ETV Bharat / sports

एलिस पेरीनं रचला इतिहास... 90 वर्षाच्या क्रिकेटच्या इतिहासात 'अशी' कामगिरी करणारी एकमेव खेळाडू

By ETV Bharat Sports Team

ब्रिस्बेन First Player to Score 7000 Runs and 300 Wickets : भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या 3 सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर आहे. त्यांचा दुसरा सामना ब्रिस्बेनमध्ये खेळवला जात आहे. ऑस्ट्रेलियन संघानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यादरम्यान संघाची अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू एलिस पेरीनं शानदार शतकी खेळी खेळली. तिनं अवघ्या 74 चेंडूत शतक झळकावलं. पेरीनं केवळ शतकच केले नाही तर एक मोठा विश्वविक्रमही आपल्या नावावर केला. खरं तर, ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 7000 धावा आणि 300 बळी घेणारी पहिलीच महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे.

90 वर्षांत प्रथमच घडला पराक्रम : महिला क्रिकेटची सुरुवात 1934 मध्ये झाली. त्यानंतर अनेक क्रिकेटपटूंनी खेळून निवृत्ती घेतली आहे. पण 90 वर्षांच्या इतिहासात हा विक्रम कुणालाच करता आला नाही. पेरीनं भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात शतक झळकावलं तेव्हा ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 7000 धावा आणि 300 बळी घेणारी पहिली महिला क्रिकेटपटू बनली. या सामन्यापूर्वी तिनं 6975 धावा केल्या होत्या. ब्रिस्बेनमध्ये 25 धावा करताच तिनं हा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला.