ETV Bharat / sports

"भारतासाठी वर्ल्ड चॅम्पियन होण्याचं स्वप्न..."; जंगी स्वागतानंतर 'सुवर्णकन्या' शर्वरीनं व्यक्त केल्या भावना - SHARVARI SHENDE

पिंपरी-चिंचवड शहरातील युवा तिरंदाज शर्वरी शेंडेनं जागतिक पातळीवर सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर शहरात जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी तिनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

Sharvari Shende Gold Medal
जंगी स्वागतानंतर 'सुवर्णकन्या' शर्वरीनं व्यक्त केल्या भावना (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read

पिंपरी Sharvari Shende Gold Medal : पिंपरी-चिंचवड शहरातील युवा तिरंदाज शर्वरी शेंडेनं जागतिक पातळीवर सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरात जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी ढोल-ताशांचा गजरात आणि फुलांच्या वर्षावात स्थानिक नागरिकांकडून विश्वविजेत्या शर्वरीची मिरवणूक काढण्यात आली. याप्रसंगी समस्त पिंपरी-चिंचवडकरांनी गणेशोत्सवाच्या आनंदात वर्ल्ड चॅम्पियन शर्वरी आणि प्रतीकाचं जंगी स्वागत केलं. तिरंदाजीच्या रिकर्व्ह प्रकारात दक्षिण कोरियाचा मोठा दबदबा असल्यानं सातत्यानं सर्वात जास्त सुवर्णपदकं हे दक्षिण कोरियाच्या पदरी पडत होते. परंतु पिंपरी-चिंचवडची लेक म्हणून तिनं अठरा वर्षाखालील स्पर्धेत हा रेकॉर्ड तोडून दाखवलेला आहे. यामुळं सर्व स्तरातून तिचं कौतुक होताना दिसत आहे.

Sharvari Shende Gold Medal
शर्वरी शेंडेचं जंगी स्वागत (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाली शर्वरी : यावेळी माध्यमांशी बोलताना शर्वरीनं सांगितलं की, "खूप छान वाटतंय, गेली दोन वर्षे यश संपादन करण्यासाठी मी सराव करत आले. नेहमी वाटायचं की या क्षेत्रात भारतासाठी वर्ल्ड चॅम्पियन व्हायचं आहे आणि आज ते स्वप्न माझं पूर्ण झालेलं आहे. या स्पर्धेसाठी कॅनडा इथं जात असताना कॅनडा विमानतळाचा संप असल्यानं आमचा प्रवास खूप खडतर ठरला. या प्रवासासाठी विमानतळावर आम्हाला चार दिवस राहावं लागलं. जातानाच एवढा गंभीर प्रवास अनुभवताना मोठ्या दडपणाखाली या स्पर्धेत भाग घ्यावा लागला. त्या अडचणी आम्हाला होत असल्यानं आम्ही स्पर्धेतील आयोजकांना कळवलं होतं. त्यांनी मोलाचं सहकार्य करुन आमचे सामने पुढं आयोजित केले. भारतासाठी सोनेरी पदक जिंकल्यानंतर या खडतर प्रवासाचा अनुभव विसरुन हा क्षण मी साजरा करत आहे." तसंच प्रतीकानंही माध्यमांशी बोलताना विमानतळाचा खडतर प्रवास सांगत मिळवलेल्या यशाबद्दल प्रशिक्षक पालक आणि इतर तिरंदाज सहकाऱ्यांचे आभार व्यक्त केले.

जंगी स्वागतानंतर 'सुवर्णकन्या' शर्वरीनं व्यक्त केल्या भावना (ETV Bharat Reporter)

10-9 नं जिंकला अंतिम सामना : कॅनडातील विनिपेग इथं झालेल्या 18 वर्षांखालील महिला रिकर्व्ह स्पर्धेत पुण्याच्या मराठमोळ्या शर्वरी शेंडेनं 2025 च्या जागतिक तिरंदाजी युवा अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदकासह भारतीय संघाच्या मोहिमेचा शेवट केला. यासह 16 वर्षीय शर्वरी दीपिका कुमारी (2011) आणि कोमलिका बारी (2021) नंतर महिला रिकर्व्ह प्रकारात तिसरी भारतीय विश्वविजेती ठरली. पात्रता फेरीनंतर 20 व्या क्रमांकावर असलेल्या शर्वरीनं तिच्यासमोरील सर्व अडचणींवर मात केली आणि तिच्या उच्च दर्जाच्या प्रतिस्पर्ध्यांना हरवून एक संस्मरणीय सुवर्णपदक जिंकलं. शर्वरीनं उपांत्य फेरीत कोरिया प्रजासत्ताकच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या किम येवोनचा 7-3 असा पराभव करुन अव्वल पोडियममध्ये स्थान मिळवण्याची संधी मिळवली. तर सुवर्णपदकाच्या सामन्यात, सामना अत्यंत रोमांचक होता आणि 5-5 असा बरोबरीत झाला. परिणमी पदकाचा निर्णय शूट-ऑफमध्ये झाला आणि शर्वरीनं संयम राखत 10-9 असा सामना जिंकत सुवर्णपदकावर नाव कोरलं.

