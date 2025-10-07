अमरावतीचा जगभर लौकिक; 'आयर्नमॅन स्पर्धे'त डॉ. विश्वजित वानखडे यांचा पराक्रम!
अमरावतीचे डॉ विश्वजीत वानखडे यांनी इटलीतील 'आयर्नमॅन स्पर्धे'त भारताचं प्रतिनिधित्व करत भारताचा तिरंगा जागतिक स्तरावर फडकावत प्रेरणादायी यश मिळवलं.
Published : October 7, 2025 at 3:17 PM IST
अमरावती : जगातील प्रतिष्ठित आणि कठीण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या 'आयर्नमॅन' स्पर्धे'त अमरावतीचे सुपुत्र डॉ. विश्वजीत वानखडे यांनी उल्लेखनीय यश मिळवून भारताचा तिरंगा अभिमानानं फडकवला. डॉ. वानखडे यांच्या या पराक्रमानं अमरावतीचा लौकिक जगभर पोहोचला आहे.
डॉ. वानखडे यांची अद्वितीय कामगिरी : 'आयर्नमॅन स्पर्धा' ही केवळ शारीरिक क्षमतेची नाही तर मानसिक सहनशक्ती, शिस्त आणि आत्मविश्वाची खरी परीक्षा मानली जाते. इटलीमध्ये झालेल्या 'आयर्नमॅन स्पर्धे'साठी जगातील तब्बल 75 देशातील सुमारे 6,000 खेळाडू सहभागी झाले होते. या खेळांडूमध्ये अमरावतीच्या डॉ विश्वजीत वानखडे यांनी अद्वितीय कामगिरीची चमक सादर केली.
काय आहे 'आयर्नमॅन स्पर्धा'? : 'आयर्नमॅन (Ironman)' ही जगातील सर्वात कठीण ट्रायथलॉन (Triathlon) स्पर्धांपैकी एक आहे. यात सहभागी खेळाडूंना कोणत्याही विश्रांतीशिवाय सलग तीन क्रीडा प्रकार पार करावे लागतात. यामध्ये 3.8 किमी पोहणे, 180.2 किमी सायकलिंग करणं आणि 42.2 किलोमीटर धावणे असं या स्पर्धेचं स्वरूप आहे. एकूण 226 किलोमीटरचा प्रवास 16 ते 17 तासांच्या ठराविक वेळेत पूर्ण करावा लागतो. ही कठीण स्पर्धा पूर्ण करणाऱ्या खेळाडूला 'आयर्नमॅन' हा किताब दिला जातो.
इटलीत पार पडली जागतिक स्पर्धा : इटलीच्या निसर्गरम्य एड्रियाटिक किनाऱ्यावर नुकतीच पार पडलेल्या 'Ironman 70.3 Emilia Romagna Triathlon' या जागतिक स्पर्धेत डॉ. वानखडे यांनी भारताचं प्रतिनिधित्व केलं. डॉ. विश्वजित वानखडे यांनी अथक जिद्द, शिस्त आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर 'आयर्नमॅन' ही कठीण स्पर्धा यशस्वीरित्या पूर्ण केली.
आमदार सुलभा खोडके आणि आमदार संजय खोडके यांनी केला सत्कार : 'आयर्नमॅन स्पर्धे'त केलेल्या प्रेरणादायी कामगिरीबद्दल आमदार सुलभा खोडके आणि आमदार संजय खोडके यांनी डॉ. विश्वजित वानखडे यांचा सत्कार केला. दोन्ही आमदारांनी त्यांच्या कामगिरीबद्दल अभिमान व्यक्त करत सांगितल, "डॉ. वानखडे यांनी दाखवलेली जिद्द आणि शिस्त विदर्भातील युवकांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांनी सातासमुद्रापार भारताचा झेंडा फडकवून अमरावतीचा सन्मान वाढवला."
विदर्भाचा खरा 'आयर्नमॅन'! : डॉ. वानखडे हे व्यावसायिकदृष्ट्या डॉक्टर आहेत. डॉ. वानखडे अमरावतीमधील डॉ. राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल इथं सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी ही मोठी कामगिरी साध्य केली आहे. डॉ. वानखडे यांच्या कामगिरीमुळं त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
