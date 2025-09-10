खतरनाक कॉन्फिडन्स...! 4 तासाच्या सामन्यासाठी 'साहेबां'नी 29 तासांआधी जाहीर केली प्लेइंग 11
इंग्लंड क्रिकेट बोर्डानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यासाठी परंपरेनं आपली प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे.
Published : September 10, 2025 at 10:08 AM IST
कार्डिफ Playing 11 Announced : इंग्लंड क्रिकेट बोर्डानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यासाठी परंपरेनं आपली प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे ही प्लेइंग 11 सामन्याच्या 29 तासांआधीच जाहीर केली आहे. इंग्लंडच्या संघात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत आणि बऱ्याच काळानंतर आयपीएल 2025 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळणारा स्टार अष्टपैलू खेळाडू परतला आहे. इंग्लंडचा संघ टी-20 मालिकेत विजय मिळवून वनडे मालिकेतील 2-1 पराभवाचा बदला घेण्याचा इराद्याने मैदानात उतरेल.
IT20 squad assembled 🤝— England Cricket (@englandcricket) September 9, 2025
Dialling up in Cardiff 📈
Sophia Gardens 📌 pic.twitter.com/X2aTZaLlTR
तीन सामन्यांची टी-20 मालिका : इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डानं (ईसीबी) मंगळवार, 9 सप्टेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यासाठी आपला प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली. हा सामना आज बुधवार, 10 सप्टेंबर रोजी कार्डिफमधील सोफिया गार्डन्स मैदानावर खेळला जाईल. त्याच वेळी, मालिकेतील दुसरा सामना 12 सप्टेंबर रोजी ओल्ड ट्रॅफर्ड, मँचेस्टर इथं आणि शेवटचा सामना 14 सप्टेंबर रोजी नॉटिंगहॅम येथील ट्रेंट ब्रिज इथं खेळला जाईल.
सॅम करनचं संघात पुनरागमन : आयपीएल 2025 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळलेला स्टार अष्टपैलू सॅम करननं इंग्लंडच्या टी-20 संघात उत्तम पुनरागमन केलं आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये कॅरिबियन दौऱ्यानंतर करन पहिल्यांदाच संघात आला आहे आणि ब्रेंडन मॅक्युलमच्या प्रशिक्षणाखाली तो टी-20 स्वरुपात खेळेल. त्यानं अलिकडेच टी-20 ब्लास्ट आणि द हंड्रेडमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. त्यानं यात 603 धावांसह 33 विकेट्सही घेतल्या.
इंग्लंड संघात चार बदल : या सामन्यासाठी जूनमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळलेल्या शेवटच्या टी-20 सामन्याच्या तुलनेत इंग्लंडच्या संघात चार बदल करण्यात आले आहेत. फिल साल्ट, सॅम करन, जेमी ओव्हरटन आणि जोफ्रा आर्चर यांचा संघात समावेश करण्यात आला आहे.
इंग्लंडचा शेवटच्या वनडे सामन्यात विक्रमी विजय : तत्पुर्वी इंग्लंडनं वनडे मालिकेतील तिसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा विक्रमी 342 धावांनी पराभव केला. हा वनडे क्रिकेटमधील कोणत्याही संघाचा सर्वात मोठा विजय आहे. यासह, इंग्लंड संघानं वनडे सामन्यांमध्ये धावांच्या फरकानं विजय मिळवण्याच्या बाबतीत टीम इंडियाचा विश्वविक्रमही मोडला. हा सामना गमावूनही दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं मालिका 2-1 अशी जिंकण्यात यश मिळवलं.
पहिल्या टी-20 सामन्यासाठी इंग्लंडची प्लेइंग 11 : फिल साल्ट, जोस बटलर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक, सॅम करन, टॉम बँटन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद.