हेही वाचा :

  1. मराठमोळ्या शर्वरीचा डंका... 16व्या वर्षी अचूक निशाणा लावत जागतिक स्पर्धेत जिंकलं 'गोल्ड मेडल'
  2. पिंपरीच्या शर्वरीचा 'सुवर्ण नेमबाण'... कोरियाला धूळ चारत जागतिक पातळीवर डंका; वडील, प्रशिक्षक म्हणाले...
  3. ऑलिम्पिकमध्ये वाढणार भारतीय खेळाडूंचा सहभाग, क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसेंनी सांगितला 'मास्टर प्लॅन'; खेळाडूंचा केला सत्कार

पिंपरी Sharvari Shende Gold Medal : पिंपरी-चिंचवड शहरातील युवा तिरंदाज शर्वरी शेंडेनं जागतिक पातळीवर सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरात जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी ढोल-ताशांचा गजरात आणि फुलांच्या वर्षावात स्थानिक नागरिकांकडून विश्वविजेत्या शर्वरीची मिरवणूक काढण्यात आली. याप्रसंगी समस्त पिंपरी-चिंचवडकरांनी गणेशोत्सवाच्या आनंदात वर्ल्ड चॅम्पियन शर्वरी आणि प्रतीकाचं जंगी स्वागत केलं. तिरंदाजीच्या रिकर्व्ह प्रकारात दक्षिण कोरियाचा मोठा दबदबा असल्यानं सातत्यानं सर्वात जास्त सुवर्णपदकं हे दक्षिण कोरियाच्या पदरी पडत होते. परंतु पिंपरी-चिंचवडची लेक म्हणून तिनं अठरा वर्षाखालील स्पर्धेत हा रेकॉर्ड तोडून दाखवलेला आहे. यामुळं सर्व स्तरातून तिचं कौतुक होताना दिसत आहे.

Sharvari Shende Gold Medal
शर्वरी शेंडेचं जंगी स्वागत (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाली शर्वरी : यावेळी माध्यमांशी बोलताना शर्वरीनं सांगितलं की, "खूप छान वाटतंय, गेली दोन वर्षे यश संपादन करण्यासाठी मी सराव करत आले. नेहमी वाटायचं की या क्षेत्रात भारतासाठी वर्ल्ड चॅम्पियन व्हायचं आहे आणि आज ते स्वप्न माझं पूर्ण झालेलं आहे. या स्पर्धेसाठी कॅनडा इथं जात असताना कॅनडा विमानतळाचा संप असल्यानं आमचा प्रवास खूप खडतर ठरला. या प्रवासासाठी विमानतळावर आम्हाला चार दिवस राहावं लागलं. जातानाच एवढा गंभीर प्रवास अनुभवताना मोठ्या दडपणाखाली या स्पर्धेत भाग घ्यावा लागला. त्या अडचणी आम्हाला होत असल्यानं आम्ही स्पर्धेतील आयोजकांना कळवलं होतं. त्यांनी मोलाचं सहकार्य करुन आमचे सामने पुढं आयोजित केले. भारतासाठी सोनेरी पदक जिंकल्यानंतर या खडतर प्रवासाचा अनुभव विसरुन हा क्षण मी साजरा करत आहे." तसंच प्रतीकानंही माध्यमांशी बोलताना विमानतळाचा खडतर प्रवास सांगत मिळवलेल्या यशाबद्दल प्रशिक्षक पालक आणि इतर तिरंदाज सहकाऱ्यांचे आभार व्यक्त केले.

जंगी स्वागतानंतर 'सुवर्णकन्या' शर्वरीनं व्यक्त केल्या भावना (ETV Bharat Reporter)

10-9 नं जिंकला अंतिम सामना : कॅनडातील विनिपेग इथं झालेल्या 18 वर्षांखालील महिला रिकर्व्ह स्पर्धेत पुण्याच्या मराठमोळ्या शर्वरी शेंडेनं 2025 च्या जागतिक तिरंदाजी युवा अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदकासह भारतीय संघाच्या मोहिमेचा शेवट केला. यासह 16 वर्षीय शर्वरी दीपिका कुमारी (2011) आणि कोमलिका बारी (2021) नंतर महिला रिकर्व्ह प्रकारात तिसरी भारतीय विश्वविजेती ठरली. पात्रता फेरीनंतर 20 व्या क्रमांकावर असलेल्या शर्वरीनं तिच्यासमोरील सर्व अडचणींवर मात केली आणि तिच्या उच्च दर्जाच्या प्रतिस्पर्ध्यांना हरवून एक संस्मरणीय सुवर्णपदक जिंकलं. शर्वरीनं उपांत्य फेरीत कोरिया प्रजासत्ताकच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या किम येवोनचा 7-3 असा पराभव करुन अव्वल पोडियममध्ये स्थान मिळवण्याची संधी मिळवली. तर सुवर्णपदकाच्या सामन्यात, सामना अत्यंत रोमांचक होता आणि 5-5 असा बरोबरीत झाला. परिणमी पदकाचा निर्णय शूट-ऑफमध्ये झाला आणि शर्वरीनं संयम राखत 10-9 असा सामना जिंकत सुवर्णपदकावर नाव कोरलं.

हेही वाचा :

  1. मराठमोळ्या शर्वरीचा डंका... 16व्या वर्षी अचूक निशाणा लावत जागतिक स्पर्धेत जिंकलं 'गोल्ड मेडल'
  2. पिंपरीच्या शर्वरीचा 'सुवर्ण नेमबाण'... कोरियाला धूळ चारत जागतिक पातळीवर डंका; वडील, प्रशिक्षक म्हणाले...
  3. ऑलिम्पिकमध्ये वाढणार भारतीय खेळाडूंचा सहभाग, क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसेंनी सांगितला 'मास्टर प्लॅन'; खेळाडूंचा केला सत्कार

For All Latest Updates

TAGGED:

SHARVARI SHENDE GOLD MEDALGOLD MEDAL FOR INDIAWORLD ARCHERY YOUTH CHAMPIONSHIPSWORLD CHAMPION FOR INDIASHARVARI SHENDE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.