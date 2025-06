ETV Bharat / sports

शार्दुल IN, अर्शदीप OUT... रोहित-विराटच्या एक्झिटनंतर कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11? - ENG VS IND TEST SERIES

रोहित-विराटच्या एक्झिटनंतर कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11? ( IANS Photo )

By ETV Bharat Sports Team Published : June 19, 2025 at 11:00 AM IST 2 Min Read