भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावर बहिष्कार; 'या' शहरातील नागरिक पाहणार नाही मॅच

आशिया चषकात रविवार 14 सप्टेंबर रोजी होणारा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना न पाहण्याचा निर्धार करत सामन्याचा बहिष्कार केला आहे.

IND vs PAK Match Boycott
भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावर बहिष्कार (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
ठाणे IND vs PAK Match Boycott : जम्मू-कश्मीर घाटीत सहा महिन्यापूर्वी पहलगाम परिसरात दहशतवादी हल्ल्यामध्ये डोंबिवलीतील तीन रहिवासी दिवंगत हेमंत जोशी, संजय लेले आणि अतुल मोने या पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी डोंबिवली परिसरातील बहुसंख्य नागरिकांनी आशिया चषकात रविवार 14 सप्टेंबर रोजी होणारा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना न पाहण्याचा निर्धार करत सामन्याचा बहिष्कार केला आहे. यासंदर्भात अनेक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावर बहिष्कार (ETV Bharat Reporter)

स्थानिक नागरिकांची भावना काय : भारत-पाकिस्ता सामन्यावर बहिष्कार घालण्याबाबत जेष्ठ स्थानिक शिवसैनिक अभिजीत सावंत यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. ते म्हणाले, "जम्मू-कश्मीरमधील निसर्ग सौंदर्य पाहण्यासाठी गेलेल्या विविध भागातील 26 निरपराध पर्यटकांचा दहशतवाद्यांनी बळी घेतला. या दहशतवाद्यांचा काही दिवसापूर्वी भारतीय सैन्यानं खात्मा केला असला तरी, पाकिस्तानच्या या नापाक कृतीचा निषेध करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयानं पाकिस्तानला सनदशीर मार्गानं धडा शिकवण्यासाठी, भारत देशातील सामान्य लोकांची एकजूट दाखविण्यासाठी क्रिकेट सारख्या जाहीर कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणं गरजेचं आहे." तसंच केंद्र सरकारनं पाकिस्तानला लष्कराच्या माध्यमातून तात्काळ योग्य धडा शिकवला. लष्करानं आपलं कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावलं. आता सामान्यांनाही पाकिस्तानला आपल्या एकजुटी आणि बळाचं दर्शन घडविण्यासाठी भारतीयांनी भारत-पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या क्रिकेट सामान्यावर बहिष्कार घातला पाहिजे, असंही ज्येष्ठ शिवसैनिक अभिजीत सावंत यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

"पहलगाम इथं निष्पाप पर्यटकांवर दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला केला. यात डोंबिवलीतील तीन रहिवासी होते. आपल्या जवळील, गावातील तीन रहिवासी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्याचे बळी ठरले आहेत. त्याचा निषेध म्हणून भारत-पाकिस्तान सामना आपल्यासह अनेक डोंंबिवलीकरांनी न पाहण्याचा निर्धार केला आहे." - अभिजीत सावंत, ज्येष्ठ शिवसैनिक.

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावर बहिष्कार (ETV Bharat Reporter)

नागरिकांकडून सोशल मीडियावर मोहीम : सोशल मीडियावर काही नागरिकांनी याविषयी जनजागृती मोहीमहू सुरु केली आहे. धर्म विचारुन ज्या दहशतवाद्यांंनी आपल्या माता-भगिनींचे कुंकू पुसले, ज्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानचं सर्व प्रकारचं बळ होतं. अशा पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूंचे चेहरे आपण का बघावेत? असा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना न पाहणाऱ्या नागरिकांचा प्रश्न आहे. ज्यांच्या रक्त आणि नसांमध्ये दहशतवाद घट्ट पाळेमुळं रोवून बसला आहे. त्यांच्यासाठी आपण आपलं काम, धंदा, नोकरीतील वेळ बाजुला काढून क्रिकेट सामान्यासाठी वेळ का फुकट घालवावा, असेही प्रश्न काही नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत.


सामन्यावरुन ठाकरे गट आक्रमक : भारत-पाकिस्तान सामन्याला शिवसेना ठाकरे गटानं विरोध केलाय. याबाबत उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आज मी एका उद्विग्न भावनेतून बोलत आहे. उद्या क्रिकेट मॅच होत आहे. जेव्हा भारतानं हल्ला केला, तेव्हा असं वाटलं की पाकिस्तानचे तुकडे होणार, ज्या पाकिस्तानसोबत युद्ध पुकारलं होतं, त्याच पाकिस्तानसोबत सामना खेळत आहोत. पहलगाम हल्लातील रक्तही अजूनही सुकलं नसताना, क्रिकेट मॅच कशासाठी खेळायची?" क्रिकेट मॅच म्हणजे हा देशभक्तीचा व्यापार सुरु आहे. देशभक्तीची थट्टा सुरु आहे. जोपर्यंत पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवाया थांबत नाहीत, तोपर्यंत क्रिकट सामना होणार नाही, अशी आमची भूमिका असल्याचं ठाकरे म्हणाले.

