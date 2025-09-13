120 चेंडूत 304 धावा, 146 धावांनी विजय... इंग्रजांनी 4 तासांत T20I क्रिकेटचा इतिहासच बदलला!
मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघानं अनेक ऐतिहासिक विक्रम मोडले.
Published : September 13, 2025 at 9:30 AM IST
मँचेस्टर ENG Record Break Win vs SA : शनिवारी मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघानं अनेक ऐतिहासिक विक्रम मोडले. हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील संघ टी-20 मध्ये 300 धावांचा टप्पा ओलांडणारा जगातील तिसरा संघ आणि ही कामगिरी करणारा पहिला पूर्णवेळ सदस्य देश ठरला आहे. मालिकेतील पहिला सामना गमावल्यानंतर इंग्लंडनं दुसऱ्या सामन्यात आपल्या फलंदाजीचं कौशल्य दाखवलं. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या एडेन मार्करामनं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याचा त्याला पश्चात्ताप होत असेल कारण या सामन्यात इंग्लंडनं 20 षटकांत 304/2 असा मोठा धावांचा हिमालय उभारला.
England’s record-breaking blitz levelled the T20I series against South Africa in style 🔥— ICC (@ICC) September 13, 2025
📝 #ENGvSA: https://t.co/N2fx1e7Gpx pic.twitter.com/d3qA5h8bY5
फिल साल्टचं 39 चेंडूत शतक : प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडचा सलामीवीर फिलिप साल्टनं शानदार फलंदाजी केली आणि 60 चेंडूत 15 चौकार आणि 8 षटकारांसह नाबाद 141 धावांची विक्रमी खेळी खेळली. त्याला जॉस बटलरची चांगली साथ मिळाली, ज्यानं 30 चेंडूत 83 धावांची आक्रमक वादळी खेळी खेळली, ज्यामध्ये 8 चौकार आणि 7 षटकारांचा समावेश होता. ब्रूकनंही वाहत्या पाण्यात हात धुतले आणि 21 चेंडूत 41 धावा करुन नाबाद राहिला. या दरम्यान फिल साल्टनं 39 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं, जे इंग्लंडसाठी कोणत्याही फलंदाजानं केलेलं सर्वात जलद शतक आहे. इतकंच नाही तर हे त्याच्या कारकिर्दीतील चौथं टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतक आहे.
Fastest ever 🏴 IT20 ton ✅— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
His 4th IT20 ton ✅
7th highest ever IT20 individual score ✅ pic.twitter.com/PBOpxRehrH
इंग्लंडनं मोडला भारताचा विक्रम : इंग्लंडनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात संघाच्या एकूण धावसंख्येच्या बाबतीत भारतीय संघाचा विक्रम मोडला. 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी हैदराबादमध्ये बांगलादेशविरुद्ध भारतानं 6 गडी गमावून 297 धावा केल्या होत्या. मात्र एकूणच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ही तिसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. 23 ऑक्टोबर 2024 रोजी झिम्बाब्वेनं गांबियाविरुद्ध 4 गडी गमावून 344 धावा केल्या, तर नेपाळनं मंगोलियाविरुद्ध 3 गडी गमावून 314 धावांची मोठी धावसंख्या केली. हा सामना 27 सप्टेंबर 2023 रोजी खेळवण्यात आला होता.
🦁 VICTORY! 🏴— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
Our biggest IT20 winning margin, by 146 runs 💪
The series is level with one match to play 🏏 pic.twitter.com/8XDDdBnPPw
इंग्लंडनं दक्षिण आफ्रिकेला 146 धावांनी हरवलं : या सामन्यात मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेला दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 16.1 षटकांत 158 धावांवरच गारद झाला. त्यांच्याकडून कर्णधार एडेन मार्करामनं 20 चेंडूत 2 चौकार आणि 4 षटकारांसह 41 धावांची सर्वाधिक खेळी केली, तर ब्योर्न फोर्टुइननं 16 चेंडूत 32 धावा केल्या. बेबी एबी म्हणून प्रसिद्ध असलेला डेवाल्ड ब्रेव्हिस फक्त 4 धावा काढून बाद झाला, तर इतर फलंदाज फारसं काही करु शकले नाहीत. जोफ्रा आर्चरनं 3 बळी घेतले, तर सॅम करन, विल जॅक्स आणि लियाम डॉसन यांनी प्रत्येकी 2-2 बळी घेतले. अशाप्रकारे इंग्लंडनं दक्षिण आफ्रिकेला 146 धावांनी हरवून मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणली आहे. आता मालिकेतील निर्णायक सामना 14 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
Well that was something else 👏— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
We post our highest ever Men's IT20 innings score! 🤯 pic.twitter.com/2Pve5QwYtl
