ETV Bharat / sports

120 चेंडूत 304 धावा, 146 धावांनी विजय... इंग्रजांनी 4 तासांत T20I क्रिकेटचा इतिहासच बदलला!

मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघानं अनेक ऐतिहासिक विक्रम मोडले.

ENG Record Break Win vs SA
इंग्रजांनी 4 तासांत T20I क्रिकेटचा इतिहासच बदलला (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 9:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मँचेस्टर ENG Record Break Win vs SA : शनिवारी मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघानं अनेक ऐतिहासिक विक्रम मोडले. हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील संघ टी-20 मध्ये 300 धावांचा टप्पा ओलांडणारा जगातील तिसरा संघ आणि ही कामगिरी करणारा पहिला पूर्णवेळ सदस्य देश ठरला आहे. मालिकेतील पहिला सामना गमावल्यानंतर इंग्लंडनं दुसऱ्या सामन्यात आपल्या फलंदाजीचं कौशल्य दाखवलं. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या एडेन मार्करामनं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याचा त्याला पश्चात्ताप होत असेल कारण या सामन्यात इंग्लंडनं 20 षटकांत 304/2 असा मोठा धावांचा हिमालय उभारला.

फिल साल्टचं 39 चेंडूत शतक : प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडचा सलामीवीर फिलिप साल्टनं शानदार फलंदाजी केली आणि 60 चेंडूत 15 चौकार आणि 8 षटकारांसह नाबाद 141 धावांची विक्रमी खेळी खेळली. त्याला जॉस बटलरची चांगली साथ मिळाली, ज्यानं 30 चेंडूत 83 धावांची आक्रमक वादळी खेळी खेळली, ज्यामध्ये 8 चौकार आणि 7 षटकारांचा समावेश होता. ब्रूकनंही वाहत्या पाण्यात हात धुतले आणि 21 चेंडूत 41 धावा करुन नाबाद राहिला. या दरम्यान फिल साल्टनं 39 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं, जे इंग्लंडसाठी कोणत्याही फलंदाजानं केलेलं सर्वात जलद शतक आहे. इतकंच नाही तर हे त्याच्या कारकिर्दीतील चौथं टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतक आहे.

इंग्लंडनं मोडला भारताचा विक्रम : इंग्लंडनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात संघाच्या एकूण धावसंख्येच्या बाबतीत भारतीय संघाचा विक्रम मोडला. 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी हैदराबादमध्ये बांगलादेशविरुद्ध भारतानं 6 गडी गमावून 297 धावा केल्या होत्या. मात्र एकूणच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ही तिसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. 23 ऑक्टोबर 2024 रोजी झिम्बाब्वेनं गांबियाविरुद्ध 4 गडी गमावून 344 धावा केल्या, तर नेपाळनं मंगोलियाविरुद्ध 3 गडी गमावून 314 धावांची मोठी धावसंख्या केली. हा सामना 27 सप्टेंबर 2023 रोजी खेळवण्यात आला होता.

इंग्लंडनं दक्षिण आफ्रिकेला 146 धावांनी हरवलं : या सामन्यात मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेला दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 16.1 षटकांत 158 धावांवरच गारद झाला. त्यांच्याकडून कर्णधार एडेन मार्करामनं 20 चेंडूत 2 चौकार आणि 4 षटकारांसह 41 धावांची सर्वाधिक खेळी केली, तर ब्योर्न फोर्टुइननं 16 चेंडूत 32 धावा केल्या. बेबी एबी म्हणून प्रसिद्ध असलेला डेवाल्ड ब्रेव्हिस फक्त 4 धावा काढून बाद झाला, तर इतर फलंदाज फारसं काही करु शकले नाहीत. जोफ्रा आर्चरनं 3 बळी घेतले, तर सॅम करन, विल जॅक्स आणि लियाम डॉसन यांनी प्रत्येकी 2-2 बळी घेतले. अशाप्रकारे इंग्लंडनं दक्षिण आफ्रिकेला 146 धावांनी हरवून मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणली आहे. आता मालिकेतील निर्णायक सामना 14 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

हेही वाचा :

  1. 24/2 ते 67/10... पहिल्याच सामन्यात ओमानची घसरगुंडी; पाकिस्तानचा नवख्या संघाविरुद्ध मोठा विजय
  2. "...तर MCG मैदानावर नग्न फिरेल", ऑस्ट्रेलियन खेळाडूच्या घोषणेनं एकच खळबळ; पाहा व्हिडिओ
  3. 20 दिवस चालणाऱ्या स्पर्धेत 3 दिवसांत संघाचा 'खेळ खल्लास'; 21 वर्षांपासून मिळाला नाही विजय

For All Latest Updates

TAGGED:

ENGLAND LEVELED SERIES VS SAENGLAND RECORD WIN OVER SAENGLAND VS SOUTH AFRICA T20 RECORD146 RUNS WIN OVER SOUTH AFRICAENG RECORD BREAK WIN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.