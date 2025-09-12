बॅझबॉलचे 'तारे जमीन पर'...! 12.5 ओव्हरमध्ये सामना गमावताच मोडली परंपरा?
Published : September 12, 2025 at 3:58 PM IST
मँचेस्टर England Playing 11 : सध्या आशिया चषकासोबतच इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात द्विपक्षीय मालिका सुरु आहे. यात सर्वप्रथम तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवण्यात आली. या मालिकेत 2-1 नं पाहुण्या दक्षिण आफ्रिकेनं बाजी मारली. तर यानंतर सुरु झालेल्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतही पहिला सामना अवघ्या 12.5 षटकांत जिंकत आफ्रिकेनं दमदार सुरुवात केली आहे. तर आता मालिकेत आपलं आव्हान काय राखण्यासाठी त्यांना दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवणं अनिवार्य असेल. मात्र या सामन्यापूर्वी इंग्लंड क्रिकेट संघाची एक परंपरा खंडित झाल्याचं पाहायला मिळतंय.
All roads lead to Manchester for the blockbuster 2nd T20I of the series! 🚌🏏#WozaNawe pic.twitter.com/KFsgn3R9Vc— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 12, 2025
बॅझबॉलची कोणती परंपरा झाली खंडित : वास्तविक न्यूझीलंडचा माजी दिग्गज खेळाडू ब्रेंडन मॅक्युलमनं इंग्लंड संघाचा प्रशिक्षक बनताच जणू एक ट्रेंड सुरु केला. कोणताही सामना असो कसोटी, वनडे किंवा टी-20 या सामन्यांच्या काही तासांआधी इंग्लंड संघ आपल्या प्लेइंग 11 ची घोषणा करतो. कधी कधी तर सामन्याच्या दोन-दोन दिवसांआधीच संघ आपल्या प्लेइंग 11 ची घोषणा करत असे. यानंतर जागतिक क्रिकेटमध्ये सामन्याआधीच प्लेइंग जाहीर करण्याचा ट्रेंड सुरु झाला. सध्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरु असलेल्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यात तर इंग्रजांनी सामन्याच्या 30 तासांआधीच प्लेइंग 11 जाहीर केली होती. मात्र आज 12 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मालिकेतील दुसऱ्या आणि निर्णायक सामन्यासाठी संघानं आपली प्लेइंग 11 जाहीर केलेली नाही. पहिल्या सामन्यात पराभव झाल्यानं इंग्लंडनं आपली परंपरा मोडल्याचं दिसून येतंय.
Defeat by 14-runs (DLS) in our Vitality IT20 series opener 🏏— England Cricket (@englandcricket) September 10, 2025
We head to Manchester on Friday night for the second match of the series 🏟 pic.twitter.com/UXeabpVsMT
मालिकेतील पहिल्या सामन्यात पराभव : इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना बुधवार 10 सप्टेंबर रोजी कार्डिफ मैदानावर खेळवण्यात आला. या सामन्यात पावसानं व्यत्यय आणला. परिणामी आफ्रिकन संघाला फक्त 7.5 षटकांसाठी फलंदाजीची संधी मिळाली ज्यामध्ये त्यांनी 5 गडी गमावून 97 धावा केल्या. पाऊस थांबल्यानंतर, पंचांनी डकवर्थ लुईस नियमानुसार यजमान इंग्लंडला 5 षटकांत 69 धावांचं लक्ष्य देण्याचा निर्णय घेतला, परंतु इंग्लंड संघ केवळ 54 धावांपर्यंत पोहोचू शकला आणि त्यांना 14 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला.
मालिका जिंकण्याचा आफ्रिकेचा प्रयत्न : यजमान इंग्लंड संघाला मालिकेतील पहिल्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे आणि आता या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत टिकून राहण्यासाठी जिंकणं आवश्यक असल्यानं हा सामना आता खूप महत्त्वाचा बनला आहे, हा दुसरा टी-20 सामना इंग्लिश संघासाठी करा किंवा मरो असा असेल. हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील संघ आता मालिका बरोबरीत आणण्याच्या उद्देशानं मैदानात उतरेल. दुसरीकडे एडन मार्करामच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेचा आत्मविश्वास शिखरावर आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं आधीच वनडे मालिका 2-1 अशी जिंकली आहे आणि टी-20 मालिकेची सुरुवातही उत्तम पद्धतीनं केली आहे. मात्र त्यांना केशव महाराजची सेवा मिळणार नाही, जो कंबरेच्या दुखापतीमुळं गेल्या सामन्यातून बाहेर पडला होता. असं असूनही, संघाचं संतुलन मजबूत आहे आणि आता त्यांचं लक्ष्य इंग्लंडला हरवून मालिका जिंकण्याचं असेल.
