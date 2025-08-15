मुंबई India 1st Test Win After Independence : भारतीय क्रिकेट संघानं 1932 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध पहिला कसोटी सामना खेळला. यानंतर टीम इंडियाला पहिला कसोटी विजय मिळविण्यासाठी 20 वर्षे वाट पाहावी लागली. फेब्रुवारी 1952 मध्ये चेन्नईमध्ये इंग्लंडला हरवून भारतानं पहिला कसोटी विजय मिळवला. पण, इंग्लंडला त्याच्याच घरच्या मैदानावर हरवण्याची भारताची प्रतीक्षा आणखी लांबली. ही प्रतीक्षा संपवणारे कर्णधार अजित वाडेकर होते. अजित वाडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतानं इंग्लंडला पहिल्यांदाच त्याच्याच घरच्या मैदानावर हरवलंच नाही तर पहिली कसोटी मालिकाही जिंकली होती.
परदेशात कधी मिळाला पहिला विजय : 1932 मध्ये कसोटी क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात करणाऱ्या भारतीय संघाला 1968 मध्ये परदेशात पहिला विजय मिळाला. मन्सूर अली खान पतौडी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं न्यूझीलंडचा पराभव केला. यानंतर भारतानं इंग्लंडविरुद्ध त्याच्याच भूमीवर पहिल्यांदाच कसोटी मालिका जिंकली. अजित वाडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा विजय मिळवला. खरं तर, 1971 मध्ये भारतीय संघ तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी इंग्लंडच्या दौऱ्यावर गेला होता. मालिकेतील पहिले दोन कसोटी सामने अनिर्णित राहिले. यानंतर भारतानं तिसरी कसोटी 4 विकेट्सने जिंकली. यासह भारतीय संघानं सामना आणि मालिकाही जिंकली.
कसा होता तिसरा सामना : त्या मालिकेतील तिसऱ्या आणि निर्णायक कसोटीत इंग्लंडनं प्रथम फलंदाजी करताना 355 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात भारताचा पहिला डाव 284 धावांवर आटोपला. भागवत चंद्रशेखर यांच्या सहा विकेट्सच्या जोरावर भारतानं दुसऱ्या डावात इंग्लंडला 101 धावांत गुंडाळलं. परिणामी भारताला विजयासाठी 173 धावांचं लक्ष्य मिळालं. यानंतर कर्णधार वाडेकर (45), सरदेसाई (40), गुंडप्पा विश्वनाथ (33) आणि फारुख इंजिनियर (28) यांच्या खेळीच्या जोरावर भारतानं सहा विकेट्स गमावून चार विकेट्सनं सामना जिंकला. ही कसोटी 'द ओव्हल' इथं खेळली गेली. भारतानं त्यापूर्वी इंग्लंडमध्ये 21 कसोटी खेळल्या होत्या, त्यापैकी 14 गमावल्या आणि 7 अनिर्णित राहिल्या.
कोण आहेत अजित वाडेकर : वाडेकर यांनी मालिकेत 204 धावा केल्या. आतापर्यंत फक्त तीन भारतीय कर्णधार इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिका जिंकू शकले आहेत. हे कर्णधार आहेत अजित वाडेकर, कपिल देव आणि राहुल द्रविड. अजित वाडेकर यांनी 16 कसोटी सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं. भारतीय संघानं चार सामने जिंकले आणि चार गमावले. उर्वरित आठ कसोटी अनिर्णित राहिल्या. वाडेकर यांचा जन्म 1 एप्रिल 1941 रोजी मुंबईत झाला. वयाच्या 25 व्या वर्षी त्यांनी 1966 मध्ये भारतासाठी कसोटी पदार्पण केलं. ते एक अव्वल फळीतील फलंदाज आणि डावखुरे फिरकी गोलंदाज होते.
अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित : अजित वाडेकर यांनी भारतासाठी 37 कसोटी सामन्यांमध्ये 2113 धावा केल्या, त्यात 1 शतक आणि 14 अर्धशतक झळकावलं. याशिवाय, त्यांनी 2 वनडे सामन्यांमध्ये 1 अर्धशतकाच्या मदतीनं 73 धावा केल्या. त्यांनी जुलै 1974 मध्ये भारतासाठी शेवटचा सामना खेळला. भारत सरकारनं 1967 मध्ये अजित वाडेकर यांना अर्जुन पुरस्कार आणि 1972 मध्ये पद्मश्री देऊन सन्मानित केलं. तसंच त्यांना भारतीय क्रिकेटचा सर्वोच्च पुरस्कार, सीके नायडू पुरस्कार देखील देण्यात आला आहे.
निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम : अजित वाडेकर हे अशा काही क्रिकेटपटूंपैकी एक आहेत ज्यांनी खेळाडू, कर्णधार, प्रशिक्षक/व्यवस्थापक आणि निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम केलं आहे. त्यांच्याशिवाय फक्त राहुल द्रविड, लाला अमरनाथ आणि चंदू बोर्डे यांनाच असं करता आलं आहे. इंग्लंडच्या भूमीवर भारताला पहिला कसोटी विजय मिळवून देणारे कर्णधार अजित वाडेकर यांचं 15 ऑगस्ट 2018 रोजी निधन झालं.
