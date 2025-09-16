ETV Bharat / sports

दिग्गज क्रिकेटपटूंना ED नं बजावलं समन्स; काय आहे कारण?

अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीनं दोन आणखी दोन क्रिकेटपटूंना समन्स बजावलं आहे.

ED summons Robin Uthappa Yuvraj Singh
दिग्गज क्रिकेटपटूंना ED नं बजावलं समन्स (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 1:10 PM IST

नवी दिल्ली ED summons Robin Uthappa Yuvraj Singh : माजी भारतीय क्रिकेटपटू युवराज सिंगबद्दल मोठी बातमी समोर आली आहे. अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीनं युवराज सिंगला समन्स बजावलं आहे. अंमलबजावणी संचालनालयानं युवराज सिंगला ऑनलाइन बेटिंगशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 23 सप्टेंबर रोजी चौकशीसाठी बोलावलं आहे. अंमलबजावणी संचालनालयानं बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग अ‍ॅपशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दोन माजी भारतीय क्रिकेट खेळाडू युवराज सिंग आणि रॉबिन उथप्पा यांना समन्स बजावले आहेत. तसंच यांच्यासह अभिनेता सोनू सूदलाही ईडीनं समन्स बजावलं आहे.

यापूर्वीही अनेक खेळाडूंची चौकशी : यापूर्वी याच प्रकरणात, टीम इंडियाचा माजी सलामीवीर शिखर धवन आणि सुरेश रैना यांनाही ईडीनं चौकशीसाठी बोलावलं होतं. असं मानलं जातं की ईडी या खेळाडूंकडून अ‍ॅपशी संबंधित व्यवहार आणि संभाव्य आर्थिक क्रियाकलापांबद्दल माहिती गोळा करेल. ईडीची चौकशी सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि एजन्सीचं लक्ष या बेकायदेशीर अ‍ॅपच्या प्रमोशनमध्ये खेळाडूंचं नाव किंवा प्रतिमा वापरली गेली होती की इतर कोणत्याही प्रकारे यावर आहे.

बेकायदेशीर बेटिंग अ‍ॅपशी संबंधित प्रकरण : ईडीनं म्हटलं की उथप्पा, युवराज सिंग आणि अभिनेता सोनू सूद यांना पुढील आठवड्यात चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) त्यांच्याकडून जबाब नोंदवले जातील. ही चौकशी बेकायदेशीर बेटिंग अ‍ॅप्सशी संबंधित आहे, ज्यांवर कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक फसवणूक केल्याचा किंवा मोठ्या प्रमाणात कर चुकवल्याचा आरोप आहे. माहितीनुसार, 1xBet नावाचा हा प्लॅटफॉर्म जागतिक बुकी म्हणून काम करतो, जो गेल्या 18 वर्षांपासून या उद्योगात आहे. कंपनीची वेबसाइट आणि अ‍ॅप 70 भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत. हे अ‍ॅप हजारो क्रीडा स्पर्धांवर बेटिंग करण्यास परवानगी देते.

(बातमी अपडेट होत आहे...)

