क्रिकेटला मराठीत काय म्हणतात? रोज खेळणाऱ्या आणि पाहणाऱ्यांना माहित नाही उत्तर!

आपल्याला क्रिकेट बद्दल इतकं प्रेम असूनसुद्धा खूप कमी लोकांना माहिती आहे की या 'CRICKET' शब्दाचा फुल फॉर्म काय आहे? आणि मराठीत क्रिकेटला काय म्हणतात?

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 5:42 PM IST

मुंबई Marathi Word for Cricket : भारतात क्रिकेट हा केवळ एक खेळ नाही, तर एक भावना आहे. आपल्याकडे क्रिकेटची लोकप्रियता इतकी प्रचंड आहे की, तो देशाच्या कानाकोपऱ्यात खेळला जातो. गल्लीत, शाळेत, मैदानात, अगदी रस्त्यावरही बघायला मिळतं की लहान मुलं क्रिकेट खेळण्यात रममाण आहेत. अनेक घरांमध्ये सकाळी उठल्यावर लोक आधी बातम्या न पाहता क्रिकेट स्कोअर चेक करतात. विशेषतः जेव्हा भारताचा सामना असतो, तेव्हा संपूर्ण देश जणू एका तालात असतो. काही लोक तर सामना पाहण्यासाठी आपलं सगळं काम बाजूला ठेवतात. हेच क्रिकेटचं वेड आणि त्याची जादू आहे.

क्रिकेट खेळणारा प्रत्येक खेळाडू लहानपणीच स्वप्न पाहतो की, एक दिवस तो भारताच्या राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवेल, टीम इंडियासाठी खेळेल, आणि आपल्या देशासाठी सामने जिंकून देईल. विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, एम. एस. धोनी, आणि अर्थातच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांसारखे खेळाडू लाखो तरुणांचे आदर्श आहेत. पण, एक गंमत म्हणजे आपल्याला क्रिकेट बद्दल इतकं प्रेम असूनसुद्धा खूप कमी लोकांना माहिती आहे की या 'CRICKET' शब्दाचा फुल फॉर्म काय आहे? आणि मराठीत क्रिकेटला काय म्हणतात? असं जर विचारलं तर बहुतेकांना याचं उत्तर सांगता येणार नाही. आज आम्ही तुम्हाला या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं देणार आहोत.

क्रिकेटला मराठीत काय म्हणतात? : 'जेंटलमन्स गेम' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या क्रिकेटला हिंदीमध्ये 'गोलगट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता' असं म्हणतात. तर, मराठीमध्येही याला एक शब्द आहे. मराठीमध्ये क्रिकेटला 'चेंडूफळी' असं म्हणातात. चेंडू म्हणजे बॉल आणि फळी म्हणजे बॅट तर अंपायरला मराठीमध्ये पंच तर हिंदीमध्ये निर्णायक म्हटलं जातं. याशिवाय काही ठिकाणी क्रिकेटसाठी 'गोलंदाज आणि फलंदाजांचा खेळ' असंही म्हटलं जातं.

खरंतर "CRICKET" हा शब्द एखाद्या वाक्याचा संक्षिप्त (acronym) रुप नसून, हा एक इंग्लिश शब्द आहे. मात्र, काहींनी या शब्दातील प्रत्येक अक्षराला एक अर्थ देऊन एक रंजक आणि माहितीपूर्ण फुल फॉर्म तयार केला आहे, जो क्रिकेटप्रेमींना नक्कीच आवडेल:

C - Customer Focus

R - Respect for Individual

I - Integrity

C - Community Contribution

K - Knowledge Worship

E - Entrepreneurship & Innovation

T - Teamwork.

या अर्थानुसार, Cricket म्हणजे एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलं जाणारं, तर्कशुद्ध आणि मनोरंजनानं भरलेला स्पर्धात्मक खेळ आहे. जो 22 यार्डच्या खेळपट्टीवर खेळला जातो. अर्थात, हे एक अनौपचारिक फुल फॉर्म आहे, परंतु क्रिकेटच्या मूळ भावना अगदी नेमक्या शब्दांत पकडतो.

क्रिकेटचा उगम इंग्लंडमध्ये झाला आणि तो त्यांचा राष्ट्रीय खेळ देखील आहे. सुरुवातीला फक्त इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि काही युरोपीय देशांमध्येच हा खेळ खेळला जात असे. परंतु हळूहळू भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, बांगलादेश यांसारख्या देशांनी क्रिकेटमध्ये आपलं स्थान निर्माण केलं. भारतात 1983 मध्ये कपिल देवच्या नेतृत्वात भारतीय क्रिकेय संघानं पहिला विश्वचषक जिंकला आणि त्यानंतर देशात क्रिकेटला नवसंजीवनी मिळाली. पुढं 2007 मध्ये महेंद्रसिंह धोनीच्या नेतृत्वात भारतानं टी-20 वर्ल्ड कप जिंकला आणि त्यानंतर टी-20 क्रिकेटला भारतात प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे 2008 मध्ये सुरू झालेली IPL (Indian Premier League), जिच्यामुळे देशभरातील नवोदित खेळाडूंना संधी मिळाली. त्यानंतर 2011 मध्ये महेंद्रसिंह धोनीच्या नेतृत्वात भारतानं पुन्हा एकदा वनडे विश्वचषक जिंकला. तर 2024 मध्ये रोहितच्या नेतृत्वात भारतानं पुन्हा टी-20 विश्वचषकावर नाव कोरलं होत.

क्रिकेटचे प्रकार :

आजघडीला क्रिकेटचे तीन मुख्य प्रकार आहेत :

  • कसोटी क्रिकेट (Test Cricket) : पाच दिवस चालणारा पारंपरिक आणि कठीण फॉरमॅट. यात खेळाडूंची सहनशक्ती, तांत्रिक कौशल्य आणि चिकाटी यांची खरी परीक्षा होते.
  • एकदिवसीय सामना (One Day International- ODI) : प्रत्येकी 50 षटकांचा सामना, ज्यात संयम आणि आक्रमकता यांचा सुरेख संगम पाहायला मिळतो.
  • टी-20 (T20) : केवळ 20 षटकांचा जलदगतीचा खेळ. यात मनोरंजनाचा तडका असतो आणि सामना फक्त 3-4 तासात संपतो.

या तिन्ही प्रकारांमध्ये आज जगभरात क्रिकेट खेळला जातो. विशेषतः भारतात T20 मुळं क्रिकेट आणखी जवळचं वाटायला लागलं आहे.

