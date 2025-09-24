ETV Bharat / sports

कांगारुंना भिडण्यासाठी 'साहेबां'चे 16 शिलेदार जाहीर; नोव्हेंबरमध्ये रंगणार 'अ‍ॅशेस' युद्ध

नोव्हेंबरमध्ये 2025-26 च्या अ‍ॅशेस मालिकेसाठी इंग्लंड संघ ऑस्ट्रेलियाचा दौरा करणार आहे. या मालिकेदरम्यान दोन्ही संघांमध्ये पाच कसोटी सामने खेळले जातील.

इंग्लंड क्रिकेट संघ (AP Photo)
Published : September 24, 2025 at 9:29 AM IST

लंडन England Squad for Ashes 2025-26 : इंग्लंड क्रिकेट संघ नोव्हेंबरमध्ये 2025-26 च्या अ‍ॅशेस मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा करणार आहे. या मालिकेदरम्यान दोन्ही संघांमध्ये पाच कसोटी सामने खेळले जातील. या पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी इंग्लंडनं दोन महिन्यांआधीच आपला संघ जाहीर केला आहे. बेन स्टोक्स आगामी अ‍ॅशेस मालिकेत इंग्लंड संघाचं नेतृत्व करेल, तर हॅरी ब्रूकला महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली असून या मालिकेसाठी त्याला उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.

मॅथ्यू पॉट्स आणि विल जॅक्स यांचा संघात समावेश : मॅथ्यू पॉट्स आणि विल जॅक्स यांचा आगामी अ‍ॅशेस मालिकेसाठी 16 सदस्यीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. विल जॅक्स सध्या बोटाच्या दुखापतीनं त्रस्त आहे, परंतु संघ व्यवस्थापनाला अपेक्षा आहे की तो अ‍ॅशेस मालिकेपूर्वी पूर्णपणे तंदुरुस्त होईल. जॅक्स न्यूझीलंडविरुद्धच्या व्हाईट बॉल मालिकेला मुकला आहे. त्यानं शेवटचा कसोटी सामना डिसेंबर 2022 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळला होता.

पॉट्सची काउंटी क्रिकेटमध्ये शानदार कामगिरी : वेगवान गोलंदाज मॅथ्यू पॉट्सनं इंग्लंडसाठी शेवटचा कसोटी सामना डिसेंबर 2024 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता. पॉट्सनं या काउंटी हंगामात आतापर्यंत दमदार कामगिरी केली आहे. त्यानं डरहमसाठी 10 काउंटी चॅम्पियनशिप सामन्यांमध्ये 28 विकेट्स घेतल्या आहेत, ज्यामध्ये त्याची सर्वोत्तम कामगिरी 84 धावांत 4 बळी आहे. जॅक्सनं फक्त तीन डावात 136 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये 119 धावांची खेळी समाविष्ट आहे. त्यामुळं आगामी अ‍ॅशेस मालिकेत दोन्ही खेळाडूंकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या जातील.

दुखापतीनंतर मार्क वुडचं पुनरागमन : डाव्या गुडघ्याच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर वेगवान गोलंदाज मार्क वुड संघात पुनरागमन करत आहे. भारताविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत बोटाला दुखापत झालेल्या शोएब बशीरचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. स्टोक्स व्यतिरिक्त, संघात अनुभवी खेळाडू जो रुट, झॅक क्रॉली, बेन डकेट आणि ऑली पोप यांचाही समावेश आहे, तर जेमी स्मिथ यष्टीरक्षक म्हणून काम पाहणार आहे. जोफ्रा आर्चर अ‍ॅशेसमध्ये वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करेल, त्याला ब्रायडन कार्स, गस अ‍ॅटकिन्सन, जोश टंग, वूड आणि पॉट्स सारखे गोलंदाज साथ देतील. शोएब बशीर हा संघातील एकमेव विशेषज्ञ फिरकी गोलंदाज आहे. त्याला जो रुट आणि जेकब बेथेल हे पार्टटाईम गोलंदाज म्हणून पाठिंबा देतील.

2025-26 च्या अ‍ॅशेस मालिकेसाठी इंग्लंडचा संघ :

बेन स्टोक्स (कर्णधार), जोफ्रा आर्चर, गस अ‍ॅटकिन्सन, शोएब बशीर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक (उपकर्णधार), ब्रायडन कार्स, झॅक क्रॉली, बेन डकेट, विल जॅक्स, ऑली पोप, मॅथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, मार्क वूड

