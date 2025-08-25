छत्रपती संभाजीनगर Ambadas Danve on IND vs PAK Match : पुढील महिन्यात होणाऱ्या आशिया चषकातील भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात शाब्दिक युद्ध सुरु आहे. यावरुन एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. पाकिस्तानी क्रिकेटपटू जावेद मियादाद याला जेवायला घरी कोणी बोलावलं अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली. त्याला प्रतिउत्तर म्हणून पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा वाढदिवसाचा केक कापायला कोण गेलं होतं? अशी टीका ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती टीका : भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरुन सध्या चांगलंच राजकारण तापलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर असताना त्यांना विरोधकांच्या टीकेवर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर बोलताना मिश्किल पद्धतीनं उत्तर दिले. विरोधकांना आता काही काम राहिलेलं नाही, आमच्यावर टीका करणाऱ्यांनी आधी काही गोष्टी पहाव्यात. पाकिस्तानी खेळाडू जावेद मियादाद याला घरी जेवायला कोणी बोलावलं होतं ते पहा, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांच्यावर करत शिवसेना प्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मियादाद याला जेवायला मातोश्री वर बोलावलं होतं त्या मुद्द्याला उजाळा देत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी टीका केली होती.
देवेंद्रजी, हिंदुस्थान-पाक सामन्यांवरून थेट हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापर्यंत आपल्याला जाण्याचे कारण नाही. घरी येणाऱ्याचा आदर करणे ही आपली संस्कृती आहे, ती त्यांनी जपली. विमान वळवून पाकच्या पंतप्रधानांचा केक कापण्यासाठी ते पाकिस्तानात गेलेले नव्हते! ते ही न बोलावता..…— Ambadas Danve (@iambadasdanve) August 25, 2025
दानवेंनी दिलं प्रत्युत्तर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अंबादास दानवे यांनी ट्विट करत प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "देवेंद्रजी, हिंदुस्तान-पाकिस्तान सामन्यांवरुन थेट हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापर्यंत आपल्याला जाण्याचं कारण नाही. घरी येणाऱ्याचा आदर करणं ही आपली संस्कृती आहे, ती त्यांनी जपली. विमान वळवून पाकच्या पंतप्रधानांचा केक कापण्यासाठी ते पाकिस्तानला गेले नव्हते. ते ही न बोलावता. आपल्या बहिणींचं कुंकू पुसण्याचं कुकर्म करणाऱ्या लोकांसोबत सामने न खेळण्याचा त्यांचा सिद्धांत कायम राहिला, अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत. हे असलं भाष्य करुन आपण त्यांच्या राष्ट्रभक्तीवर बोट दाखवत आहात का? कारण त्यांच्या सिद्धांताचा मुखवटा घेऊन फिरणाऱ्यांच्या कुंड्या घेऊन आपण सत्तेवर बसले आहात ना? धंदो प्रथम, वंदे मातरम् हा आपल्या भाजपा पक्षाचा नारा. कारण तुम्ही हिंदुस्तान-पाकिस्तान सामना अर्थकारणाच्या चष्म्यातून पाहता. आमच्यासाठी तो राष्टभक्तीचा विषय आहे! ते तुम्हाला कळणार नाही. कळले तरी वळणार नाही." अशी टीका अंबादास दानवे यांनी ट्विटरवर केली आहे, त्यामुळं क्रिकेट सामन्यावरुन राजकीय टीका टिपणीला सुरुवात झाल्याचं दिसून येतंय हे नक्की.
कधी सुरु होईल आशिया कप? : आगामी आशिया कप 9 सप्टेंबरपासून युएईमध्ये सुरु होईल. भारत-पाकिस्तान दोन्ही सामने दुबईमध्ये खेळले जातील. पहिला सामना 14 सप्टेंबर रोजी होईल, तर 21 सप्टेंबर रोजी दोन्ही संघ पुन्हा आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामना 28 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल. ही स्पर्धा टी-20 स्वरुपात असेल, जेणेकरुन पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाची तयारी करता येईल. या स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून सुर्यकूमार यादवच्या नेतृत्वाखाली 15 सदस्यीय संघ भारताला नवव्यांदा आशियाचा विजेता बनवण्यास मैदानात उतरणार आहे.
