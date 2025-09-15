Engineer's Day 2025: काय आहे इतिहास, का साजरा केला जातो अभियंता दिन? मैदान गाजवणारे 'हे' खेळाडू आहेत अभियंता
दरवर्षी भारतात 15 सप्टेंबर हा अभियंता दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारतातच नव्हे तर जगातील इतर देशांमध्येही अभियंता दिन साजरा केला जातो.
September 15, 2025
नवी दिल्ली Engineer's Day 2025 : भारतात दरवर्षी 15 सप्टेंबर हा अभियंता दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस भारताचे महान अभियंता आणि भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यांचा वाढदिवस आहे. ते भारतातील महान अभियंत्यांपैकी एक होते. या दिवसाचा इतिहास काय आहे, आणि तो 15 सप्टेंबरलाच का साजरा केला जातो हे आपण जाणून घेणार आहोत.
अभियंता दिनचा इतिहास काय आहे : आधुनिक म्हैसूर राज्याचे जनक म्हटल्या जाणाऱ्या मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यांनी आधुनिक भारताची निर्मिती केली आणि देशाला नवं रुप दिलं. त्यांनी अभियांत्रिकी क्षेत्रात असाधारण योगदान दिलं, जे कोणीही विसरु शकत नाही. देशभरात बांधलेल्या अनेक नद्यांची धरणं आणि पूल यशस्वी करण्यात विश्वेश्वरय्या यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्यामुळं देशातील पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटला. 1968 मध्ये डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या जन्मतारखेला भारत सरकारनं 'अभियंता दिन' म्हणून घोषित केलं. तेव्हापासून सबंध भारतात दरवर्षी 15 सप्टेंबर रोजी अभियंता दिन साजरा केला जातो.
कोण होते एम विश्वेश्वरय्या : एम विश्वेश्वरय्या हे भारतातील महान अभियंत्यांपैकी एक होते, त्यांनी आधुनिक भारताची निर्मिती केली आणि भारताला एक नवीन आकार दिला. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील त्यांच्या दूरदृष्टी आणि समर्पणानं भारताला काही असाधारण योगदान दिलं. विश्वेश्वरय्या यांचा जन्म 15 सप्टेंबर 1860 रोजी तत्कालीन म्हैसूर राज्यात झाला. त्यांचे वडील श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत विद्वान आणि आयुर्वेदिक डॉक्टर होते. विश्वेश्वरय्या 15 वर्षांचे असताना त्यांच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यांनी चिकबल्लापूर येथून प्राथमिक शालेय शिक्षण पूर्ण केलं आणि पुढील शिक्षणासाठी बंगळुरुला गेले. 1881 मध्ये विश्वेश्वरय्या यांनी मद्रास विद्यापीठाच्या सेंट्रल कॉलेज, बंगळुरुमधून बीए परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि त्यानंतर म्हैसूर सरकारच्या मदतीनं त्यांनी अभियांत्रिकीसाठी पुणे येथील विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. 1883 मध्ये त्यांनी एलसीई आणि एफसीई परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळवला.
इतर अनेक देशांमध्येही अभियंता दिन होतो साजरा : अभियंता दिन केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील इतर अनेक देशांमध्येही साजरा केला जातो. जसं अर्जेंटिनामध्ये 16 जून रोजी, इटलीमध्ये 15 जून, बांगलादेशात 7 मे, तुर्कीमध्ये 5 डिसेंबर, इराणमध्ये 24 फेब्रुवारीला, बेल्जियममध्ये 20 मार्चला आणि 14 सप्टेंबरला रोमानियामध्ये अभियंता दिन म्हणून जातो. वास्तविक, हा दिवस जगभरातील अभियंत्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी साजरा केला जातो, जेणेकरुन ते त्यांच्या कौशल्यांमुळं देश आणि जगाला प्रगतीच्या नवीन मार्गावर नेतील. 2025 मध्ये, जागतिक अभियांत्रिकी दिनाची थीम 'शाश्वत जगासाठी अभियांत्रिकी उपाय' आहे, जी तांत्रिक वाढीसह पर्यावरणीय जबाबदारी संतुलित करणाऱ्या नवोपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करते.
क्रीडा विश्वात विशेषकरुन क्रिकेटमध्ये असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांनी अभियांत्रीकी क्षेत्रात पदवी मिळवली आहे. असे कोणते खेळाडू आहेत, वाचा सविस्तर...
श्रीनिवास वेंकटराघवन : भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी ऑफब्रेक गोलंदाज श्रीनिवासराघवन वेंकटराघवन हे सध्या पंच आहेत. चेन्नईतील गिंडी येथील कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगमधून त्यांनी अभियांत्रिकी पदवी पूर्ण केली आहे.
ईएएस प्रसन्ना : भारताचे माजी ऑफ-स्पिनर ईएएस प्रसन्ना हे क्रिकेटपटू बनलेले पहिले अभियंता असल्याचं म्हटलं जातं. त्यांनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग, म्हैसूरु इथून अभियांत्रिकीची पदवी घेतली आहे.
के श्रीकांत : 80 च्या दशकाच्या मध्यात भारताचा आक्रमक सलामीवीर कृष्णमाचारी श्रीकांतनंही चेन्नईतील गिंडी येथील कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली आहे.
अनिल कुंबळे : महान भारतीय लेग-स्पिनर आणि भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी प्रशिक्षक अनिल कुंबळे देखील अभियांत्रिकी पदवीधर आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगमध्ये मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगची पदवी पूर्ण केलेली आहे.
जवागल श्रीनाथ : आयसीसी क्रिकेट विश्वचषकाच्या इतिहासात भारताचा संयुक्त सर्वाधिक विकेट घेणारा खेळाडू, जवागल श्रीनाथनं म्हैसूरमधील श्री जयचामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (SJCE) मधून इंस्ट्रुमेंटल टेक्नॉलॉजीमध्ये अभियांत्रिकी पदवी पूर्ण केली आहे.
रविचंद्रन अश्विन : भारतीय क्रिकेटचा स्टार फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनकडे माहिती तंत्रज्ञान विषयात बी.टेक पदवी आहे. त्यानं नुकतीच काही दिवसांपूर्वी आयपीएलमधूनही निवृत्ती जाहीर केली होती. मात्र तो त्याच्या सोशल मीडियावरील वक्तव्यांमुळं सारखा चर्चेत असतो.
शिखा पांडे : भारतीय महिला क्रिकेटपटू शिखा पांडे ही भारताच्या महिला क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान गोलंदाजांपैकी एक आहे. 36 वर्षीय खेळाडूनं 100 हून अधिक सामन्यांमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. शिखा पांडेनं गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकीमध्ये बॅचलरची पदवी घेतली आहे आणि सध्या ती भारतीय हवाई दलातही कार्यरत आहे.
आकाश मधवाल : आकाश मधवाल आयपीएल 2023 मध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी प्रमुख गोलंदाज होता. त्यानं 2016 मध्ये कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग रुरकीमधून सिव्हिल इंजिनीअरिंगची पदवी घेतलेली आहे.
