदाजांसाठी उपयुक्त ठरेल. फिरकीपटूंनाही या खेळपट्टीवर मदत मिळण्याची शक्यता आहे. या मैदानावर नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्यास प्राधान्य देऊ शकतो. तर सामन्यावेळी तापमान 22 अंशांपर्यंत खाली येईल आणि ढगाळ वातावरण असेल. सामन्यादरम्यान हवामान स्वच्छ आणि थोडेसं उबदार असेल. पावसाची कोणतीही शक्यता नाही, त्यामुळं संपूर्ण सामना खेळवला जाण्याची शक्यता आहे.

इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल?

इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना नॉटिंगहॅम येथील ट्रेंट ब्रिज मैदानावर सायंकाळी 07 वाजेपासून खेळवला जाईल. याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल.

इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?

इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येईल. तसंच या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग सोनी लिव्ह ऍपवर केलं जाईल.

दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :

  • इंग्लंड : फिल साल्ट, जोस बटलर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक, सॅम करन, टॉम बँटन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद.
  • दक्षिण आफ्रिका : एडन मार्कराम, रायन रिक्लेटन, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, डोनोव्हन फरेरा, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, मार्को जॉन्सन, लुंगी एनगिडी.

